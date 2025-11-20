ETV Bharat / state

২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত দেশ এৰাৰ নিৰ্দেশ, কিন্তু সন্ধান নাই ৫ বিদেশীৰ

শোণিতপুৰ জিলা আয়ুক্তই জনোৱা মতে, জিলাখনৰ জামুগুৰি ধোবাকটা গাঁৱৰ ৫ গৰাকী ঘোষিত বিদেশী নাগৰিকৰ সম্ভেদ উলিয়াবলৈ আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।

DECLARED FOREIGNERS MISSING
শোণিতপুৰ জিলা আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাস (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 20, 2025 at 7:39 PM IST

3 Min Read
তেজপুৰ : চাৰিগৰাকী মহিলাকে ধৰি পাঁচগৰাকী লোকক বিদেশী ঘোষণা কৰি বুধবাৰে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰাজ্য এৰি যাবলৈ জাননী জাৰি কৰি নিৰ্দেশ দিছিল । শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে ২০২৫ চনৰ ২৪ অক্টোবৰত জাৰি কৰা বিদেশী লোক চিনাক্তকৰণ আদালত নং–২ ৰ এক নিৰ্দেশনাৰ আধাৰত জামুগুৰিহাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ধোবাকটা গাঁৱৰ ৫ গৰাকী বাসিন্দাক দেশী নাগৰিক (DFN) হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল ।

কিন্তু এই জাননী জাৰি কৰাৰ পিছত ঘোষিত বিদেশীকেইজনক বিতাড়ন কৰিবলৈ গৈ বিপদত পৰিছে খোদ জিলা প্ৰশাসন । কাৰণ এই ঘোষিত বিদেশীকেইজনৰ কোনো শুংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই জিলা আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনে । আনহাতে, এই ঘোষিত বিদেশীকেইজন জীয়াই আছেনে নাই, নে তেওঁলোকে ৰাজ্য এৰি পূৰ্বেতেই গুচি গৈছে, নে আন ক'ৰবাত আত্মগোপন কৰি আছে তাৰো কোনো তথ্য নাই প্ৰশাসনৰ হাতত ।

২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত দেশ এৰাৰ নিৰ্দেশ; কিন্তু সন্ধান নাই ৫ ঘোষিত বিদেশীৰ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত শোণিতপুৰ জিলা আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাসে বৃহস্পতিবাৰে ই টিভি ভাৰতক জনায় যে জিলাখনৰ জামুগুৰি ধোবাকটা গাঁৱৰ ৫ গৰাকী বাসিন্দাক ঘোষিত বিদেশী নাগৰিক (DFN) হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পিছত সম্ভেদ উলিয়াবলৈ আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিছে । কাৰণ এই ৫ গৰাকী ঘোষিত বিদেশী ইতিমধ্যে ধোবাকটা গাঁৱৰ পৰা প্ৰায় ২০ বছৰ পূৰ্বে আঁতৰি গৈছে যদিও প্ৰশাসনৰ হাতত এতিয়াও তেওঁলোকক বিতাড়ন কৰাৰ তথ্য নাই ।

জিলা আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাসে কয়, "২০০৬ চনৰ সীমান্ত শাখাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ তথ্যৰ ভিত্তিত তেওঁলোক ডি ভোটাৰ হিচাপে চিহ্নিত হৈছিল আৰু তাৰ পিছত শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকক বিদেশী হিচাপে চিনাক্তকৰণ কৰা হ'ল । শেহতীয়াকৈ চৰকাৰৰ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ নতুন অধিসূচনা অনুসৰি তেওঁলোকক জিলাখনৰ পৰা ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত যাবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হয় ।"

ইতিমধ্যে উক্ত লোককেইজন উল্লিখিত ধোবাকটা গাঁৱত অনুপস্থিতিৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচৰাত আয়ুক্ত দাসে কয়, "এই বিষয়ে ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে যদিও আৰক্ষীক সবিশেষ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।"

এই ঘোষিত বিদেশী নাগৰিকৰ তালিকাত থকা লোককেইজন হৈছে মছুদ্দা হানুফা (স্বামী : এলিজুল হক), মোঃ আমজাদ আলী (পিতা : মোঃ মতবৰ আলী), মছুদ্দা মাৰিয়াম নেছা (স্বামী : মোঃ আমজাদ আলী), মছুদ্দা ফাতেমা (স্বামী : মোঃ আমজাদ আলী), মছুদ্দা মনোৱাৰা (স্বামী : মোঃ হাচমত আলী) ।

শোণিতপুৰৰ জিলা প্ৰশাসনে জনোৱা অনুসৰি, উক্ত ব্যক্তিসকলৰ উপস্থিতি অসম তথা ভাৰতৰ সামগ্ৰিক জনস্বাৰ্থ আৰু ৰাজ্যৰ অভ্যন্তৰীণ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষতিকাৰক বুলি মূল্যায়ন কৰা হৈছে । এই নিৰ্দেশনাৰ ভিত্তিত অসম প্ৰব্ৰজন আইন, ১৯৫০ (Immigrants Expulsion from Assam Act, 1950)ৰ ধাৰা ২ৰ অধীনত প্ৰদান কৰা ক্ষমতা আৰু ১৯৫০ চনৰ ২০ মাৰ্চ তাৰিখৰ ভাৰত চৰকাৰৰ অধিসূচনাৰ মাধ্যমেৰে প্ৰদান কৰা অধিকাৰ অনুসৰি, শোণিতপুৰৰ জিলা আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাসে উক্ত ৫ জন ব্যক্তিক ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত অসম ত্যাগৰ আদেশ জাৰি কৰে ।

জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে লগতে কয়, "তেওঁলোকক ধুবুৰী, শ্ৰীভূমি অথবা দক্ষিণ শালমৰা মানকাচৰৰ যিকোনো এটা পথেৰে দেশ ত্যাগ কৰিবলৈ নির্দেশ দিয়া হৈছে ।"

উল্লেখযোগ্য যে এই লোককেইজনৰ উপস্থিতি বৰ্তমান শোণিতপুৰ জিলাৰ ক'তো লাভ কৰা হোৱা নাই ।

TAGGED:

SONITPUR FOREIGNERS TRIBUNAL
FOREIGNER IN ASSAM
ইটিভি ভাৰত অসম
DECLARED FOREIGNERS MISSING
SONITPUR DISTRICT ADMINISTRATION

