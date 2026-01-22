ETV Bharat / state

জামিন নালাগে শ্যামকানু-সিদ্ধাৰ্থ-সন্দীপনক, জে'লতে থাকিব হেনো !

ন্যায়ালয়ত অভিযুক্ত অমৃতপ্ৰভাৰ হৈ যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা আনন ভূঞাই । ৩১ জানুৱাৰীত হ’ব পৰৱৰ্তী শুনানি ।

5th hearing of Zubeen Garg murder case, Shyamkanu and the other three accused withdraw bail application
জামিন আৱেদন প্ৰত্যাহাৰ শ্যামকানুসহ তিনি অভিযুক্তৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 22, 2026 at 6:00 PM IST

গুৱাহাটী: বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ কামৰূপ জিলা ন্যায়াধীশ আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত অনুষ্ঠিত হয় জুবিন গাৰ্গ হত্যা ১৮/২০২৫ নং গোচৰৰ পঞ্চমটো শুনানি । ন্যায়ালয়ত বৃহস্পতিবাৰে শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই নিজৰ জামিন আৱেদন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ বিপৰীতে সন্দীপন গাৰ্গে বুধবাৰে স্বইচ্ছাই জামিন আৱেদন কৰি প্ৰত্যাহাৰ কৰে ৷

ন্যায়ালয়ে শুনানি গ্ৰহণ কৰে আন তিনি অভিযুক্ত অমৃতপ্ৰভা মহন্ত, নন্দেশ্বৰ বৰা আৰু পৰেশ বৈশ্যৰ জামিন আৱেদনৰ শুনানি । ন্যায়ালয়ে বৃহস্পতিবাৰে শুনানি সংৰক্ষিত ৰাখি অহা ৩১ জানুৱাৰীত হ’বলগীয়া পৰৱৰ্তী শুনানিত জামিন আৱেদনৰ ৰায় প্ৰদান কৰিব । শুনানিত উপস্থিত থকা অধিবক্তা তথা গুৱাহাটী উকীল সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অপূৰ্ব শৰ্মাই জনায় এই কথা ৷

জামিন আৱেদন প্ৰত্যাহাৰ শ্যামকানুসহ তিনি অভিযুক্তৰ (ETV Bharat Assam)

অধিবক্তা অপূৰ্ব শৰ্মাই কয়,"জামিন আৱেদনৰ শুনানিত শ্যামকানু মহন্ত, সন্দীপন গাৰ্গ আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই তেওঁলোকৰ জামিন আৱেদন প্ৰত্যাহাৰ কৰে । বাকী কেইজন—অমৃতপ্ৰভা, পৰেশ বৈশ্য আৰু নন্দেশ্বৰ বৰা, তেওঁলোকৰ জামিন আৱেদনৰ আজি শুনানি হ’ল । শুনানিৰ অন্তত অহা ৩১ জানুৱাৰীত এই গোচৰটোৰ ৰায়দানৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ৷”

ন্যায়লয়ত কি যুক্তি দিলে অমৃতপ্ৰভাৰ অধিবক্তাই:

আনহাতে ন্যায়ালয়ত অভিযুক্ত অমৃতপ্ৰভাৰ হৈ যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা আনন ভূঞাই । আনন ভূঞাই ন্যায়ালয়ত অমৃতপ্ৰভাৰ হৈ দীঘলীয়া যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে । ন্যায়ালয়ত অমৃত প্ৰভাৰ অধিবক্তাৰ যুক্তি প্ৰসংগত ন্যায়ালয়ত উপস্থিত থকা অধিবক্তা অপূৰ্ব শৰ্মাই কয়, "অমৃতপ্ৰভাৰ হৈ তেওঁৰ অধিবক্তাই খুব দীঘলীয়াকৈ যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিলে ৷ গোটেই শুনানি কালত এইটোতেই গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল যে অমৃতপ্ৰভা এগৰাকী ছোৱালী, তেওঁক অলপ বেলেগকৈ চাব লাগে । ছোৱালী হিচাবে তেওঁক অলপ সহৰ্মমিতাৰে চাব লাগে ৷"

লগতে অধিবক্তা শৰ্মাই কোৱা অনুসৰি অমৃতপ্ৰভাৰ অধিবক্তাই জুবিন গাৰ্গৰ চৰিত্ৰ প্ৰসংগতো মন্তব্য ৰখা বুলিও যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে । অপূৰ্ব শৰ্মাই কয়, "কৰ্টত জুবিনদা এনেকুৱা আছিল, তেনেকুৱা আছিল আদি বুলি জোৰ দিয়া দেখা গৈছে । তেওঁৰ লাইন অফ আৰ্গিউমেণ্ট এনেকুৱা আছিল যে জুবিনদাই কাৰো কথা নুশুনে, আৰু সেই লৈ ঘৰত অশান্তি আছিল ঘৰত । সাধাৰণ মানুহ হিচাপে কিছুমান কথা শুনিবলৈ বেয়া লাগে । এইটো তেওঁৰ ষ্টাইল ।"

জুবিন হত্যা গোচৰৰ শুনানিৰ লাইভ ষ্ট্ৰিম বিচাৰিছে উকীল সন্থাই:

জুবিন গাৰ্গৰ শুনানিৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমিং বিচাৰিলে অধিবক্তা সমাজে । উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব উকীল সন্থা । সদৌ গুৱাহাটী উকীল সন্থাৰ সম্পাদকগৰাকীয়ে জুবিন হত্যা গোচৰৰ আটাইবোৰ শুনানিৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমিং দাবী জনালে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত । তেওঁ কয়, "আমি জুবিনদাৰ গোচৰৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমিং দাবী কৰিছোঁ । কিয়নো আদালতত কি হৈ আছে সকলো জলজল পটপট হ’ব লাগে । আচলতে ক’ত কি হৈ আছে ? কোনে কি লাইনত কথা কৈ আছে । যিহেতু এইটো ব্যক্তিগত কথা নহয় । অসমৰ সকলোৰে কথাবোৰ জনাৰ অধিকাৰ আছে । গতিকে আমাৰো দায়িত্ব আছে ৷ সদৌ গুৱাহাটী উকীল সন্থাই লাইভ ষ্ট্ৰীমিং কৰিবৰ বাবে আমি উচ্চ ন্যায়ালয়ত এপ্ৰ'চ কৰিম ।"

