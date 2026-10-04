গুৱাহাটীৰ ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে থাকিব এটাকৈ পুথিভঁৰাল, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা, গুৱাহাটী মহানগীৰত ৬০ টাকৈ পুথিভঁৰাল নিৰ্মাণ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে ৷
Published : October 4, 2026 at 8:22 PM IST
হায়দৰাবাদ : অসমৰ বুৰঞ্জীবিদ, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ আৰু কবি ড° সূৰ্য্যকুমাৰ ভূঞাই কৈছিল,"এটা ভাল পুথিভঁৰাল হ’ল মানুহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সম্পত্তি ।” সাহিত্যিকগৰাকীৰ এই বচনে মহানগৰীত বাস্তৱ ৰূপ পাব ৷ মহানগীৰৰ প্ৰতিটো পৌৰ ৱাৰ্ডত স্থাপন কৰা হ'ব একোটাকৈ পুঠিভঁৰাল ৷
ৰাজ্য চৰকাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, গৱেষক আৰু পাঠকসকলৰ সুবিধাৰ বাবে ৬০ টাকৈ পুথিভঁৰাল নিৰ্মাণ কৰিব বুলি এক্স যোগে ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷
Book lovers in Guwahati, I have some good news for you. We are building 60 libraries across the city, 1 in each Municipal Ward to make available spaces for students, researchers and readers- so that opportunities for good learning are never a hindrance. @gmc_guwahati https://t.co/ysqUu4ZrMc— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 4, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই এক্স যোগে কয়,"গুৱাহাটীৰ গ্ৰন্থপ্ৰেমীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ । মহানগীৰত মুঠ ৬০ টা পুথিভঁৰাল নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা হৈছ ৷ প্ৰতিটো পৌৰ ৱাৰ্ডত এটাকৈ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব পুঠিভঁৰাল ৷ যাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, গৱেষক আৰু পাঠকসকলৰ বাবে পঢ়া-শুনা কৰিব পাৰে ৷ য'ত শিক্ষা লাভৰ বাবে সকলোৱে সুযোগ পায় আৰু যাতে কোনো ধৰণৰ বাধাৰ সৃষ্টি নহয় ।"
উল্লেখ্য যে, গুৱাহাটীত বৰ্তমানলৈকে হাতৰ মুঠিত গণিব পৰা ৰাজহুৱা পুঠিভঁৰাল আছে ৷ ইয়াৰ ভিতৰত গুৱাহাটীৰ দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰত অৱস্থিত অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি ৰাজহুৱা পুথিভঁৰাল হৈছে জিলা পুঠিভঁৰাল । ইয়াত প্ৰায় ৮৫,০০০ তকৈও অধিক কিতাপৰ সংগ্ৰহ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
ইফালে লতাশিল-উজান বজাৰত অৱস্থিত বিষ্ণু নিৰ্মলা শিশু পুথিভঁৰাল ৷ য'ত শিশু আৰু কিশোৰ-কিশোৰীসকলৰ বাবে এক উৎকৃষ্ট পুথিভঁৰাল বুলি পৰিচিত ৷
AIৰ যুগত আজিৰ প্ৰজন্মই কিতাপ পঢ়া বাদ দিয়া বুলি বহু সময়ত অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে ৷ কিন্তু বহু সময়ত বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে আৰ্থিক অভাৱৰ বাবে গ্ৰন্থ ক্ৰয় কৰিব পৰা নাই ৷ তেনেস্থলত অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপত বহু শিক্ষাৰ্থীক উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰিছে গ্ৰন্থপ্ৰেমীয়ে ৷
লগতে পঢ়ক:২৫০ টা ৰো অধিক বন্যহস্তীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱেৰ, AI সহায়ত সম্ভৱপৰ