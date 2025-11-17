তিনিচুকীয়াত সদলবলে ক'ৰ পৰা উপস্থিত এইসকল লোক ?

তিনিচুকীয়াত সদলবলে ক'ৰ পৰা উপস্থিত এইসকল লোক ?
তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হোৱা জম্মু-কাশ্মীৰৰ ৪৪ গৰাকী সন্দেহজনক ব্যক্তিক লৈ চাঞ্চল্য ।
Published : November 17, 2025 at 8:13 PM IST
তিনিচুকীয়া : সোমবাৰে তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হোৱা এদল লোকক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য । ৪৪ গৰাকীকৈ সন্দেহজনক লোক জম্মু-কাশ্মীৰৰ পৰা ৰে’লৰ জৰিয়তে আহি উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰে ।
হিজুগুৰিস্থিত নিউ তিনিচুকীয়া ৰে’লৱে ষ্টেচনত অমৃতসৰ এক্সপ্ৰেছ ৰে’লৰ পৰা নমাৰ পাছতে লোককেইজনক বাহিৰত দেখি সন্দেহ হোৱাত স্থানীয় লোকে আবদ্ধ কৰি ৰাখে । আবদ্ধ কৰি ততাতৈয়াকৈ স্থানীয় লোকসকলে ঘটনা সন্দৰ্ভত স্থানীয় আৰক্ষীৰ লগতে ৰে’লৱে আৰক্ষীক অৱগত কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত তিনিচুকীয়া আৰক্ষী উপস্থিত হৈ লোককেইজনক ৰে’লৱে ষ্টেচনতেই আবদ্ধ কৰি ৰাখি তদন্ত আৰম্ভ কৰে ।
আনহাতে, জম্মু-কাশ্মীৰৰ পৰা অহা লোককেইজনে ৰয়িঙত বিদ্যুতৰ টাৱাৰৰ কাম কৰিবলৈ অহা বুলি উল্লেখ কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে এই কাম উত্তৰাখণ্ডত কৰি আছিল আৰু ১০ বছৰৰ পৰা তেওঁলোকে কৰি আছে । লগতে অসম বা ৰয়িঙলৈ আগতে কেতিয়াও অহা নাই বুলিও উল্লেখ কৰে ।
আনহাতে, পৰৱৰ্তী সময়ত ৰে’লৱে ষ্টেচনত জম্মু-কাশ্মীৰৰ ৪৪ গৰাকী লোকক লৈ অনা ডিব্ৰুগড়ৰ এগৰাকী ঠিকাদাৰ উপস্থিত হয় । দীপাংকৰ শইকীয়া নামৰ উক্ত লোকগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, গুৰগাঁৱৰ ইউনিটেক পাৱাৰ ট্ৰান্সমিচন লিমিটেড নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা ৰয়িঙৰ পৰা আনিনিলৈ এক বিদ্যুৎ পৰিবাহী টাৱাৰৰ কাম কৰি আছে ৷ ইতিমধ্যে বহু স্থানীয় শ্ৰমিকক নিয়োজিত কৰি কাম কৰি আছিল যদিও পাহাৰৰ ঘন জংঘল আৰু ওখ ঠাইত কোনো শ্ৰমিকে বেছিদিন কাম কৰিব নোৱাৰে ।
ইফালে জংঘলৰ মাজত কোনো মোবাইলৰ নেটৱৰ্কো নাপায় । গতিকে জংঘলৰ মাজত থাকিব নোৱাৰি সোনকালে তেওঁলোকে পলায়ন কৰে ৷ যিহেতু উক্ত কামটো ২০২৬ চনৰ মাৰ্চ মাহত শেষ কৰিব লাগিব, সেয়ে এতিয়া উপায় নাপাই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে জম্মু-কাশ্মীৰৰ এই শ্ৰমিকসকলক কাম কৰিবলৈ পঠিয়াই দিছে ।
ইফালে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে নথিপত্ৰ পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে প্ৰাথমিক তদন্তত জম্মু-কাশ্মীৰৰ অহা উক্ত ৪৪ গৰাকী লোকে বিদ্যুতৰ কাম কৰিবলৈ অহাটো সত্য বুলি তথ্য লাভ কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তিনিচুকীয়া আৰক্ষী আৰু ৰে’লৱে আৰক্ষীয়ে যাৱতীয় কামকাজ সম্পন্ন কৰি গন্তব্যস্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
এই সন্দৰ্ভত জম্মু-কাশ্মীৰৰ পৰা অহা এজন লোকে কয়, "জম্মুৰ দোদা জিলাৰ পৰা আহিছোঁ । গঞ্জু থানাৰ অধীনত । ৪৪ লোক আহিছোঁ । ট্ৰান্সমিছন লাইনৰ কামত আহিছোঁ । মাটি খন্দা কাম । প্ৰথমবাৰ অসমলৈ আহিছোঁ । আমি তেওঁলোকৰ লগত আগতেও ১০ বছৰ ধৰি ট্ৰান্সমিছন লাইনৰ কাম কৰি আছোঁ । বৰ্তমান উত্তৰাখণ্ডত কৰি আছিলোঁ । এতিয়া ৰয়িঙলৈ যাবলৈ আহিছোঁ ।"