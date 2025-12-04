চিকিৎসা সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি: এফালে চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি, আনফালে অৰ্ধ-উলংগ হৈ প্ৰতিবাদ
১০৮ চালক-কৰ্মীসকলে চলাই থকা আন্দোলনৰ সময়ত জি ভি কে ই এম আৰ আয়ে শতাধিক কৰ্মচাৰীক চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিছে ৷
Published : December 4, 2025 at 5:20 PM IST
গুৱাহাটী : এফালে অসম চৰকাৰৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত, আনফালে নিজৰ দাবীত অটল প্ৰতিবাদকাৰী । তাৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ চচলৰ প্ৰতিবাদস্থলীত চতুৰ্থ দিনৰ বাবেও অব্যাহত আছে ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় সেৱাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট তথা কৰ্মবিৰতি কাৰ্যসূচী । ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় সেৱাৰ শতাধিক প্ৰতিবাদী কৰ্মচাৰীক চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিয়াৰ পিছতো যোৱা ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিছে সদৌ অসম ১০৮ মৃত্যঞ্জয় কৰ্মচাৰী সন্থাৰ উদ্যোগত চালক-কৰ্মচাৰীসকলে ।
বৃহস্পতিবাৰে চতুৰ্থদিনাও ৫ শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে তীব্র প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । বৃহস্পতিবাৰে ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় সেৱাৰ কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰথমে কাঁহী-বাটি বজাই প্ৰতিবাদ কৰে যদিও পিছলৈ অৰ্ধ-উলংগ হৈ তীব্রতৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । প্ৰতিবাদী কৰ্মচাৰীসকলে হাতে হাতে বেনাৰ-পোষ্টাৰ লৈ চৰকাৰবিৰোধী তীব্র শ্লোগান দিয়ে ।
আনহাতে, প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ মন্তব্য, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাকৰিৰ পৰা উলিয়াই দিলেও তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিয়েই যাব আৰু প্ৰাপ্য আদায় কৰি যাব ।" ইপিনে এই তীব্র প্ৰতিবাদৰ মাজতেই এজন প্ৰতিবাদকাৰী অসুস্থ হৈ ঢলি পৰে ।
প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা প্ৰতিবাদী ১০৮ কৰ্মীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা । মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এবাৰ হ'লেও আমাৰ কথা ভাবিব লাগিছিল । এইটো আমাৰ এদিন-দুদিনৰ সমস্যা নহয়, ১৭ বছৰৰ সমস্যা । আপুনি এটা কোম্পানীক গতাই দিছে । সেই কোম্পানীয়ে আমাক কেনেদৰে অত্যাচাৰ কৰিছে । বহুদিনৰ পৰা আমি স্মাৰক-পত্ৰ দি আছোঁ । কিন্তু উপায়ন্তৰ হৈ আমি যোৱা ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা ধৰ্মঘট কৰিবলগা হৈছে ।"
লগতে প্ৰতিবাদকাৰীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাতৰ অনুৰোধ, "মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আমি সঁচাকৈয়ে দুঃখিত । আপুনি আমাক এবাৰ চাওক । আমি বিচাৰিছোঁ আমাৰ চাকৰিটোৰ সুৰক্ষা হওক, বজাৰৰ মূল্যত চলিব পৰাকৈ দৰমহা দিব লাগে । আমি এইকেইটা বিচাৰিছোঁ । আপুনি অন্ততঃ এই কথাখিনি গুৰুত্ব দিয়ক । এই চাকৰিত গোটেইখিনি অসমীয়া থলুৱা ল'ৰা আছে । মানৱ সেৱাৰ লগত ১৭ টা বছৰে জড়িত হৈ আছে । মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাতৰ অনুৰোধ, আমাৰ ফালে এবাৰ চকু মেলি চাওক ।"
নিজৰ প্ৰাপ্যৰ দাবীত গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰা বুলি উল্লেখ কৰি কয়, "আমি গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ । আমি কোনোধৰণৰ অসম চৰকাৰক বিপদ পেলোৱা বা ক্ষতি হোৱা কাৰ্যসূচী লোৱা নাই । তথাপিও দেখা পাইছোঁ প্ৰতিখন জিলাৰে আমাৰ সতীৰ্থ ১০ জন-১৫ জনক চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দি আছে । যদি অব্যাহতি দিব বিচাৰিছে গোটেই ৩ হাজাৰ লোককে একেলগে চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিয়ক । নহ'লে চৰকাৰলৈ অনুৰোধ, আমাক গুলীয়াই মাৰক ।" আপোনালোকে ভাৰা দি দিনে হাজাৰ টকাকৈ এজন লোকক যদি আনিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে সেই হাজাৰ টকা আমাৰ তিনি হাজাৰ কৰ্মীক দিয়ক । আমি এনেদৰে বহি আন্দোলন কৰি নাথাকো ।"
একেদৰে আন এগৰাকী প্ৰতিবাদী ১০৮ কৰ্মীয়ে অৰ্ধ-উলংগ হৈ চৰকাৰলৈ ক্ষোভ উজাৰি কয়, "আজি আমাৰ চাৰিদিনীয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অৰ্ধ-উলংগ হৈছোঁ । আজি খুব দুখৰ বিষয় । অসমৰ ৰাইজৰ বাবে দুখৰ বিষয় । আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দিনতেই আমি আজি অৰ্ধ-উলংগ হ'বলগা হৈছে । আমাৰ বিভাগে কিছু ভাৰাতীয়া লোকক ৰাখিব বিচাৰিছে । আমি ৩ হাজাৰ কৰ্মীয়ে ইয়াত কান্দি আছোঁ । সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে । চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিয়াটো সমাধান নহয় । আমি সমাধান বিচাৰিছোঁ । যেতিয়ালৈ আমাৰ সমস্যা সমাধান নহয়, তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াত আমৰণ অনশন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম ।"
মুঠতে চতুৰ্থদিনাও ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় সেৱাৰ কৰ্মচাৰীসকলে অৱস্থান ধৰ্মঘট তথা কৰ্মবিৰতি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখে ।
উল্লেখ্য যে সদৌ অসম ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় কৰ্মচাৰী সন্থাৰ উদ্যোগত চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ, মানসম্পন্ন মজুৰিৰ ব্যৱস্থা কৰা, ১২ ঘণ্টা কৰ্মৰ সময়সূচীৰ পৰিপূৰক অতিৰিক্ত মজুৰি দিয়া, বছৰি বোনাছৰ ব্যৱস্থা কৰা আদি দাবীৰে যোৱা ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা ১০৮ সেৱাৰ চালক আৰু জৰুৰীকালীন সেৱাৰ লগত জড়িত কৰ্মীসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে ১০৮ সেৱা বন্ধ ৰাখি অনিৰ্দিষ্টকালীন আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিছে ।
ইফালে ইয়াৰ ফলত চিকিৎসা সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । শেহতীয়াকৈ ১০৮ চালক-কৰ্মীসকলে চলাই থকা আন্দোলনৰ সময়ত জি ভি কে ই এম আৰ আয়ে শতাধিক কৰ্মচাৰীক চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া কঠোৰ সিদ্ধান্তই স্বাভাৱিকতে সমগ্ৰ বিষয়টো জটিল কৰি তুলিছে । এই ক্ষেত্ৰত আন্দোলনকাৰীয়ে পৰৱৰ্তী কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে, সেৱা লক্ষণীয় হ'ব ।