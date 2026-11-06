অসমত জল জীৱন মিছনৰ স্বৰূপ : ৪,১৮৬ খন পানী যোগান আঁচনি অচল, ঠিকাদাৰৰ ৫৭২.৪৪ কোটি টকা বাকী
আৰ্ছেনিক-ফ্ল'ৰাইডৰ প্ৰভাৱ থকা ৩৮৯ টা বসতিস্থানত নাই পানী যোগান । এই বিষয়ক লৈ মাণিক কুমাৰ ৰয়ৰ প্ৰতিবেদন...
Published : November 6, 2026 at 3:33 PM IST
গুৱাহাটী : গ্ৰামাঞ্চলৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ ঘৰত বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰাৰ লক্ষ্যৰে অভিলাষী আঁচনি জল জীৱন মিছন চমুকৈ জেজেএম ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যই সফলতা অৰ্জন কৰা এই আঁচনিখন প্ৰকৃতাৰ্থত অসমে সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰিব পৰা নাই ।
এই কথা আমি কোৱা নাই । এই কথা কৈছে ৰাজ্যৰ বিয়াগোম জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ তথ্যই । বিভাগীয় তথ্যই আঁচনিখনৰ বাস্তৱ ছবিখন উন্মোচন কৰিছে । জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ তথ্য মতে, অসমত ৪,১৮৬ খন পানী যোগান আঁচনিৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰি হস্তান্তৰ কৰাৰ পাছতো বৰ্তমান অচল হৈ আছে । আনহাতে কাম সম্পূৰ্ণ কৰা আঁচনিৰ বিপৰীতে ঠিকাদাৰসকলক এতিয়াও পৰিশোধ নকৰাকৈ থকা চূড়ান্ত বিলৰ পৰিমাণ ৫৭২.৪৪ কোটি টকা ।
জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ পৰা তথ্য অনুসৰি ২০২১-২২ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষলৈকে ৰাজ্যৰ ১২৬ টা সমষ্টিত জল জীৱন মিছন আৰু নাৱাৰ্ডৰ পুঁজিৰ আৱণ্টন, ব্যয়, সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতো বিকল হৈ পৰা আঁচনি, আৰ্ছেনিক-ফ্ল'ৰাইড প্ৰভাৱিত অঞ্চল আৰু ঠিকাদাৰৰ পাবলগীয়া ধনৰ বিস্তৃত পৰিসংখ্যাই কাৰ্যতঃ জল জীৱন মিছৰ মূল উদ্দ্যেশ্য যে অসমত ফলপ্ৰসু হোৱা নাই সেই কথাকে প্ৰতিপন্ন কৰে ।
পানী যোগানৰ ৪১৮৬ খন আঁচনি অচল :
জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ আটাইতকৈ উদ্বেগজনক দিশটো হৈছে যে ৰাজ্যৰ ৪,১৮৬ খন পানী যোগান আঁচনিৰ অচল অৱস্থা । উল্লেখ্য যে এই আঁচনিসমূহৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা আৰু সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক হস্তান্তৰ কৰা বুলি বিভাগীয় নথিত উল্লেখ আছে; কিন্তু একেখন তালিকাতে প্ৰতিখন আঁচনিৰ বৰ্তমানৰ কাৰ্যক্ষমতাৰ স্থানত 'নন অপাৰেটিভ' বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে । অৰ্থাৎ কাগজে-পত্ৰই সম্পূৰ্ণ হৈ হস্তান্তৰ হোৱা আঁচনিৰ পৰা বাস্তৱত পানী যোগান বন্ধ হৈ আছে ।
এই তথ্যই জল জীৱন মিছনৰ অধীনত ১০০ শতাংশ ঘৰুৱা টেপ সংযোগৰ লক্ষ্য পূৰণৰ দাবীৰ বিপৰীতে আঁচনিসমূহৰ পৰৱৰ্তী পৰিচালনা আৰু কাৰ্যক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত থকা সমস্যাৰ ছবিখন স্পষ্ট কৰিছে । অৱশ্যে এই ৪,১৮৬ খন আঁচনি কিয় বিকল হৈছে, কিমানখনৰ যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটিছে, কিমানখনৰ পানীৰ উৎস শুকাইছে অথবা কিমানখনৰ পাইপলাইন বা আন আন্তঃগাঁথনিগত সমস্যা হৈছে, সেই সম্পৰ্কে বিভাগীয়ভাৱে কোনো ব্যাখ্যা দিয়া হোৱা নাই । অৰ্থাৎ কাৰণবিহীন কাৰণত এই আঁচনিৰ পৰা ৰাইজ উপকৃত হ'ব পৰা নাই ।
আৰ্ছেনিক-ফ্ল'ৰাইডৰ প্ৰভাৱ থকা ৩৮৯ টা বসতিস্থানত নাই পানী যোগান :
ৰাজ্যৰ আৰ্ছেনিক আৰু ফ্ল'ৰাইড প্ৰভাৱিত অঞ্চলৰ খোৱাপানীৰ সমস্যাও বিভাগীয় তথ্যত উন্মোচিত হৈছে । ২০২৬ চনৰ জুনলৈকে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ পাইপ নেটৱৰ্কৰ আওতালৈ নহা এনে বসতিস্থলৰ সংখ্যা হৈছে ৩৮৯ টা । তথ্য অনুসৰি ধুবুৰী বিভাগৰ অধীনত ২৫ টা বসতিস্থল, গোলাঘাট বিভাগত ৩৬৩ টা আৰু হোজাই বিভাগত এটা আৰ্ছেনিক আৰু ফ্ল'ৰাইড প্ৰভাৱিত বসতিস্থল পাইপ নেটৱৰ্কৰ পৰা এতিয়াও বাহিৰত আছে । ইয়াৰ ভিতৰত গোলাঘাটৰ ৩৬৩টা বসতিস্থলৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে পাইপযুক্ত পানী যোগান আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি থকা হৈছে বুলি বিভাগে উল্লেখ কৰিছে যদিও সেয়া ২০২৮ চনতহে সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।
আনহাতে হোজাইৰ এটা বসতিস্থলৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে আঁচনি পৰিকল্পনাহে কৰা হৈছে । অৰ্থাৎ গোলাঘাট আৰু হোজাইৰ ক্ষেত্ৰত আঁচনি ৰূপায়ণ অথবা পৰিকল্পনাৰ কথা উল্লেখ কৰিলেও এই বসতিস্থল সমূহৰ পানীৰ সমস্যাৰ সমাধান প্ৰক্ৰিয়া এতিয়াও বহু দূৰত । আনহাতে ধুবুৰীৰ ২৫ টা বসতিস্থলৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল সংখ্যাটোহে উল্লেখ আছে । কোনো আঁচনি ৰূপায়নৰ বিষয়ে এতিয়াও বিভাগীয়ভাৱে পৰিকল্পনা কৰা হোৱা নাই ।
ঠিকাদাৰৰ পাবলগীয়া আছে ৫৭২.৪৪ কোটি টকা :
জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ পৰা পোৱা তথ্যৰ আন এটা উল্লেখযোগ্য দিশ হৈছে যে সম্পূৰ্ণ হোৱা পানী যোগান আঁচনিৰ বিপৰীতে ঠিকাদাৰসকলৰ পাবলগীয়া ধন । বিভাগীয় তথ্য অনুসৰি মুঠ ৫৭২.৪৪ কোটি টকাৰ চূড়ান্ত বিল এতিয়াও পৰিশোধ কৰা হোৱা নাই । চলিত বৰ্ষৰ পহিলা জুলাইৰ হিচাপত ২,৫৬৪ টা আঁচনিৰ বিপৰীতে পাবলগীয়া ধনৰ তালিকা দাখিল কৰা হৈছে । এই তালিকাত প্ৰতিখন আঁচনিৰ নাম, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় সংমণ্ডল আৰু পাবলগীয়া ধনৰ পৰিমাণ উল্লেখ কৰা হৈছে ।
সমণ্ডলভিত্তিক হিচাপত উত্তৰ লখিমপুৰত সৰ্বাধিক প্ৰায় ৪৬.৫৬ কোটি টকা পাবলৈ বাকী আছে। ইয়াৰ পাছতে মৰিগাঁও সংমণ্ডলত প্ৰায় ৩৮.০২ কোটি টকা, শিৱসাগৰত ৩৭.৭৩ কোটি টকা, নগাঁৱত ৩১.৪৮ কোটি টকা, গোৱালপাৰাত ৩০.৬৮ কোটি টকা আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলি সংমণ্ডলত প্ৰায় ৩০.৪৮ কোটি টকা এতিয়াও ঠিকাদাৰসকলে পাবলৈ বাকী আছে ।
তিনিচুকীয়া সংমণ্ডলত প্ৰায় ২৯.২৬ কোটি, শিলচৰ-২ সংমণ্ডলত ২৫.৮৬ কোটি আৰু টংলা সংমণ্ডলত ২৩.৫২ কোটি টকাৰ চূড়ান্ত বিল এতিয়াও পৰিশোধ কৰা হোৱা নাই । ইয়াৰ লগতে আঁচনিভিত্তিক তালিকাতো যথেষ্ট বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন পাবলৈ বাকী থকা দেখা গৈছে ।
উদাহৰণস্বৰূপে বজালী সংমণ্ডলৰ হালংবাৰী পিডব্লিউএছএছৰ বিপৰীতে ১৬২.৩৮ লাখ টকা, গুৱাহাটী-১ সংমণ্ডলৰ ধাৰাপুৰ পিডব্লিউএছএছৰ বিপৰীতে ১৫৯.৫২ লাখ টকা আৰু ডিফু গ্ৰাম্য সংমণ্ডলৰ নটং টেৰং পিডব্লিউএছএছৰ বিপৰীতে ১২৯.২৩ লাখ টকা পাবলৈ বাকী আছে । এনে বৃহৎ পৰিমাণৰ চূড়ান্ত বিল কিয় পৰিশোধ কৰা হোৱা নাই, কিমান দিন ধৰি এই ধন অনাদায় হৈ আছে আৰু ইয়াৰ ফলত আঁচনিসমূহৰ পৰৱৰ্তী মেৰামতি তথা পৰিচালনাত প্ৰভাৱ পৰিছে নেকি সেই সম্পৰ্কে বিভাগীয় তথ্যত কোনো উল্লেখ নাই ।
নাই কোনো ভুৱা বিলৰ অভিযোগ :
ইফালে, আঁচনি ৰূপায়ণত ভুৱা বিল দাখিলৰ প্ৰসংগত বিভাগে স্পষ্টকৈ জনায় যে ২০২১-২২ৰ পৰা ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষলৈকে কোনো ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা বিল দাবীৰ অভিযোগ লাভ কৰা হোৱা নাই । সেই সময়ছোৱাত কোনো ঠিকাদাৰক ব্লেকলিষ্টো কৰা হোৱা নাই; কিন্তু তৎস্বত্বেও জল জীৱন আঁচনিয়ে ৰাজ্যৰ সকলো লোককে স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই। আনহাতে জল জীৱন আঁচনিৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতি আৰু অনিয়ম হোৱাৰ অভিযোগ নতুন নহয়। ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ সময়ে সময়ে উত্থাপন হৈ আহিছে ।
১২৬টা সমষ্টিত পুঁজিৰ আৱণ্টন আৰু ব্যয়ৰ তথ্য :
জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ তথ্যত ২০২১-২২ৰ পৰা ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষলৈ ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিত জল জীৱন মিছন আৰু নাৱাৰ্ডৰ পুঁজিৰ আৱণ্টন আৰু প্ৰকৃত ব্যয়ৰ তুলনামূলক হিচাপ দিয়া হৈছে । তথ্যত প্ৰতিটো সমষ্টিৰ বিপৰীতে বিত্তীয় বৰ্ষ অনুসৰি পুঁজিৰ আৱণ্টন আৰু ব্যয়ৰ পৰিমাণ উল্লেখ কৰা হৈছে । অৱশ্যে শাসকীয় আৰু বিৰোধী বিধায়কৰ সমষ্টিৰ মাজত পুঁজি আৱণ্টন বা ব্যয়ৰ দিশটো উল্লেখ কৰা হোৱা নাই ।
লক্ষণীয় বিষয় যে জল জীৱন মিছনৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে প্ৰতিটো গ্ৰাম্য পৰিয়াললৈ ১০০ শতাংশ নিৰাপদ খোৱাপানী যোগান নিশ্চিত কৰা; কিন্তু বিভাগীয় তথ্যতে ৪,১৮৬ খন হস্তান্তৰিত আঁচনি অচল হৈ থকা, ৩৮৯ টা আৰ্ছেনিক-ফ্ল'ৰাইড প্ৰভাৱিত বসতিস্থল পাইপ নেটৱৰ্কৰ বাহিৰত থকা আৰু সম্পূৰ্ণ হোৱা ২,৫৬৪ টা আঁচনিৰ বিপৰীতে ৫৭২.৪৪ কোটি টকাৰ চূড়ান্ত বিল অনাদায় হৈ থকাৰ বিষয়টোৱে আঁচনিখনৰ সফলতা আৰু স্থায়িত্বৰ প্ৰসংগত বহু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে ।
কেৱল আঁচনি নিৰ্মাণ, ঘৰুৱা টেপ সংযোগ আৰু সম্পূৰ্ণতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ লাভ কৰাটোৱেই খোৱাপানীৰ সমস্যা সমাধানৰ শেষ কথা হ'ব নোৱাৰে । নিৰ্মাণৰ পাছতো আঁচনিখন কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিলেহে গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজে প্ৰকৃত সুফল লাভ কৰিব ।
লগতে পঢ়ক:দীপাৱলীলৈ আপুনি সাজুনে? মহানগৰীৰ বজাৰত থলুৱা মাটিৰ চাকিৰ চাহিদা
অসমলৈ আগমন লক্ষাধিক আমুৰ ফেলকনৰ, ক’ত দেখা পাব এই পৰিভ্ৰমী পক্ষী ?