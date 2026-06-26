ETV Bharat / state

ৰাজ্যত ৫৯ টা গোচৰত ৬২ জন ভুৱা চিকিৎসকক আটক : মুখ্যমন্ত্রী

‘‘জনসাধাৰণৰ জীৱনৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ আমাৰ এনে কঠোৰ অভিযান সকলো ক্ষেত্ৰতে আগলৈও অব্যাহত থাকিব’’ বুলি দুষ্টচক্ৰক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হুংকাৰ ৷

FAKE DOCTORS IN ASSAM
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফাইল ফটো (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 26, 2026 at 10:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অসমত ভুৱা চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে অভিযান । এই অভিযানৰ মাজতে শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিয়ে কেতবোৰ তথ্য ।

ভুৱা চিকিৎসকৰ প্ৰসংগত সামাজিক মাধ্যমযোগে মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘ভুৱা চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰৰ অভিযান অব্যাহত আছে । জনগণৰ জীৱনক লৈ কৰা যিকোনো অপচেষ্টা কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ’ব । ইতিমধ্যে ৫৯টা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি ৬২জন ভুৱা চিকিৎসকক আটক কৰা হৈছে ।’’

মুখ্যমন্ত্রীয়ে দুষ্টচক্ৰক সকীয়নি দি কয়, ‘‘জনসাধাৰণৰ জীৱনৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ আমাৰ এনে কঠোৰ অভিযান সকলো ক্ষেত্ৰতে আগলৈও অব্যাহত থাকিব ।’’

উল্লেখ্য যে, যিসকল ব্যক্তিয়ে কোনো বৈধ চিকিৎসা ডিগ্ৰী বা পঞ্জীয়ন অবিহনে চিকিৎসক হিচাপে ৰোগীৰ চিকিৎসা কৰে, তেওঁলোকক ভুৱা চিকিৎসক হিচাপে গণ্য কৰা হয় । জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু স্বাস্থ্যক লৈ হেতালি খেলা এই ভুৱা চিকিৎসকসকল বৰ্তমান সমাজৰ বাবে এক ডাঙৰ সমস্যা হৈ পৰিছে । অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভুৱা চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে আৰু আৰক্ষীয়ে সঘনাই কঠোৰ অভিযান চলাই আহিছে । শেহতীয়াকৈ অসমত কেইবাজনো এনে ভুৱা চিকিৎসকক আটক কৰাও হৈছে ।

প্ৰতিজন প্ৰকৃত চিকিৎসকৰ ‘অসম চিকিৎসা পৰিষদ’ বা ‘ভাৰতীয় চিকিৎসা পৰিষদ’ৰ এটা বৈধ পঞ্জীয়ন নম্বৰ থাকে । সাধাৰণতে চিকিৎসকৰ চেম্বাৰ বা চিকিৎসালয়ত তেওঁলোকৰ ডিগ্ৰীৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰা থাকিব লাগে । আনহাতে ভাৰতীয় চিকিৎসা পৰিষদ বা ৰাজ্যিক চিকিৎসা পৰিষদৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ চিকিৎসকৰ নাম আৰু পঞ্জীয়ন নম্বৰ দি তেওঁ প্ৰকৃত হয় নে নহয়, সেয়া সহজে জানিব পাৰি ।

লক্ষণীয় বিষয় যে গাঁও বা চহৰৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলত ফাৰ্মাচী বা সৰু ক্লিনিক খুলি কোনো অনুমতি নোহোৱাকৈ বহুলোকে চিকিৎসা চলাই থাকে । এইক্ষেত্রত কঠোৰ অভিযান চলোৱাৰ কথা সদৰী কৰিছে মুখ্যমন্ত্রীয়ে ।

লগতে পঢ়ক: অসমত ৪৮০ৰ পৰা ৮৪ লৈ হ্ৰাস পাইছে প্ৰসূতি মাতৃৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা : মুখ্যমন্ত্ৰী

TAGGED:

অসম চিকিৎসা পৰিষদ
অসমত ভুৱা চিকিৎসক
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ইটিভি ভাৰত অসম
FAKE DOCTORS IN ASSAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.