৪৫০ বছৰীয়া দৰঙৰ খটৰা সত্ৰৰ পাচেতি উৎসৱ

৪৫০ বছৰীয়া দৰঙৰ খটৰা সত্ৰৰ পাচেতি উৎসৱ
৫৬৮ খ্ৰীষ্টাব্দত মহাপুৰুষ শ্ৰীশ্ৰী মাধৱদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য লেচাকণীয়া গোবিন্দ আতাই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল খটৰা সত্ৰ ।
Published : September 21, 2026 at 2:44 PM IST
মঙলদৈ : শ্ৰীকৃষ্ণৰ শিশুলীলাৰ স্মৃতি জড়িত উৎসৱসমূহৰ ভিতৰত পাচেতি উৎসৱ অন্যতম । এই উৎসৱ দৰঙৰ ঐতিহাসিক খটৰা সত্ৰত পৰম্পৰাগতভাৱে পালন কৰি অহা হৈছে । ১৫৬৮ খ্ৰীষ্টাব্দত মহাপুৰুষ শ্ৰীশ্ৰী মাধৱদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য লেচাকণীয়া গোবিন্দ আতাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই সত্ৰখনত পালন কৰা পাচেতি উৎসৱ মূলতঃ কৃষ্ণভক্তি বুলি কোৱা হয় ।
পাচেতি উৎসৱ কৃষ্ণভক্তি, সত্ৰীয়া সংস্কৃতি আৰু দৰঙীয়া লোক পৰম্পৰাৰ সমন্বয়ত গঢ়ি উঠা এক লোক ধৰ্মীয় উৎসৱ । খটৰা সত্ৰৰ পাচেতি কেৱল ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান নহয়; ই দৰঙৰ লোক-সংস্কৃতি, সত্ৰীয়া পৰম্পৰা, সামাজিক সম্প্ৰীতি আৰু সমন্বয়ৰ এক উজ্জ্বল নিদৰ্শন । বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠী আৰু ধৰ্মৰ লোকৰ সমাগমে এই উৎসৱক এক বৃহৎ মিলনভূমিত পৰিণত কৰিছে ।
১৫৬৮ খ্ৰীষ্টাব্দত মহাপুৰুষ শ্ৰীশ্ৰী মাধৱদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য লেচাকণীয়া গোবিন্দ আতাই খটৰা সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল । সত্ৰখন প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ৰ পৰাই পাচেতি উৎসৱ পালন কৰি অহা হৈছে । অৰ্থাৎ এই পৰম্পৰা ষোড়শ শতিকাৰ পৰাই প্ৰায় ৪৫০ বছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি চলি আহিছে ।
পাচেতি বা পচতি শব্দৰ মূল অৰ্থ হৈছে সন্তান জন্মৰ পঞ্চম দিনা পালন কৰা জন্মকৃত্য । সেই পৰম্পৰাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মৰ পঞ্চম দিনক কেন্দ্ৰ কৰি পাচেতি উৎসৱ পালনৰ পৰম্পৰা গঢ় লৈ উঠিছিল । খটৰা সত্ৰত এই উৎসৱ সত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠা কালৰ পৰাই পালন কৰি অহা হৈছে । পূৰ্বতে জন্মাষ্টমীৰ পঞ্চম দিনা পাচেতি বা পচতি পালন কৰা হৈছিল যদিও এয়া কৃষি কাৰ্যৰ সময় হোৱা হেতুকে পাছলৈ কৃষি প্ৰধান ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে ভাদ মাহৰ সংক্ৰান্তি আৰু আহিন মাহৰ প্ৰথম দিনক কেন্দ্ৰ কৰি উৎসৱ পালনৰ পৰম্পৰা চলি আহিছে । বৰ্তমান জনমানসত অধিক গুৰুত্ব লাভ কৰি আহিছে ।
পাচেতি উৎসৱৰ অন্যতম প্ৰধান আকৰ্ষণ হৈছে ‘দধিমথন’ । গায়ন-বায়ন, খোল-তাল, নাম-কীৰ্তন আৰু সত্ৰীয়া পৰম্পৰাৰ মাজেৰে কৃষ্ণ, যশোদা আৰু গোপীসকলৰ দধিমথনৰ দৃশ্য । এই অনুষ্ঠানটোৰ সৈতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ শিশুলীলাৰ স্মৃতি জড়িত হৈ আছে । তদুপৰি অংকীয়া ভাওনা, দিহানাম, ভাগৱত পাঠ, নন্দোৎসৱ, কৃষ্ণৰ ৰূপসজ্জা, সত্ৰীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আৰু বাণিজ্যিক মেলা আদিও বৰ্তমান অনুষ্ঠিত হয় ।
এই সন্দৰ্ভত খটৰা সত্ৰৰ প্ৰাক্তন সভাপতি, সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ এগৰাকী সাধক যাদৱ মহন্তই কয়, "পাচেতি হ'ল শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মৰ পাঁচ দিনৰ দিনা নন্দ ৰজাৰ ঘৰত মহাপয়োভৰেৰে এটি উৎসৱ উদযাপন কৰিছিল । পৰম্পৰাগতভাৱে সনাতন হিন্দু ধৰ্মত এইটো চলি আহি আছে । সত্ৰখন প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ৰ পৰাই পাচেতি উৎসৱ পালন কৰি অহা হৈছে । পাচেতি উৎসৱ হ'ল কৃষ্ণ জন্মৰ পাঁচ দিনৰ দিনা পালন কৰা কৃতকৰ্ম । এই উৎসৱ তাহানিতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী পঞ্চম দিনা কৰা হৈছিল যদিও অঞ্চলৰ কৃষক ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে ভাদ মাহৰ শেষৰ দিনা আৰু আহিন মাহৰ প্ৰথম দিনা দুদিনীয়াকৈ পালন কৰা হৈছিল । বৰ্তমান তিনি চাৰিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হয় ।"
লগতে পঢ়ক:কৃষিভিত্তিক লোকউৎসৱ নোৱা খাই: জানো আহক এই উৎসৱৰ পৰম্পৰা আৰু তাৎপৰ্য
সোণাপুৰত জনস্ৰোত : ভাওনাৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত জুবিন দিৱসৰ সামৰণি