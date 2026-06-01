গুৰু বন্দনাৰে মুখৰিত ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ-সত্ৰনগৰী

গুৰু বন্দনাৰে মুখৰিত ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ-সত্ৰনগৰী
ৰাজ্য়জুৰি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ ৫৩৭ সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ তিথি পালন ।
Published : June 1, 2026 at 3:30 PM IST
টীয়ক/মাজুলী: ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰীশ্ৰী মাধবদেৱৰ ৫৩৭ সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ তিথি । পুৱাৰে পৰাই ৰাজ্য়ৰ নামঘৰসমূহ মুখৰিত হৈ পৰিছে গুৰুজনাৰ বন্দনাৰে । বিভিন্ন ঠাইত নাম-প্ৰসংগ, ভাগৱত পাঠ আদিৰ লগতে উলিওৱা হৈছে ভাগৱত শোভাযাত্ৰা ।
মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ জন্মোৎসৱ উপলক্ষে মহাপুৰুষগৰাকীয়ে নিজ হাতে প্ৰতিষ্ঠা কৰা যোৰহাটৰ টীয়কৰ ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰতো আবিৰ্ভাৱ তিথি পালন কৰা হয় ৷ পুৱাৰে পৰাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা অগণন ভক্তৰ সমাগমেৰে নামঘৰ চৌহদ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশেৰে মুখৰিত হৈ উঠে । জন্মোৎসৱ উপলক্ষে পুৱা নাম-প্ৰসংগ, ভাগৱত পাঠ আদি বিভিন্ন ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় । ভক্তসকলে গুৰুজনাৰ আদৰ্শ আৰু একশৰণ নামধৰ্মৰ বাণী স্মৰণ কৰি প্ৰাৰ্থনা জনায় ।
এই উৎসৱৰ বিশেষ আকৰ্ষণ হিচাপে ঢেকীয়াখোৱা অঞ্চলত এক বৰ্ণাঢ্য ভাগৱত শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয় । শতাধিক ভক্তই অংশগ্ৰহণ কৰা শোভাযাত্ৰাৰ লগতে নাম-সংকীৰ্তনেৰে সমগ্ৰ অঞ্চল ভক্তিময় পৰিৱেশেৰে মুখৰিত হৈ পৰে। শোভাযাত্ৰাত ভক্তসকলে গুৰুজনাৰ মহান আদৰ্শ প্ৰচাৰৰ বাৰ্তা আগবঢ়ায় ।
উল্লেখ্য় যে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ জন্মোৎসৱ উপলক্ষে প্ৰতি বছৰে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত বৃহৎ পৰিসৰত বিভিন্ন ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় । নামঘৰ পৰিচলনা সমিতিৰ সভাপতি প্ৰবীণ কলিতাই কয়, "পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো আমি সকলো একত্ৰিত হৈ গুৰুজনাৰ জন্মজয়ন্তীভাগ দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰিছো । পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ সমাবেশ ঘটিছে । নাম-প্ৰসংগৰ সমান্তৰালকৈ এখনি ধৰ্মালোচনী সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে । দুবছৰ পাছত মহাপুৰুষজনাই নিজ হাতে প্ৰজ্বলন কৰা অক্ষয় বন্তিৰ ৫০০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব । আমি এই শুভক্ষণ বিস্তৃতভাৱে উদযাপন কৰিম । আজিৰ পৰাই প্ৰাৰম্ভিক যোগাৰ আৰম্ভ কৰি সকলোৰে সহযোগিতা বিচাৰিছো ।"
মাজুলীত আবিৰ্ভাৱ তিথি পালন :
ইপিনে,মাজুলীতো আজি মহাপুৰুষ মাধবদেৱৰ ৫৩৭ সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ তিথি পালন কৰা হয় । মাজুলীৰ সত্ৰ- নামঘৰ পুৱাৰে পৰা গুৰুজনাৰ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰে । আনহাতে, উজনি মাজুলী সন্মিলিত শংকৰদেৱ সংঘৰ উদ্যোগত মাজুলী মিলনপুৰ নামঘৰ দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে মাধবদেৱৰ আবিৰ্ভাৱ তিথি ।
সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ নদীদ্বীপ মাজুলীৰ সত্ৰ আৰু নামঘৰসমূহতো পুৱাৰে পৰাই এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে । উজনি মাজুলী আঞ্চলিক শংকৰদেৱ সাংস্কৃতিক সংঘৰ উদ্যোগত আৰু শ্ৰীৰাম মিলনপুৰ কৃষ্টি বিকাশ সংঘৰ সৌজন্যত শ্ৰীৰাম মিলনপুৰ নামঘৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে গুৰুজনাৰ এই তিথি । মাজুলীৰ প্ৰায় ১৫ খনকৈ গাঁৱৰ লোকে এই অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । পুৱাৰ ভাগত চাফাই অভিযান, বন্তি প্ৰজ্বলন, পতাকা উত্তোলন আৰু বৃক্ষৰোপণেৰে আৰম্ভ হোৱা এই উৎসৱৰ দ্বিতীয় দিনা ঘোষা পাঠ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ’ব ।
