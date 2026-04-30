বিশেষ যক্ষ্মামুক্ত অভিযান: লখিমপুৰত ৫৮ ৰোগী চিনাক্ত
ৰাষ্ট্ৰজুৰি চলিছে এশদিনীয়া বিশেষ যক্ষ্মামুক্ত অভিযান । লখিমপুৰতো চলা এই অভিযানত বৰ্তমানলৈকে ৫৮ জন ৰোগী চিনাক্ত কৰা হৈছে ।
Published : April 30, 2026 at 7:40 PM IST
লখিমপুৰ : লখিমপুৰত বিশেষ যক্ষ্মামুক্ত অভিযানত ৫৮ গৰাকী ৰোগী চিনাক্ত । মানৱ সমাজত অন্যতম ঘাতক ৰোগ হিচাপে পৰিচিত যক্ষ্মা ৰোগ । যক্ষ্মা ৰোগৰ বিৰুদ্ধে স্বাস্থ্য বিভাগে কৰি অহা যুঁজখনৰ উপৰি এইবাৰ গ্রহণ কৰা হৈছে এশদিনীয়া বিশেষ অভিযান ।
যোৱা ২৪ মাৰ্চৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰজুৰি চলিছে এশদিনীয়া বিশেষ যক্ষ্মামুক্ত অভিযান । লখিমপুৰত বৰ্তমানলৈকে এই অভিযানত ৫৮ গৰাকী ৰোগী চিনাক্ত কৰা হৈছে ।
কি কয় জিলখনৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালকে ?
লখিমপুৰ জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালক ডাঃ জগদীশ গোস্বামীয়ে জিলাখনত চলি থকা এই বিশেষ যক্ষ্মামুক্ত অভিযানৰ প্ৰসংগত কয়, "এশদিনীয়া এই বিশেষ অভিযানত আমি যক্ষ্মা ৰোগৰ বীজাণু থকাৰ ধাৰণা কৰি ২ লাখ ৩৮ হেজাৰ লোকক চিনাক্ত কৰিছোঁ । তেওঁলোকৰ শৰীৰত যক্ষ্মা ৰোগৰ বীজাণু আছেনে নাই পৰীক্ষা কৰা হ'ব । ইতিমধ্যে এই অভিযানত জিলাখনত এই পৰ্যন্ত ৫৮ জন যক্ষ্মা ৰোগী চিনাক্ত কৰা হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "যিসকল লোকে ধঁপাত খায়, মদ্যপান কৰে, পূৰ্বে যক্ষ্মা হৈ আৰোগ্য হোৱা লোক, ৰোগীৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা লোক, চাহ বাগিচা, জনজাতি অধ্যুষিত এলেকা আদিৰ লোকসকল এই ৰোগত আক্রান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি বাবে তেনে লোকসকলক চিনাক্ত কৰি পৰীক্ষা কৰাৰ ব্যবস্থা কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে ৭০ টা বিশেষ আয়ুষ্মান আৰোগ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰি ৰোগ পৰীক্ষা কৰা হৈছে । বিশেষভাৱে চাহ বাগিচা এলেকাত সভা অনুষ্ঠিত কৰি এই অভিযানৰ বিষয়ে সজাগতা অনা হৈছে ।"
স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালকগৰাকীয়ে সকলোৰে সহযোগেৰে এই অভিযানৰ সফল ৰূপায়ণ কৰি এখন যক্ষ্মামুক্ত লখিমপুৰ উপহাৰ দিব পাৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে ।