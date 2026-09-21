গুৰুজনাৰ ৫৭৮ সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ : ৰাজ্যজুৰি নাম-প্ৰসংগ, ভাগৱত যাত্ৰা
আজি অসমীয়া জাতিৰ জনক, জগতগুৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৫৭৮ সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ তিথি ৷
Published : September 21, 2026 at 3:40 PM IST
নিউজ ডেস্ক: হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত সমগ্ৰ ৰাজ্য ৷ সোমবাৰে সত্ৰনগৰী বৰপেটাকে ধৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সত্ৰ, নামঘৰত সত্ৰীয়া ৰীতি-নীতি, পৰম্পৰাৰে জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৫৭৮ সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ পালন কৰা হৈছে ৷
নামনি অসমৰ সত্ৰনগৰী খ্যাত বৰপেটাত সোমবাৰে গুৰুজনাৰ আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ পালন কৰা হয় ৷ বৰপেটা সত্ৰত সত্ৰীয়া ৰীতি-নীতি, পৰম্পৰা অনুসৰি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গুৰুজনাৰ আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ পালন কৰা হৈছে ৷ গুৰুজনাৰ আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ উপলক্ষে ভকত বৈষ্ণৱে পুৱাৰ প্ৰসংগত ভাগ লয় ৷
পুৱাৰ প্ৰসংগৰ লগতে কীৰ্তনঘৰত ঘোষা কীৰ্তন আদিও গোৱা হয় ৷ বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া ড৹ বাবুল চন্দ্ৰ দাস আৰু ডেকাসত্ৰীয়া গৌতম পাঠক বাপ দুজনায়ো পুৱাৰ প্ৰসংগত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ সমগ্ৰ বৰপেটাৰ ভকত-বৈষ্ণৱ, বাপ-বান্ধৱ, আইমাতৃসকলে সত্ৰত উপস্থিত হৈ গুৰুজনালৈ সেৱা ভক্তি নিবেদন কৰে ৷
বৰপেটা সত্ৰৰ উপৰিও বৰপেটাৰোড শাখা সত্ৰ, পাটবাউসী সত্ৰ, গজিয়া সত্ৰ, জনীয়া সত্ৰ, সুন্দৰীদিয়া সত্ৰ, বাৰাদি সত্ৰ, গোমূৰা সত্ৰ, চেঙাৰ ভৰি ধুৱা ঘাট সত্ৰ আদিতো গুৰুজনাৰ আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ পালন কৰা হৈছে ৷
গুৰুজনাৰ আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ সম্পৰ্কে বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া ডঃ বাবুল চন্দ্ৰ দাসে কয় যে ঐতিহ্যমণ্ডিত সত্ৰখনত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জগতগুৰুজনাৰ আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ পালন কৰা হৈছে । আজি সত্ৰৰ নিত্য-প্ৰসংগৰ লগতে নৈমিত্তিক প্ৰসংগ হিচাপে ঘোষা পাঠ, যুগল-পটল পৰিৱেশন কৰা হয় । ইয়াৰোপৰি কাৰ্যসূচী হিচাপে ভাগৱত যাত্ৰা, ধৰ্মালোচনী সভা আদিৰো আয়োজন কৰা হৈছে ।
আনহাতে, মাজুলীৰ ৩৫ খনকৈ সত্ৰ আৰু প্ৰায় তিনি শতাধিক নামঘৰত জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৫৭৮ তম জন্মোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে । সত্ৰ, নামঘৰৰ উপৰিও জিলাখনৰ বিভিন্ন ৰাজহুৱা স্থানত গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱভাগ আয়োজন কৰা হৈছে । খোল-তালৰ মাতত মাজুলীৰ পৰিৱেশ মুখৰিত হৈ পৰিছে ।
মেখেলিগাঁও আঞ্চলিক যুৱক সংঘৰ সৌজন্যত আন বছৰৰ দৰে এইবাৰো দেওবাৰৰে পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আবিৰ্ভাৱ তিথি পালন কৰা হৈছে ৷ দেওবাৰে প্ৰথমদিনাৰ কাৰ্যসূচীমৰ্মে বৰগীত, দিহানাম প্ৰতিযোগিতা আদি অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৷ সোমবাৰে দ্বিতীয় দিনা পুৱাৰে পৰা ক্ৰমান্বয়ে ঊষা কীৰ্তন, নাম-প্ৰসংগ, আইসকলৰ নাম, ভাগৱত শোভাযাত্ৰা আদি অনুষ্ঠিত হয় ৷ বিয়লি নৱজ্যোতি মইনা পাৰিজাতৰ শিশুসকলৰ দ্বাৰা ৰামবিজয় নাট আৰু নিশা মেখেলী গাঁও আঞ্চলিক যুৱক সংঘৰ শিল্পীসকলে চক্ৰবেহুত অভিমন্যু, সিন্ধুৰাজ পতন ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব ।
ঐতিহ্যমণ্ডিত ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰতো মহাপুৰুষগৰাকীৰ জন্ম জয়ন্তী শ্ৰদ্ধা-ভক্তিৰে পালন কৰা হৈছে ৷ সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা নাম-প্ৰসংগ, কীৰ্তন-পাঠ, বৰগীত পৰিৱেশন আৰু ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচীৰে নামঘৰ চৌহদ মুখৰিত হৈ উঠে । লগতে ভাগৱত ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে ৷ ভাগৱত ভ্ৰমণৰ পাছতে মূল নাম আৰু কীৰ্তন পাঠ অনুষ্ঠিত হ’ব । সমগ্ৰ যোৰহাট জিলাৰ বিভিন্ন সত্ৰ, নামঘৰত নাম-কীৰ্তন, ধৰ্মধ্বজ্জা, ভাগৱত ভ্ৰমণ আৰু নাম প্ৰসংগৰে মহাপুৰুষগৰাকীৰ জন্ম জয়ন্তী পালন কৰা হৈছে ।
দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীত পৰিণত হৈছে নলবাৰীৰ মৰোৱাস্থিত শংকৰদেৱ ক্ষেত্ৰ ৷ সোমবাৰৰ পৰা পাঁচদিনীয়াকৈ হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হ’ব মৰোৱা ৷ সোমবাৰে পুৱা পৰিৱেশ নিকাকৰণ, ভাগৱত স্থাপন, ঊষা কীৰ্তন, পতাকা উত্তোলন, শ্বহীদ তৰ্পণ, জুবিন গাৰ্গ আৰু ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আৰু বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আদি কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় ৷ বিয়লি ধৰ্মালোচনী সভা, নাম-কীৰ্তন আদি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ হ’ব ৷
সমান্তৰালকৈ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহত কেবল জুবিন গাৰ্গৰ গীতবোৰহে বাজি থাকিব ৷ এই কথা উদ্যোক্তা সমিতিয়ে অৱগত কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: নগাঁও লোকসভা উপ-নিৰ্বাচন : ৪০ জনীয়া ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ তালিকা প্ৰকাশ বিজেপিৰ