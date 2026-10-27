ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত সম্পন্ন হ’ব নগাঁৱৰ ৫০৪ টা আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ : অজন্তা নেওগে
নগাঁৱত উপস্থিত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ।বিভাগীয় পৰ্যালোচনা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নগাঁৱত নিৰ্মাণৰত সখী নিবাস আৰু শক্তি সদন,ড৹ ভূপেন হাজৰিকা কলাতীৰ্থ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে।
Published : October 27, 2026 at 8:17 PM IST
নগাঁও : অসমত প্ৰায় ৮২ কোটি টকা ব্যায় সাপেক্ষে মুঠ ৫০৪ টা আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে বিভাগীয় অনুমোদন দিয়া হৈছিল । ইয়াৰে ২০০ ৰো অধিক আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে ৷ বাকী থকা আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ নিৰ্মাণৰ কাম অহা ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ বিভাগক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । মঙলবাৰে নগাঁৱত এই কথা সদৰী কৰে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে ৷
মন্ত্ৰী নেওগে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আৰু কয়, “ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধেও জিলাই জিলাই সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস কৰিছে । ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাতে যাতে বাল্য বিবাহ শূন্য হয়, তাৰ লক্ষ্যৰেই সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে । একদৰে শিশু শ্ৰমিক নিৰ্মূলৰ বাবেও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।”
উল্লেখ্য যে, মঙলবাৰে ৰাজ্যৰ মহিলা আৰু শিশু বিকাশ বিভাগৰ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ নগাঁৱত উপস্থিত হৈ বিভাগটোৰ এক পৰ্যালোচনা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে । নিজৰ বিভাগৰ পৰ্যালোচনা কৰাৰ উদ্দেশ্যে নগাঁৱত উপস্থিত হৈ জিলাখনৰ মহিলা আৰু শিশু বিকাশ বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে নগাঁও জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত মন্ত্ৰী নেওগ এক আলোচনাত মিলিত হয় ।
মঙলবাৰে নগাঁৱত মহিলা আৰু শিশু বিকাশ বিভাগৰ পৰ্যালোচনা সভাত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ লগতে স্থানীয় নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাসহ বিভাগৰ কেবাগৰাকীও ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।
ইয়াৰ উপৰিও মন্ত্ৰী নেওগে নগাঁৱৰ আমোলাপট্টিস্থিত ৰাজ্যিক নাৰী আৰু শিশু গৃহৰ চৌহদত নিৰ্মাণৰত "সখী নিবাস(কৰ্মৰত মহিলা হোষ্টেল)" আৰু "শক্তি সদন"ৰ নিৰ্মাণকাৰ্যও পৰিদৰ্শন কৰে ৷
লগতে তেওঁ নগাঁৱৰ আমোলাপট্টিস্থিত ড৹ ভূপেন হাজৰিকা কলাতীৰ্থ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰটোও পৰিদৰ্শন কৰে । এই কেন্দ্ৰটোত সাংস্কৃতিক চৰ্চাৰ লগতে নগাঁৱৰ এক অন্যতম পৰ্যটন কেন্দ্র হিচাপে গঢ়ি উঠিব বুলিও মন্তব্য কৰে ৷