মিচিং ভাষা দিৱস : মিচিং জনগোষ্ঠীলৈ শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ
মিচিং জনগোষ্ঠীসকলৰ আজি মিচিং ভাষা দিৱস ৷ মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চলত ৪২ সংখ্যক মিচিং ভাষা দিৱস পালন ৷
Published : October 30, 2026 at 3:00 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাষা হ'ল মানৱ জাতিয়ে ভাব-বিনিময়ৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা এক মাধ্যম ৷ ভাষাৰ দ্বাৰাই কিছুমান জাতি-জনগোষ্ঠীৰ লোকক চিনাক্ত কৰিব পৰা যায়, তেওঁলোক কোন জাতিৰ বা দেশৰ ৷ অসমত বহু জাতি-জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমি ৷ অসমত বাস কৰা বড়ো, মিচিঙৰ দৰে জনগোষ্ঠীসমূহৰ আছে নিৰ্দিষ্ট এটা সুকীয়া ভাষা ৷
সেয়ে নিজৰ ভাষাটো প্ৰসাৰ, প্ৰচাৰ আৰু সকলোৰে বোধগম্য হোৱাকৈ প্ৰতিটো জাতি-জনগোষ্ঠীয়ে ভিন্ন প্ৰকাৰেৰ চেষ্টা কৰি আহিছে ৷ ইয়াৰ বাবে বহু শ্বহীদ হৈছে, চৰকাৰীভাৱে স্বীকৃতি পাবলৈ কৰা সংগ্ৰামখনত মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকো মিচিং ভাষাটোৰ জীয়াই ৰখাৰ বাবে আত্মবলিদান দিছে ৷
অসমৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ জনগোষ্ঠী হৈছে মিচিং বা মিৰি জনগোষ্ঠী ৷ অসমৰ অন্যতম নৃ-গোষ্ঠী তথা চহকী লোক সাহিত্য, বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক সম্ভাৰেৰে সমৃদ্ধ মিচিংসকলে আজি (শুকুৰবাৰ)৪২ সংখ্যক মিচিং ভাষা দিৱস পালন কৰিছে ৷ মিচিং ভাষাটোক মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চলত প্রাথমিক বিদ্যালয়ত বিষয় হিচাপে চৰকাৰে স্বীকৃতি প্রদান কৰা আজি ৪২ বছৰৰো অধিক কাল হ'ল ৷
Every language adds a unique voice to the beautiful cultural mosaic of Assam. On Mising Language Day, let us take pride in the Mising language, honour the community’s rich heritage and ensure that this invaluable legacy continues to thrive among future generations. Warm wishes to all my Mising brother and sister.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 30, 2026
এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্সত কয়,"প্ৰতিটো ভাষাই অসমৰ ধুনীয়া সাংস্কৃতিক পৰিৱেশত এক একক মাত যোগ কৰে । মিচিং ভাষা দিৱসত, আহক আমি মিচিং ভাষাক লৈ গৌৰৱ কৰো, সমাজখনৰ চহকী ঐতিহ্যক সন্মান জনাওঁ আৰু এই অমূল্য উত্তৰাধিকাৰ আগন্তুক প্ৰজন্মৰ মাজত জীয়াই থকাটো নিশ্চিত কৰো । মোৰ সকলো মিচিং ভাতৃ-ভগ্নীলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালো ।"
মিচিং ভাষাৰ স্বীকৃতিৰ বাবে সংগ্ৰাম :
যদিহে বংশগত সম্পৰ্কৰ পৰা চোৱা যায় তেতিয়া মিচিং ভাষা চীন-তিব্বতীয় ভাষা গোষ্ঠীৰ অন্তৰ্গত । মিচিং ভাষাৰ সৈতে কিছু সদৃশ আছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আদি, নিচি, আপাতানি, আদি আৰু টানি ভাষাৰ সৈতে ৷ সময় পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে অসমত মিচিং ভাষাই এক মাত্ৰা লাভ কৰিলে ৷
যদিও মিচিং ভাষাৰ কোনো নিজা থলুৱা লিপি নাছিল । পৰৱৰ্তী কালত এই ভাষা লিখিবলৈ লেটিন বা ৰোমেন লিপি ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷ যাক 'মিচিং বিগলুং আখৰ-জোঁটনি' বুলি জনা যায় । প্ৰায় ৭০ দশকৰ সময়ত মিচিং ভাষা, সাহিত্য বিকাশৰ মহান উদ্দেশ্য আগত ৰাখি মিচিং সমাজৰ কেইজনমান ব্যক্তিৰ উদ্যোগত ১৯৭২ চনত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল মিচিং আগম কৌবাঙ (মিচিং সাহিত্য সভা)ৰ ।
জন্মলগ্নৰে পৰাই মিচিং আগম কৌবাঙে মিচিং ভাষা স্বীকৃতিৰ দাবীত দীর্ঘ বছৰ ধৰি চলাই অহা গণতান্ত্রিক আন্দোলন ফলশ্রুতিত ১৯৮৫ চনৰ ৩০ অক্টোবৰত অসমৰ তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ চৰকাৰে মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চলত প্রাথমিক বিদ্যালয়ত বিষয় হিচাপে মিচিং ভাষাক স্বীকৃতি প্রদান কৰে । সেই সময়ৰ পৰাই মিচিং আগম কৌবাঙে ৩০ অক্টোবৰ তাৰিখটো মিচিং ভাষা দিৱস উদযাপন কৰি আহিছে ৷
এই স্বীকৃতি পাবলৈ মিচিং ভাষাৰ এই অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ সংগ্ৰামখন সহজ নাছিল । ভাষা আন্দোলনক গতি দিবলৈ গৈ কেইবাজনো সংগ্ৰামীয়ে প্ৰাণ আহুতি দিবলগীয়া হৈছিল । তেওঁলোকৰ ভিতৰত শ্বহীদ কমলা মিৰি আৰু তেওঁৰ অন্যান্য সতীৰ্থসকল ৷
বৰ্তমান মিচিং বিগলুং আখৰ-জোঁটনি অনুসৰি বৰ্তমান ২৫টা বৰ্ণ ইয়াৰে ৮টা স্বৰবৰ্ণ আৰু ১৭টা ব্যঞ্জনবৰ্ণ আছে ।
লগতে পঢ়ক:ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক: খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি সুৰক্ষাত গুৰুত্ব, আহি আছে মিছন বসুন্ধৰা ৪.০