লুইতৰ বুকুত সন্ধানহীন ৫ কৃষ্ণভক্ত: বুধবাৰে আভিযান চলাই ব্যৰ্থ হ'ল এন ডি আৰ এফ
নজন কৃষ্ণভক্ত বুধবাৰে খাৰঘুলিৰ জয়পুৰ ঘাটৰ সমীপৰ ভক্তি কুটীৰলৈ আহিছিল । তাৰ পৰাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধুবলৈ গৈ ৫ জন সন্ধানহীন হয় ।
Published : December 10, 2025 at 8:41 PM IST
গুৱাহাটী : লুইতৰ বুকুত সন্ধানহীন পাঁচজন কৃষ্ণভক্ত । গুৱাহাটীৰ খাৰঘুলিৰ জয়পুৰত বুধবাৰে সংঘটিত হয় এই ঘটনা । সন্ধানহীন লোককেইজন ক্ৰমে শোণিতপুৰৰ উপেশ কুমাৰ, বিশ্বনাথৰ প্ৰতাপ, গুৱাহাটীৰ অভিজিত, গুৰগাঁৱৰ সাগৰ আৰু বঙাইগাঁৱৰ ৰৌণক সাদাক ।
ঘটনাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী অষ্ট্ৰেলিয়ান নাগৰিক তথা বৰ্তমান বৃন্দাবনৰ বাসিন্দা প্ৰণৱ নায়াৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আমি ৯ জন লোক আছিলোঁ । তাৰ ভিতৰত অসমৰ লগতে আমেৰিকা আৰু দিল্লীৰো আছিল । আমি ভক্তি কুটীৰলৈ আজি আহিছিলোঁ । ভক্তি কুটীৰৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত গৈছিলো । তেতিয়াই আমি গোটেইকেইজন ব্ৰহ্মপুত্ৰত নামিছিলোঁ । আমি সাঁতুৰিব পৰাকেইজন সাঁতুৰি পাৰ পালোঁ যদিও সাঁতুৰিব নজনাকেইজনে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত ডুব যায় ।"
আনহাতে, এন ডি আৰ এফ বাহিনীৰ বিষয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আমি এই ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হওঁ । চাৰিখন ৰবৰ ব'টেৰে প্ৰায় দুই কিলোমিটাৰ অনুসন্ধান চলোৱা হৈছে । কিন্তু বৰ্তমানলৈ কোনো সন্ধান পোৱা নাই ।"
উল্লেখ্য যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰলৈ যোৱা নজন কৃষ্ণভক্তই বুধবাৰে দিনৰ ভাগত খাৰঘুলিৰ জয়পুৰ ঘাটৰ সমীপৰ ভক্তি কুটীৰলৈ আহিছিল । ইয়াৰ পৰাই ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ গা ধুবলৈ গৈ ৫ জন সন্ধানহীন হয় । সন্ধানহীন লোককেইজনৰ সন্ধানত দিনৰ ভাগৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত এন ডি আৰ এফ আৰু এছ ডি আৰ এফে অভিযান অব্যাহত ৰাখে যদিও সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে এই অভিযান সামৰে । বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ পাঁচ সন্ধানহীন লোকৰ সন্ধানত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত অভিযান চলাব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
ইফালে জানিব পৰা মতে, খাৰঘুলিৰ জয়পুৰ ঘাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰলৈ ফুৰিবলৈ আহি তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধুবলৈ নামে । প্ৰথম অৱস্থাত ইয়াৰে তিনিগৰাকী লোকে আন দিশে ব্ৰহ্মপুত্ৰত সাঁতুৰি কিছু আঁতৰৰ ফালে পাৰ হৈ গৈছিল যদিও তেওঁলোকৰ আন ৬ জন সতীৰ্থই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত সাঁতুৰি থকা অৱস্থাতে ডুব গৈ সন্ধানহীন হয় ।
অৱেশ্য এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ কৰি ইয়াৰে এগৰাকী লোকক স্থানীয় লোকে জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰে যদিও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত সন্ধানহীন হয় আন ৫ জন লোক । স্থানীয় লোক আৰু মাছমৰীয়াই ঘটনাটো প্ৰত্যক্ষ কৰি লগে লগে বিচাৰ-খোচাৰ কৰে যদিও উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল । পিছত সন্ধানহীন লোককেইজনৰ আন ৪ জন বন্ধুৱে ঘটনা সন্দৰ্ভত লতাশিল আৰক্ষী থানাত অৱগত কৰে । লগে লগে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু এন ডি আৰ এফৰ লোক উপস্থিত হৈ সন্ধানহীন ৫ জন লোকৰ সন্ধানত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত অভিযান আৰম্ভ কৰে ।
ইফালে লতাশিল আৰক্ষীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ পৰা লোককেইজনৰ কাপোৰ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে এজন লোকৰ ভোটাৰ পৰিচয়-পত্ৰ, আধাৰ কাৰ্ড আৰু পেন কাৰ্ড উদ্ধাৰ কৰে । ইয়াত ব্যক্তিজনৰ নাম উপেশ কুমাৰ বুলি লিখা আছে ।
ইপিনে প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত ৪ জন লোকে ভক্তি কুটীৰ মন্দিৰলৈ অহাৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিছিল । পিছত চাৰিজন লোককে সমীপতে থকা ভক্তি কুটীৰ মন্দিৰতে লতাশিল আৰক্ষীয়ে সোধা-পোছা কৰাৰ অন্তত সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিষয়ে গম পায় ।