শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বন্যাৰ্তৰ বাবে ৪ হাজাৰ কোটি লাগিবই : দাবী অখিল গগৈৰ
প্ৰতিটো বন্যাৰ্ত পৰিয়ালক ১০ লাখকৈ দিবই লাগিব চৰকাৰে ৷
Published : July 29, 2026 at 1:57 PM IST
শিৱসাগৰ: বন্যাৰ্তৰ সাহাৰ্য আৰু পুনৰ সংস্থাপনক লৈ চৰকাৰে লোৱা পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত সৰৱ হ'ল বিধায়ক অখিল গগৈ ৷ বুধবাৰে শিৱসাগৰত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিধায়ক গগৈয়ে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক সমালোচনা কৰি কয়, "শিৱসাগৰ সমষ্টিত ৪০,০০০ পৰিয়াল বানত আক্ৰান্ত হৈছে ৷ এই প্ৰতিটো পৰিয়ালক দহ লাখ টকাকৈ ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব ৷ আমি ২০ বছৰ আমি পিছুৱাই গলো ৷"
আনহাতে অসমৰ বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত দিল্লীলৈ যোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সাক্ষাৎ নিদিয়া বুলি কটাক্ষ কৰি তেওঁ কয়, "মোৰ সমষ্টিৰ প্ৰতিটো বন্যাৰ্ত পৰিয়ালক সহায়ৰ বাবে যদি ৪ হাজাৰ কোটি দিব নোৱাৰে তেতিয়া হ'লে আপুনি কিহৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ? ঘোৰাৰ ঘাঁহ কাটি আছে নেকি ? বিংশ আৰু একবিংশ শতিকাত দেখা আটাইতকৈ ডাঙৰ দুৰ্যোগটেৱো হ'ল ১৯ জুলাইত তিনিখন জিলাত হোৱা ভয়ংকৰ বান ৷"
বন্যাৰ্তক সাহাৰ্য প্ৰদানক লৈ চৰকাৰে লোৱা পদক্ষেপৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"সকলো হেৰুওৱা বন্যাৰ্তক মাত্ৰ ১৫,০০০ টকা বান সাহাৰ্য প্ৰদান কৰি কি কৰিব বিচাৰিছে । বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা দিয়া ১২ কোটিৰ কাপোৰ আমাক প্ৰয়োজন সাপেক্ষে নালাগে ৷ শিৱসাগৰৰ বন্যাৰ্তৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালক ১০ লাখকৈ দিবই লাগিব ৷ নহ'লে আপোনাৰ টেবুলত উঠি তাণ্ডৱ নৃত্য কৰিম ৷ যদি অসমৰ সকলো সম্পদ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ হ'ব পাৰে তেতিয়া হ'লে কিয় অসমৰ দুৰ্যোগ ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হ'ব নোৱাৰে ?"
বিধায়ক গগৈয়ে কয়, "মানুহৰ জীৱন, সপোন সকলো শেষ ৷ তাৰ পাছত মাত্ৰ বন্যাৰ্তক ১৫ হাজাৰ আৰু মৃত্যু হোৱা লোকক এনডিআৰএফৰ পৰা মাত্ৰ ৪ লাখ টকা দিছে ৷ ভাৰতৰ বেলেগ স্থানত হোৱা হ'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লাখে লাখে সাহাৰ্য ঘোষণা কৰিলেহেতেন ৷ কিন্তু এটকাও বৰ্তমানলৈকে ঘোষণা কৰিব পৰা নাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমলৈ আনিব পৰা নাই ধন ৷ কিন্তু ৰাইজৰ ওচৰত হাত পাতি মুখ্যমন্ত্ৰী সাহাৰ্য পুঁজিৰ পৰা ধন দিছে মৃত পৰিয়ালবোৰক ৷ মোৰ ক্ষেত্ৰত এনে হোৱা হ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলোহেঁতেন ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"মুখ্যমন্ত্ৰী তথা চৰকাৰে তিনি জিলাক সহায় কৰিব পৰা নাই ৷ কিন্তু ৰাইজে কৰা সহায়ৰ বাবে আজি কিছু হ'লেও বানাক্ৰান্তই সকাহ পাইছে ৷ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে হেলিকপ্টাৰেৰে বান পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ কিয় অসমলৈ অহা নাই ?"
আনহাতে চিণ্ডিকেটৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি তেওঁ কয়, "বিধায়ক, মন্ত্ৰীয়ে শিলৰ চিণ্ডিকেট কৰি নেপালীখুটি শেষ কৰিলে আৰু এতিয়া সেই মন্ত্ৰী-বিধায়কে সাহাৰ্য দি ঘূৰি ফুৰিছে ৷ নাগালেণ্ডৰ পাহাৰৰ তলত শিল আৰু কয়লা বিচাৰি ২০-২১ কিঃমিঃ খান্দি দিছে ৷ তাত জমা হৈ থকা পানী ওলাই আহি শেষ কৰি দিলে তিনিখন জিলাক ৷"
নদীবান্ধৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি তেওঁ কয়,"দিখৌ নদীৰ ওপৰত দুটা সৰু সৰু নদী বান্ধ নিৰ্মাণ কৰি আছে ৷ সেই বান্ধ ভাঙি গৈছে ৷ এই কথা লুকুৱাই ৰখা হৈছিল ৷"
লগতে পঢ়ক: এ আই প্ৰযুক্তি খটুৱাই শিশু শিল্পীৰ নিপুণতাৰে গুৱাহাটীত চলিছে ‘বুঢ়া ডাঙৰীয়া’ৰ শ্বুটিং