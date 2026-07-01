৪৩ বছৰীয়া হ'ল যোৰহাট জিলা: বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে পালন যোৰহাট জিলা দিৱস

৪৩ বছৰীয়া হ'ল যোৰহাট জিলা: বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে পালন যোৰহাট জিলা দিৱস
আহোম ৰাজত্বৰ শেষ ৰাজধানী যোৰহাট জিলা ১৯৮৩ চনৰ ১ জুলাইত গঠন হৈছিল ৷ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হয় যোৰহাট জিলা দিৱস ৷
Published : July 1, 2026 at 5:07 PM IST
যোৰহাট: যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে যোৰহাট জিলা দিৱস উদযাপন কৰা হয় । এই ঐতিহাসিক জিলাখনে নিজৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ ৪৩ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে । অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা পৃথক হৈ ১৯৮৩ চনৰ ১ জুলাইত ঐতিহাসিক যোৰহাট জিলা গঠন হৈছিল ।
আহোম ৰাজত্বৰ শেষ ৰাজধানী যোৰহাট এখন সাংস্কৃতিক আৰু শিক্ষাৰ নগৰী হিচাপে পৰিচিত । অসম সাহিত্য সভাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়কে আদি কৰি ৰাজ্যৰ কেবাখনো আগশাৰীৰ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানো যোৰহাটতেই অৱস্থিত ৷ ৰাজ্য চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তমৰ্মে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে ৰাইজৰ সহযোগিতাত মঙলবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে যোৰহাট জিলা দিৱস উদযাপন কৰে । অনুষ্ঠানত যোৰহাট অঞ্চলৰ বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ৷
জিলা প্ৰশাসনে যোৰহাট জিলাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ ৪৩ বছৰীয়া যুগমীয়া সময়খিনিক স্মৰণীয় কৰি ৰাখিবলৈ দুয়োটা দিনতে যোৰহাট, তিতাবৰ, মৰিয়নী আৰু টীয়কৰ বিভিন্ন স্থানত জনকল্যাণমূলক আৰু আকৰ্ষণীয় কাৰ্যসূচী হাতত লৈ যোৰহাট দিৱস উদযাপন কৰিছে ।
বুধবাৰে দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচী পুৱা পতাকা উত্তোলনেৰে আয়োজন কৰা হয় ৷ যোৰহাট জিলা আয়ুক্ত জয় শিবানীয়ে পতাকা উত্তোলন কৰে ।
ইফালে মঙলবাৰে প্ৰথম দিনা পথ সুৰক্ষা সম্পৰ্কে সজাগতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে বাইক ৰেলী, ভোগদৈ পূজা ডুবি ঘাটত বৃক্ষৰোপণ, আত্মসহায়ক গোটৰ বৃহৎ মেলা, চিৰাখাটি জলসিঞ্চন প্ৰকল্প উদ্ধোধন, মৎস পালন সম্পৰ্কীয় সজাগতা সভা, শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত প্ৰতিযোগিতা আৰু গ্ৰন্থ দান আদি কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় ৷
যোৰহাট জিলা দিৱসত সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ লগতে জিলা দিৱসৰ উপলক্ষে আয়োজিত সমূহ কাৰ্যসূচীতে উপস্থিত থাকি সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলাৰ বাবে জিলা আয়ুক্ত জয় শিৱানীয়ে জিলা প্ৰশাসনৰ হৈ যোৰহাটবাসীক কৃতজ্ঞতা জনায় ।
লগতে পঢ়ক : সীমাক লৈ আমি কেতিয়াও আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নলও: অতুল বৰা