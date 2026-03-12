ETV Bharat / state

লাচিত বৰফুকন স্মাৰকসহ যোৰহাটবাসী ৰাইজলৈ ৬৩৭ কোটিৰ প্ৰকল্প উপহাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

স্বাধীনতা সংগ্ৰামী মণিৰাম দেৱান, পিয়ালী বৰুৱা উৰণ সেতুৰ লগতে আন কেইবাটাও বহুমুখী প্ৰকল্প শুভ উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।

CM Himanta Biswa Sarma
যোৰহাটবাসী ৰাইজলৈ ৬৩৭ কোটিৰ প্ৰকল্প উপহাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 12, 2026 at 8:04 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : অসম আৰু অসমীয়াৰ ইতিহাসত বুধবাৰৰ দিনটো ঐতিহাসিক দিন হিচাপে বিবেচিত হ'ব । কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকন স্মাৰক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প । জাতীয় বীৰজনাৰ শৌৰ্য-বীৰ্য জিলিকাই ৰখাৰ লক্ষ্যৰে ২০২২ চনত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভূমি পূজনেৰে ইয়াৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল ।

৫২ বিঘা মাটিত ২৫০ কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা এই প্ৰকল্পত ২০২৪ বৰ্ষৰ ৯ মাৰ্চত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জাতীয় বীৰজনাৰ ১২০ ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিছিল । আনহাতে, এতিয়া সামগ্ৰিকভাৱে এই প্ৰকল্পটো ৰাইজলৈ উছৰ্গা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । উল্লেখ্য যে লাচিত বৰফুকন স্মাৰক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত আছে দুটাকৈ সংগ্ৰহালয়, এটা অত্যাধুনিক সভাগৃহ, দুখন হেলিপেড আৰু এখন বিশাল উদ্যান ।

লাচিত বৰফুকন স্মাৰকসহ যোৰহাটবাসী ৰাইজলৈ ৬৩৭ কোটিৰ প্ৰকল্প উপহাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)

লাচিত বৰফুকন গেলাৰী আৰু টাই আহোম সংগ্ৰহালয় নামকৰণেৰে নিৰ্মাণ কৰা দুয়োটা সংগ্ৰহালয় উচ্চ মানসম্পন্ন । ইতিহাসৰ শৰাইঘাটৰ ৰণ, টাই আহোমসকলৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতি দৃশ্য -শ্ৰব্যৰ জৰিয়তে অধ্যয়ন কৰিব পাৰিব এই সংগ্ৰহালয়ত ।

এই প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "নিৰ্বাচনৰ পাছত এই প্ৰকল্প পৰিচালনাৰ এক সুন্দৰ ব্যৱস্থা ল'ম । লাচিত মৈদাম স্মাৰক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পই পৰ্যটনসকলকো বিশেষভাৱে আকৰ্ষিত কৰিব ।"

ইয়াৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সন্ধিয়াভাগত মহিমামণ্ডিত মইনাপৰীয়া নামঘৰত সেৱা লৈ প্ৰায় ডেৰ কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা অত্যাধুনিক এটা অতিথিশালা ৰাইজলৈ উছৰ্গা কৰে ।

'মণিৰাম দেৱান, পিয়ালী বৰুৱা' উৰণ সেতু উদ্বোধন

যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই বুধবাৰে ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হয় যোৰহাটৰ তৃতীয়খন বহু প্ৰত্যাশিত উৰণ সেতু । যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াৰ যান-জঁটৰ সমস্যা সমাধানৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আগত লৈ যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াৰ বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা ভোগদৈ দলং পৰ্যন্ত নিৰ্মাণ কৰা প্ৰায় ১.২৭ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ 'মণিৰাম দেৱান, পিয়ালী বৰুৱা' নামেৰে নামাংকৃত উৰণ সেতুখন ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

CM Himanta Biswa Sarma
অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰা মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশত, সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক নীতি-নিয়মৰ মাজেদি খোল-তালৰ ধ্বনিৰে যোৰহাট নগৰৰ পূব দিশে ভোগদৈ দলঙৰ আৰম্ভণি স্থানত ফিটা কাটি যোৰহাটৰ তৃতীয়খন উৰণ সেতু মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । উৰণ সেতুখন মুকলি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সম্পূৰ্ণ উৰণ সেতুখন পৰিভ্ৰমণ কৰি যোৰহাটৰ বৰুৱা চাৰিআলিত এক বিশাল ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

উৰণ সেতুখন উদ্বোধনৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত সভাত উপস্থিত থাকি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "যোৰহাটত মুঠ ৬৩৭ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু শিলান্যাসৰ বাবে আজি সকলো সমবেত হৈছোঁ । ১৭৮ কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষে মণিৰাম দেৱান-পিয়ালী বৰুৱা উৰণ সেতু নিৰ্মাণ হৈছে । যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ সমীপত ১৭৫ বিঘা মাটিত অসমৰ সৰ্ববৃহৎ উদ্যান উদ্বোধন কৰা হয় । এই উদ্যানখনৰ দ্বাৰা শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ, মুক্তিযোদ্ধা পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী, কমলা মিৰি আদি সকলোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয় ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "২৫০ কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষে লাচিত মৈদামৰ স্মৃতিসৌধৰ লগতে মইনাপৰীয়া নামঘৰৰ অতিথিশালাও উদ্বোধন কৰা হয় । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৰা মন্তব্য উন্নয়নৰ লগত সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্যক সন্মান জনোৱাৰ লক্ষ্যৰে যোৱা ৫ বছৰত ভাস্কৰ বাৰ্মাৰ পৰা লাচিত বৰফুকনলৈ, মহাৰাজ পৃথুৰ পৰা কুশল কোঁৱৰলৈকে, ৰংঘৰৰ পৰা বৰভেটিলৈকে সকলোতে নৱপ্ৰজন্মৰ আগত ঐতিহ্য উপস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।"

CM Himanta Biswa Sarma
মণিৰাম দেৱান, পিয়ালী বৰুৱা উৰণ সেতু উদ্বোধন (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "যোৰহাটৰ উৰণ সেতু নিৰ্মাণত বাধা সৃষ্টি কৰিছিল যদিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ পথত বিমান অৱতৰণ কৰি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে বিকাশক ৰোধ কৰিব নোৱাৰি । অসম বৰ্তমান বিকাশৰ অনিৰুদ্ধ গতিত ধাবিত হৈ প্ৰতিখন জিলাত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, কেন্সাৰ হস্পতাল, কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড কৰিড'ৰ, ৰে'লপথযুক্ত টাৰ্ণেল নিৰ্মাণৰ বাবে আগবাঢ়িছে । কোনেও পূৰ্বে ভাবিব নোৱৰা উন্নয়ন এতিয়া বাস্তৱ হৈ পৰিছে ।"

বিকাশৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ আৰু কয়, "ডিব্ৰুগড-গুৱাহাটীৰ মাজত এক্সপ্ৰেছ হাইৱে নিৰ্মাণৰ দ্বাৰা যোৰহাট-গুৱাহাটীৰ মাজত যাত্ৰাৰ সময় ৩ ঘণ্টালৈ হ্ৰাস কৰিব । কালিলৈ ৰাজ্যত পুনৰ আঢ়ৈ লাখ কোটি টকাৰ বিনিয়োগৰ বাবে বহিৰাগত কোম্পানীৰ লগত বুজাবুজি চুক্তি সম্পাদন কৰা হ'ব । যাৰ দ্বাৰা বহু যুৱক-যুৱতীয়ে সংস্থাপনৰ ৰাস্তা পাব । অসম এতিয়া শক্তিশালী ৰাজ্যলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে ।

ৰাজ্যত বৰ্ধিত হাৰত জিডিপি বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয়, "একেটা পথতে পূৰ্বে ভোগদৈ দলং নিৰ্মাণ কৰোতে ৰাইজে যিমান কষ্ট ত্যাগ কৰিবলগা হৈছিল, এই উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ সময়ত ইমান বেছি কষ্ট ত্যাগ কৰিবলগীয়া নহ'ল । বিভাগে নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ বহু আগতেই নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিলে । যোৰহাটতে ৫ বছৰত তিনিখন উৰণ সেতু উদ্বোধন কৰাৰ সৌভাগ্য হ'ল । য'ত পূ্ৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমগ্ৰ ৰাজ্যতহে এখন উদ্বোধন কৰিব পাৰিছিল ।"

ইয়াৰ পূৰ্বে বৰভেটিৰ প্ৰাংগণ উন্নয়নৰ শিলান্যাস কৰাৰ লগতে যোৰহাট অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাৱাস, পুথিভঁৰাল, ইনড'ৰ ষ্টেডিয়াম আৰু যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ বিদ্যায়তনিক সেৱা 'প্ৰগতি' উদ্বোধন কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

এই অনুষ্ঠানত যোৰহাটৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী, যোৰহাট জিলা বিজেপিৰ সভাপতি শান্তনু পূজাৰী, মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুর্মী, যোৰহাট পৌৰসভাৰ পৌৰপতি লখিমী খাৰঘৰীয়া প্ৰমুখ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে ।

উল্লেখ্য যে নিৰ্দিষ্ট সময়তকৈ কম সময়ৰ ভিতৰতে সেতুখনৰ নিৰ্মাণকাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱাটো স্থানীয় ৰাইজে সন্তোষজনক পদক্ষেপ হিচাপে গণ্য কৰিছে । প্ৰায় ১.২৭ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই উৰণ সেতুখনে যোৰহাট নগৰৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সংযোগস্থল— বৰুৱা চাৰিআলি আৰু ভোগদৈ দলঙৰ মাজত সংযোগ স্থাপন কৰিব ।

সেতুখন সম্পূৰ্ণৰূপে মুকলি হ’লে নগৰৰ মাজেৰে চলাচল কৰা যান-বাহনৰ গতি অধিক সুনিয়ন্ত্রিত হ’ব আৰু এ টি ৰোডত সৃষ্টি হৈ থকা যান-জঁট যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস পাব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে । উন্নত প্ৰযুক্তি আৰু আধুনিক নিৰ্মাণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা এই উৰণ সেতুখনে যোৰহাট নগৰৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থাক অধিক উন্নত কৰাৰ লগতে সামগ্ৰিক নগৰ উন্নয়নতো সহায় কৰিব বুলি ধৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :মৰমৰ অত্যাচাৰ ! মামা মামা বুলি নখেৰে আঁচুৰি ফুটাই পেলালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাত
লগতে পঢ়ক :তেওঁ উজনি অসমৰ উন্নয়নৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে... কাৰ কথা ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ?

TAGGED:

মনিৰাম দেৱান পিয়ালী বৰুৱা উৰণ সেতু
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যোৰহাট ভ্ৰমণ
ইটিভি ভাৰত অসম
যোৰহাট লাচিত বৰফুকন স্মাৰক

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.