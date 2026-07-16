তিনিচুকীয়াত নাৰীদেহ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত ৫ জনক আটক; উদ্ধাৰ ৪ কিশোৰী

তিনিচুকীয়াত নাৰীদেহ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত ৫ জনক আটক; উদ্ধাৰ ৪ কিশোৰী
তিনিচুকীয়াত নাৰীদেহ ব্যৱসায়ৰ ভয়ংকৰ তথ্য উন্মোচন ৷ বিলাসী হোটেলত কিশোৰীক যৌন শোষণৰ অভিযোগ । আৰক্ষী আৰু শিশু কল্যাণ বিভাগে উদ্ধাৰ কৰে ৪ কিশোৰী ।
Published : July 16, 2026 at 6:54 PM IST
তিনিচুকীয়া : আৰ্থিক দীনতাৰ সুযোগ লৈ কিশোৰীক যৌন শোষণৰ উদ্দেশ্যে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগত তিনিচুকীয়াত সক্ৰিয় এটা সংগঠিত চক্ৰ উৎখাত কৰাৰ দিশত তিনিচুকীয়া আৰক্ষী আৰু শিশু কল্যাণ বিভাগে উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ কৰিছে।
ইতিমধ্যে এই চক্ৰটোৰ কৱলৰ পৰা চাৰিগৰাকী কিশোৰীক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত পাঁচজন লোকক আটক কৰি আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে।
তিনিচুকীয়া জিলা শিশু কল্যাণ বিভাগৰ বিষয়াই জানিব দিয়া অনুসৰি, "৪ জুলাইত শিশু কল্যাণ বিভাগৰ হেল্পলাইন নম্বৰত ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত এক অভিযোগমূলক ফোনকল লাভ কৰা হয় । সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত তিনিগৰাকী কিশোৰীক উদ্ধাৰ কৰা হয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আন এগৰাকী কিশোৰীকো সুৰক্ষিতভাৱে উদ্ধাৰ কৰি শিশু গৃহত ৰখা হয় । উদ্ধাৰ হোৱা কিশোৰীসকলে শিশু কল্যাণ বিভাগৰ ওচৰত দিয়া বিৱৰণ অনুসৰি, তিনিচুকীয়া চহৰৰ শ্ৰীপুৰীয়া অঞ্চলৰ ৭০০ নম্বৰ গে'টৰ সমীপত অৱস্থিত এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ ওপৰৰ মহলাত থকা ভাৰাতীয়া কোঠাৰ পৰা এই অবৈধ চক্ৰটো পৰিচালিত হৈছিল ।"
অভিযোগ অনুসৰি, জনৈক দাস উপাধিধাৰী এগৰাকী মহিলাই এই চক্ৰটোৰ নেতৃত্ব দিছিল । উক্ত মহিলাগৰাকী ইয়াৰ পূৰ্বেও আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ৷
মহিলাগৰাকীৰ কন্যাই সামাজিক মাধ্যম ইনষ্টাগ্ৰামৰ জৰিয়তে সমবয়সীয়া কিশোৰীৰ সৈতে প্ৰথমে বন্ধুত্ব গঢ়ি তোলে । তাৰ পিছত তেওঁলোকক নিজৰ ঘৰলৈ মাতি আনি ধনৰ প্ৰলোভন দেখুৱাই যৌন শোষণমূলক কাৰ্যত জড়িত হ’বলৈ হেঁচা দিয়ে বুলি ভুক্তভোগীসকলে অভিযোগ কৰিছে ।
আনহাতে, কিশোৰীসকলক নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনাৰ পিছত তেওঁলোকক সম্ভাৱ্য গ্ৰাহকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাই দিয়া হৈছিল বুলিও অভিযোগ উঠিছে।
উত্থাপিত অভিযোগ অনুসৰি, তিনিচুকীয়াৰ এখন বিশাল বজাৰৰ ওচৰত গ্ৰাহকৰ সৈতে দৰদাম সম্পন্ন কৰাৰ পিছত কিশোৰীসকলক তিনিচুকীয়াৰ কেইবাখনো নামী-দামী হোটেল, ডিব্ৰুগড়ৰ কিছু হোটেল আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচলৰ একাংশ ৰিজ'ৰ্টলৈ নিয়া হৈছিল । এই অভিযোগসমূহ বৰ্তমান আৰক্ষীৰ তদন্তৰ অধীনত আছে ।
ইয়াৰ উপৰি ভুক্তভোগী কিশোৰীসকলে শিশু কল্যাণ বিভাগক জনোৱা মতে, সংশ্লিষ্ট ভাৰাতীয়া কোঠাৰ পৰাই নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ যোগান দিয়াৰ কামো চলি আছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । এই অভিযোগসমূহৰ সত্যতা আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ জৰিয়তে পৰীক্ষা কৰি আছে । ঘটনা সন্দৰ্ভত শিশু কল্যাণ বিভাগে ৯ জুলাইত তিনিচুকীয়া সদৰ আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে । উক্ত এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰি বুধবাৰে অভিযান চলায় ।
অভিযানত ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত পাঁচজন লোকক আটক কৰা হয় । আটক ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত এগৰাকী ড্ৰাগছ আসক্ত মহিলা আৰু যুৱকো আছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে । বৰ্তমান আটকাধীন ব্যক্তিসকলক সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু অধিক তথ্য সংগ্ৰহৰ চেষ্টা চলিছে ।
ইফালে চহৰখনৰ সম্ভ্ৰান্ত হোটেলসমূহৰ নাম এই অভিযোগত উত্থাপিত হোৱাৰ পিছত বিষয়টোৱে সচেতন মহলত গভীৰ উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে । সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে সূক্ষ্মভাৱে তদন্ত কৰি থকা বুলি জানিবলৈ দিছে । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে বাণিজ্যিক চহৰ তিনিচুকীয়াত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা কেইবাটাও স্থানত নাৰীদেহ ব্যৱসায় চক্ৰই চলাই অহাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে ৷