জামিন নালাগে শ্যামকানু-সিদ্ধাৰ্থ-সন্দীপনক, জে'লতে থাকিব হেনো !
ন্যায়ালয়ত অভিযুক্ত অমৃতপ্ৰভাৰ হৈ যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা আনন ভূঞাই । ৩১ জানুৱাৰীত হ’ব পৰৱৰ্তী শুনানি ।
Published : January 22, 2026 at 6:00 PM IST
গুৱাহাটী: বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ কামৰূপ জিলা ন্যায়াধীশ আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত অনুষ্ঠিত হয় জুবিন গাৰ্গ হত্যা ১৮/২০২৫ নং গোচৰৰ পঞ্চমটো শুনানি । ন্যায়ালয়ত বৃহস্পতিবাৰে শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই নিজৰ জামিন আৱেদন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ বিপৰীতে সন্দীপন গাৰ্গে বুধবাৰে স্বইচ্ছাই জামিন আৱেদন কৰি প্ৰত্যাহাৰ কৰে ৷
ন্যায়ালয়ে শুনানি গ্ৰহণ কৰে আন তিনি অভিযুক্ত অমৃতপ্ৰভা মহন্ত, নন্দেশ্বৰ বৰা আৰু পৰেশ বৈশ্যৰ জামিন আৱেদনৰ শুনানি । ন্যায়ালয়ে বৃহস্পতিবাৰে শুনানি সংৰক্ষিত ৰাখি অহা ৩১ জানুৱাৰীত হ’বলগীয়া পৰৱৰ্তী শুনানিত জামিন আৱেদনৰ ৰায় প্ৰদান কৰিব । শুনানিত উপস্থিত থকা অধিবক্তা তথা গুৱাহাটী উকীল সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অপূৰ্ব শৰ্মাই জনায় এই কথা ৷
অধিবক্তা অপূৰ্ব শৰ্মাই কয়,"জামিন আৱেদনৰ শুনানিত শ্যামকানু মহন্ত, সন্দীপন গাৰ্গ আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই তেওঁলোকৰ জামিন আৱেদন প্ৰত্যাহাৰ কৰে । বাকী কেইজন—অমৃতপ্ৰভা, পৰেশ বৈশ্য আৰু নন্দেশ্বৰ বৰা, তেওঁলোকৰ জামিন আৱেদনৰ আজি শুনানি হ’ল । শুনানিৰ অন্তত অহা ৩১ জানুৱাৰীত এই গোচৰটোৰ ৰায়দানৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ৷”
ন্যায়লয়ত কি যুক্তি দিলে অমৃতপ্ৰভাৰ অধিবক্তাই:
আনহাতে ন্যায়ালয়ত অভিযুক্ত অমৃতপ্ৰভাৰ হৈ যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা আনন ভূঞাই । আনন ভূঞাই ন্যায়ালয়ত অমৃতপ্ৰভাৰ হৈ দীঘলীয়া যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে । ন্যায়ালয়ত অমৃত প্ৰভাৰ অধিবক্তাৰ যুক্তি প্ৰসংগত ন্যায়ালয়ত উপস্থিত থকা অধিবক্তা অপূৰ্ব শৰ্মাই কয়, "অমৃতপ্ৰভাৰ হৈ তেওঁৰ অধিবক্তাই খুব দীঘলীয়াকৈ যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিলে ৷ গোটেই শুনানি কালত এইটোতেই গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল যে অমৃতপ্ৰভা এগৰাকী ছোৱালী, তেওঁক অলপ বেলেগকৈ চাব লাগে । ছোৱালী হিচাবে তেওঁক অলপ সহৰ্মমিতাৰে চাব লাগে ৷"
লগতে অধিবক্তা শৰ্মাই কোৱা অনুসৰি অমৃতপ্ৰভাৰ অধিবক্তাই জুবিন গাৰ্গৰ চৰিত্ৰ প্ৰসংগতো মন্তব্য ৰখা বুলিও যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে । অপূৰ্ব শৰ্মাই কয়, "কৰ্টত জুবিনদা এনেকুৱা আছিল, তেনেকুৱা আছিল আদি বুলি জোৰ দিয়া দেখা গৈছে । তেওঁৰ লাইন অফ আৰ্গিউমেণ্ট এনেকুৱা আছিল যে জুবিনদাই কাৰো কথা নুশুনে, আৰু সেই লৈ ঘৰত অশান্তি আছিল ঘৰত । সাধাৰণ মানুহ হিচাপে কিছুমান কথা শুনিবলৈ বেয়া লাগে । এইটো তেওঁৰ ষ্টাইল ।"
জুবিন হত্যা গোচৰৰ শুনানিৰ লাইভ ষ্ট্ৰিম বিচাৰিছে উকীল সন্থাই:
জুবিন গাৰ্গৰ শুনানিৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমিং বিচাৰিলে অধিবক্তা সমাজে । উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব উকীল সন্থা । সদৌ গুৱাহাটী উকীল সন্থাৰ সম্পাদকগৰাকীয়ে জুবিন হত্যা গোচৰৰ আটাইবোৰ শুনানিৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমিং দাবী জনালে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত । তেওঁ কয়, "আমি জুবিনদাৰ গোচৰৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমিং দাবী কৰিছোঁ । কিয়নো আদালতত কি হৈ আছে সকলো জলজল পটপট হ’ব লাগে । আচলতে ক’ত কি হৈ আছে ? কোনে কি লাইনত কথা কৈ আছে । যিহেতু এইটো ব্যক্তিগত কথা নহয় । অসমৰ সকলোৰে কথাবোৰ জনাৰ অধিকাৰ আছে । গতিকে আমাৰো দায়িত্ব আছে ৷ সদৌ গুৱাহাটী উকীল সন্থাই লাইভ ষ্ট্ৰীমিং কৰিবৰ বাবে আমি উচ্চ ন্যায়ালয়ত এপ্ৰ'চ কৰিম ।"