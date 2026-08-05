বঙাইগাঁৱৰ ৫০ জন যুৱকে শিৱসাগৰত পৰিষ্কাৰ কৰিছে শিক্ষানুষ্ঠান-নামঘৰৰ পলস
পলসে পুতিছে বহু ঘৰৰ লগতে নামঘৰ, বিদ্যালয় আৰু ৰাজহুৱা স্থান ।
Published : August 5, 2026 at 10:50 AM IST
বঙাইগাঁও: বানে গৰকা শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাটত এতিয়া যেনিয়ে চাই তেনিয়ে পলসৰ চামনি । সাধাৰণতে বানপানীৰ পিছত পানী উঠা ঠাইত পলস পৰে যদিও এইবাৰ উজনি অসমৰ এই তিনিখন জিলাৰ ছবিখন সম্পূৰ্ণ বিপৰীত । চাৰি-পাঁচ ফুট পৰ্যন্ত ঘৰৰ ভিতৰত পলস পৰিছে । কেৱল সেয়াই নহয়, সকলো সা-সম্পত্তি ধ্বংস হৈছে ।
এই মহাবিপদৰ সময়ত সকলোৱে বন্য়াৰ্তসকলক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ আগুৱাই আহিছে । কোনোবাই যদি অৰ্থ, খাদ্য়, বস্ত্ৰ দিছে, আন কোনোৱে আকৌ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী, কিতাপ-বহীৰে সহায় কৰিছে ।
ইয়াৰ মাজতে একাংশই এতিয়া শ্ৰমদানেৰে পলস আঁতৰোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিদ্য়ালয়-মহাবিদ্য়ালয়, নামঘৰ আদি পৰিষ্কাৰ কৰাৰ লগতে বস্তু-বাহানি ভালদৰে থানথিত লগোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।
উজনি অসমৰ বান বিধ্বস্ত শিৱসাগৰবাসীৰ কাষত পুনৰ থিয় দিছে বঙাইগাঁওবাসীয়ে । দুদিন পূৰ্বে সদৌ বঙাইগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থা আৰু বৃহত্তৰ বঙাইগাঁও প্ৰেছ ক্লাবে বৃহৎ পৰিমাণৰ অত্যাৱশ্যকীয় সাহাৰ্য সামগ্ৰী বানাক্ৰান্তৰ হাতত তুলি দিছিল ।
এইবাৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ কাকৈজানাৰ ৫০ জন যুৱকে হাতত কোৰ, বেলচা আৰু ঝাড়ু লৈ নামি পৰিছে চাফাই কামত । এই সহায়ৰ বাবে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ পাৰিশ্ৰমিক লোৱা নাই ।
বানৰ পিছত পলসে পুতি পেলোৱা বহু ঘৰৰ লগতে তেওঁলোকে নামঘৰ, বিদ্যালয় আৰু ৰাজহুৱা স্থানো পৰিষ্কাৰ কৰিছে ৷ মঙলবাৰে এই স্বেচ্ছাসেৱক দলটোৱে দৰিকিয়াল মজলীয়া বিদ্যালয় আৰু দৰিকিয়াল বৰনামঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে চাফা-চিকুণ কৰে ৷
বঙাইগাঁওবাসীৰ এই নিঃস্বাৰ্থ বদান্যতাত শিৱসাগৰবাসী আপ্লুত হৈছে ৷ দুৰ্যোগ আহে, যায়; কিন্তু এনে মানৱীয় সম্পৰ্ক আৰু সহমৰ্মিতাৰ কাহিনী চিৰদিন মানুহৰ মনত সজীৱ হৈ থাকিব ।
এই সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰ আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাটক বানে বিধ্বস্ত কৰাৰ পিছত সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে এই তিনিখন জিলাৰ ৰাইজৰ ওচৰত থিয় দি কিছু সাহস দিছে । বানত অন্নৰ বাবে হাহাকাৰ কৰাৰ সময়ত অসমৰ ৰাইজে সকলো প্ৰকাৰে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে, তাৰবাবে আমি কৃতজ্ঞ । বানৰ পিছত যেতিয়া প্ৰায়ভাগে ঘৰলৈ উভতিবলৈ ধৰিছে তেতিয়া ঘৰৰ লগতে নামঘৰ, মছজিদ, বিদ্যালয় আৰু ৰাজহুৱা স্থান আদি পলসে পুতি পেলাইছে । বঙাইগাঁও জিলাৰ পৰা এটা ৫০জনীয়া দলে এইবোৰ পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ আহিছে । সকলোকে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো ।"
লগতে পঢ়ক:শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউৰ বানপীড়িত লোকসকল নাগালেণ্ডৰ কয়লা খননৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল : মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মা
বানে নিমিষতে কেনেকৈ ঘৰখন শেষ কৰিছিল...ভয়াবহ বানৰ শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা বন্যাৰ্তৰ