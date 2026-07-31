বানপীড়িত শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে উজনিলৈ ৪১ হাজাৰ পাঠ্যপুথি প্ৰেৰণ
শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাটৰ বানপীড়িত শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বৰপেটাৰ সহায়ৰ হাত, ৪১ হাজাৰ পাঠ্যপুথি প্ৰেৰণ ৷
Published : July 31, 2026 at 4:36 PM IST
বৰপেটা: প্ৰলয়ংকাৰী বানে তচনচ কৰিলে শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট জিলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত । মূৰৰ ওপৰৰে যোৱা পানীয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱনলৈও কঢ়িয়াই আনিলে অনিশ্চিত ভৱিষ্যৎ ।
সেয়েহে উজনি অসমৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানত বিস্তৰ ক্ষতি হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষা যাতে ব্যাহত নহয়, সেই লক্ষ্যৰে মানৱীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বৰপেটা জিলা শিক্ষা বিভাগে ।
শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট জিলাৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানত বিস্তৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সুবিধাৰ্থে বৰপেটা জিলা শিক্ষা বিভাগে আজি মুঠ ৪১ হাজাৰ পাঠ্যপুথি প্ৰেৰণ কৰে ।
বৰপেটাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত জিলা শিক্ষা বিষয়া বিতোপন হাজৰিকাই জনোৱা মতে, "বানাক্ৰান্ত অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে জিলাখনৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠানক তেওঁলোকৰ হাতত অতিৰিক্তভাৱে সংৰক্ষিত থকা পাঠ্যপুথিসমূহ দান কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছিল ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "এই আহ্বানত সঁহাৰি জনাই জিলাখনৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ মুঠ ৪১ হাজাৰ পাঠ্যপুথি জমা দিয়ে ৷ তদুপৰি বহু প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়েও তেওঁলোকৰ হাতত জমা থকা পাঠ্যপুথি আগবঢ়ায় । সংগ্ৰহ কৰা এই পাঠ্যপুথিসমূহ আনুষ্ঠানিকভাৱে বানাক্ৰান্ত তিনিখন জিলালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।"
বৰপেটাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত জিলা শিক্ষা বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট জিলাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে প্ৰায় ২০ লাখ পাঠ্যপুথিৰ প্ৰয়োজন হ'ব । সেই বৃহৎ প্ৰয়োজনৰ তুলনাত বৰপেটাৰ এই অৱদান ক্ষুদ্ৰ হ'লেও সহায়ৰ এক আন্তৰিক প্ৰয়াস হিচাপে জিলা শিক্ষা বিভাগে যথেষ্ট সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে ।"
বানৰ দুৰ্যোগৰ মাজতো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শিক্ষা অব্যাহত ৰাখিবলৈ বৰপেটা জিলা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী আৰু শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে আগবঢ়োৱা এই মানৱীয় পদক্ষেপক বিভিন্ন মহলে প্ৰশংসা কৰিছে ।