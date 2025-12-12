৩০ ঘণ্টা উকলিল, ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধুবলৈ যোৱা ৫ ভক্তৰ এতিয়াও সন্ধান নাই

৩০ ঘণ্টা উকলিল, ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধুবলৈ যোৱা ৫ ভক্তৰ এতিয়াও সন্ধান নাই
উদ্ধাৰকাৰী দলে ব্ৰহ্মপুত্ৰত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । পৰিয়ালৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা ।
Published : December 12, 2025 at 8:07 AM IST
গুৱাহাটী : গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খাৰঘুলি-জয়পুৰৰ সমীপৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত বুধবাৰে ৫ জনকৈ লোক সন্ধানহীন হৈছিল । ঘটনাই তৃতীয় দিনত ভৰি দিলে । কিন্তু এতিয়ালৈ কোনো সন্ধান নাই লোককেইজনৰ । এন ডি আৰ এফ আৰু এছ ডি আৰ এফৰ যুটীয়া অভিযান চলি আছে ।
ইফালে লোককেইজনৰ সন্ধানৰ বাবে গুৱাহাটীৰ জয়পুৰ ঘাটৰ পৰা শুৱালকুছিলৈ এন ডি আৰ এফ, এছ ডি আৰ এফ আৰু নদী আৰক্ষীৰ বৃহৎ দলে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত সন্ধানহীন হৈ থকা লোককেইজন হ'ল ক্ৰমে বিশ্বনাথৰ বাঘমাৰীৰ উপেশ কুমাৰ, দিল্লীৰ গুৰগাঁৱৰ সাগৰ গৌতম, বঙাইগাঁৱৰ ৰৌণক সাদাক, তেজপুৰ ইটাখোলাৰ প্রতাপ ৰায় আৰু গুৱাহাটী উজানবজাৰৰ অভিজিৎ চৌধুৰী ।
অভিযান চলি থকাৰ সময়তে জয়পুৰ ঘাটত উপস্থিত থকা নিৰুদ্দিষ্ট অভিজিৎ চৌধুৰীৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নীয়ে কয়, "ঘটনাৰ বিষয়ে সিমান গম নাপাওঁ । সেই সময়ত মই চাকৰিত আছিলোঁ । ইস্কন মন্দিৰত দুপৰীয়া আহিছিল । তাৰ পিছত পানীত ডুব যোৱা বুলি শুনা পালোঁ । আগতে আমি একো গম নাপাওঁ কি হৈছিল । লগত ৯ জন লোক আছিল । গা ধুবলৈ যাওঁতে ডুবিল । মোৰ ভাইটিৰ নাম অভিজিৎ চৌধুৰী । উজানবজাৰ মাছঘাটত থাকে । এতিয়া সোনকালে উদ্ধাৰ হোৱাটো বিচাৰিছোঁ । এতিয়া ডুবিছে নে কি হৈছে আমি একো গম নাপাওঁ । বেগ, ছেণ্ডেল, মোবাইল একো পোৱা নাই । অলপ সন্দেহ হৈছে । আমাক ভক্তি কুটীৰ মন্দিৰৰ পৰা একো কোৱা নাই । কিয় কথাবোৰ লুকাই থ'ব লাগে সেইবাবে অলপ সন্দেহো হৈছে ।"
ইফালে এছ ডি আৰ এফৰ এজন ডুবাৰুৱে কয়, "পুৱা ৭.৩০ মান বজাৰ পৰা অভিযান আৰম্ভ হৈছে । আমি একেলগে অভিযান চলাই আছোঁ । কিন্তু ইয়াত একো শুংসূত্ৰ পোৱা নাই বাবে দলটো আগলৈ শুৱালকুছিলৈ গৈছে । যেতিয়ালৈ পোহৰ থাকিব তেতিয়ালৈ অভিযান চলি থাকিব । পানীৰ তলত বহুত সোঁত আছে । বালি মাটি আছে । অলপ দূৰত যাব পাৰে । আৰু এটা উদ্ধাৰকাৰী দল আহি আছে অভিযান চলাবলৈ ।"
জানিব পৰা মতে বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ ইস্কন মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই স্থাপন কৰা ভক্তি কুটীৰ ৰাধা-গোবিন্দ মন্দিৰ দর্শন কৰিবলৈ আহিছিল ৯ জনীয়া দলটোৱ । তাৰ পিছত মন্দিৰ দৰ্শন কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিৰে খোজকাঢ়ি গৈ তেওঁলোকে স্নান কৰে । কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ইয়াৰে ৫ গৰাকী কৃষ্ণভক্ত পানীত ডুব যায় ।
আৰক্ষী সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়া মতে গুৱাহাটীকে ধৰি বহিঃৰাজ্য আৰু বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ ৯ জনকৈ ভক্তই বুধবাৰে দিনৰ ভাগত খাৰঘুলিৰ ভক্তি কুটীৰ দৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিল । তাৰ পিছত আটাইকেইজনে ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধুবলৈ নামে আৰু আটাইকেইজনে সাঁতুৰি আছিল । তেনে সময়তে সংঘটিত হয় এই শোকাবহ ঘটনাটো ।
হঠাৎ নিৰুদ্দেশ হৈ পৰে ৫ গৰাকীকৈ লোক । ৪ জন লোকে সাঁতুৰি কোনোমতে ৰক্ষা পৰে । তেওঁলোক হৈছে প্ৰণৱ নায়াৰ (অষ্ট্ৰেলিয়া), জেকব কান্ত সেন, কেশৱ বাৰ্মা আৰু গুৱাহাটীৰ এগৰাকী স্থানীয় লোক ।
লগতে পঢ়ক :লুইতৰ বুকুত সন্ধানহীন ৫ কৃষ্ণভক্ত: বুধবাৰে আভিযান চলাই ব্যৰ্থ হ'ল এন ডি আৰ এফ