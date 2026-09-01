বৰপেটা সত্ৰত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ ৪৩০ সংখ্যক তিৰোভাৱ তিথি পালন
কৃষ্ণ নাম আৰু হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত সত্ৰনগৰী বৰপেটা ৷ এইবেলি মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি সত্ৰখনত দহদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে ৷
Published : September 1, 2026 at 2:49 PM IST
বৰপেটা: আজি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ ৪৩০ সংখ্যক তিৰোভাৱ তিথি । সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ সত্ৰ-নামঘৰত মহাপুৰুষজনাক গুণানুকীৰ্তনেৰে ভকত-বৈষ্ণৱসকলে স্মৰণ কৰিছে । মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি উপলক্ষে বৰপেটা সত্ৰ দ্বিতীয়খন বৈকুণ্ঠপুৰীত পৰিণত হৈছে ৷
জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ স্থাপিত ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰত মঙলবাৰৰ দিনটো মহা সমাৰোহেৰে মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি পালন কৰা হয় ৷
বৰপেটা সত্ৰত মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি কীৰ্তন মহোৎসৱ হিচাপে পালন কৰা হয় ৷ মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি মহোৎসৱ বৰপেটা সত্ৰত দহদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হয় ৷
কীৰ্তন মহোৎসৱ মূলসভা উপলক্ষে বৰপেটা সত্ৰত মঙলবাৰৰ পুৱাৰে পৰা অগনন ভক্ত বৈষ্ণৱৰ সমাগম হয় ৷ গুৰুজনাৰ প্ৰতি সেৱা জনোৱাৰ বাবে পুৱাৰে পৰাই সত্ৰত ভিৰ কৰে ভক্তসকলে ৷ পুৱাৰ পৰাই সত্ৰখনত নাম-প্ৰসংগ অনুষ্ঠিত হয় ৷ কৃষ্ণ নাম ধ্বনিৰ ৰসেৰে সত্ৰনগৰী বৰপেটা মুখৰিত হৈ পৰে ৷
বৰপেটা সত্ৰৰ ডেকাসত্ৰীয়া গৌতম পাঠক, বুঢ়াসত্ৰীয়া ড৹ বাবুল চন্দ্ৰ দাসৰ লগতে সত্ৰৰ অন্যান্য ভকতসকলে কীৰ্তনঘৰত অনুষ্ঠিত প্ৰসংগত ভাগ লয় ৷ বৰপেটা সত্ৰত পালন কৰা মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ কীৰ্তন মহোৎসৱ উপলক্ষে চৈধ্য প্ৰংসগৰ উপৰিও নিত্য-নৈমিত্তিক প্ৰসংগৰ সংযোজন কৰা হয় ৷
সত্ৰৰ গায়ন-বায়ন, ঘোষা কীৰ্তনীয়া, ব্যাস কীৰ্তনীয়া আৰু নাম কীৰ্তনীয়াই তাল ভংগ নকৰাকৈ হৰিনাম কীৰ্তনক আগস্থান দি অবিৰতভাৱে কীৰ্তন কৰি অহাৰ বাবে মাধৱদেৱ মহাপুৰুষৰ তিৰোভাৱ তিথি মহোৎসৱক বৰপেটা সত্ৰত কীৰ্তন মহোৎসৱ বুলি কোৱা হয় ৷
বিয়লিৰ ভাগত সত্ৰখনত ঘোষা কীৰ্তন, ব্যাস কীৰ্তন পৰিবেশন কৰাৰ লগতে দক্ষিণহাটীৰ বাপুসকলে এক আকৰ্ষণীয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে সত্ৰত কৰভাৰ প্ৰদান কৰিব ৷
মহাপুৰুষজনালৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শত-সহস্ৰ প্ৰণিপাত
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি উপলক্ষে মঙলবাৰে পুৱা সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট প্ৰকাশৰ জৰিয়তে গুৰুজনাক সেৱা আগবঢ়ায় ৷
I bow down before Mahapurish Sri Sri Madhabdev Gurujona on his Tirobhav Tithi today 🙏— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 1, 2026
Gurujona's teachings continue to shape our thinking and our society as we march ahead in building a vibrant and Viksit Assam. pic.twitter.com/V1HK9toxRH
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত এনেদৰে পোষ্ট প্ৰকাশ কৰিছে, ‘‘আজি মহান, দূৰদৰ্শী শ্ৰীশ্ৰী মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ মৃত্যু তিথিত তেখেতৰ চৰণত শ্ৰদ্ধাৰে প্ৰণাম যাচিছো । আমি এখন গতিশীল আৰু উন্নত অসম গঢ়াৰ দিশত আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুজনে দি যোৱা শিক্ষাই আজিও আমাৰ মানসিকতা আৰু সমাজখনক গঢ় দিয়াত সহায় কৰি আহিছে ।’’
পদ্মশ্ৰী ঘনকান্ত বৰা বায়নক সুন্দৰা নটুৱা বঁটা প্ৰদান
আনহাতে, মহাপুৰুষ শ্ৰীশ্ৰী মাধৱদেৱৰ ৪৩০ সংখ্যক তিৰোভাৱ তিথি উপলক্ষে দক্ষিণ বৰপেটা মহাপুৰুষ শ্ৰীশ্ৰী মাধৱদেৱ সোঁৱৰণী সমিতিৰ উদ্যোগত শ্ৰীশ্ৰী মাধৱদেৱৰ সোঁৱৰণ সভা সোমবাৰে সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হয়।
বিগত ৬৩ বছৰে গুৰুজনাৰ সোঁৱৰণত সভা অনুষ্ঠিত কৰি অহা সমিতিখনে যোৱা বছৰৰ পৰা সুন্দৰা নটুৱা বঁটা প্ৰদান কৰি আহিছে । এইবাৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ বিশিষ্ট সাধক তথা পদ্মশ্ৰী ঘনকান্ত বৰা বায়নক এই সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে । বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া ডঃ বাবুল চন্দ্ৰ দাসে পদ্মশ্ৰী ঘনকান্ত বৰা বায়নক বঁটাটো প্ৰদান কৰে ৷
এই বঁটা গ্ৰহণ কৰি বিশিষ্ট শিল্পীগৰাকী আবেগিক হৈ পৰে । সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰ-প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ সন্মানে শিল্পীসকলক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে নতুন প্ৰজন্মকো আকৰ্ষিত কৰিব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে ৷
শিল্পী বায়নে কয়, ‘‘বঁটা, সন্মান বা ধন-সম্পত্তিৰ প্ৰতি মোৰ কোনো বিশেষ আকাংক্ষা নাই । কমলাবাৰী সত্ৰত অতি কম বয়সৰ পৰাই লাভ কৰা সত্ৰীয়া নৃত্য, গীত আৰু বাদ্যৰ অমূল্য শিক্ষাখিনি উঠি অহা প্ৰজন্মৰ মাজলৈ কঢ়িয়াই নিয়াটোৱেই মোৰ জীৱনৰ মূল লক্ষ্য । সত্ৰীয়া সংস্কৃতি কেৱল এটা শিল্প নহয়, ই অসমৰ ঐতিহ্য আৰু পৰিচয়ৰ এক অমূল্য সম্পদ । সেয়ে এই সম্পদ সংৰক্ষণৰ লগতে নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত ইয়াৰ চৰ্চা অব্যাহত ৰখাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন।"
বৰপেটা আৰু কমলাবাৰী সত্ৰৰ মাজত অতীজৰে পৰা থকা সাংস্কৃতিক সম্পৰ্কৰ কথাও পদ্মশ্ৰী ঘনকান্ত বৰা বায়নে উল্লেখ কৰে।
লগতে পঢ়ক: সীমা নামানে বন্যপ্ৰাণীয়ে: কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলক লৈ কৰিড'ৰ কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?