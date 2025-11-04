ETV Bharat / state

অভাৱেই কাৰণ: এইখন অসমৰে এখন গাঁৱৰ ৪০ শতাংশ লোকৰ কিডনী বিক্ৰী !

পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ ঘটনা । অভাৱত বিক্ৰী দেহৰ অংগ । অসুস্থ মাতৃৰ চিকিৎসাৰ বাবেও কিডনী বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলোৱা এজন যুৱক ।

কিডনী বিক্ৰীৰ অভিযোগত আটক চাৰিজন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 4, 2025 at 5:58 PM IST

4 Min Read
নগাঁও : “মোৰ মাৰ বেমাৰ হওঁতে চিকিৎসা কৰিবলৈ পইচা নাছিল । মোৰ শাৰীৰিক অৱস্থাও ভাল নাছিল । মাৰ চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰি অভাৱত কিডনী বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলাইছিলোঁ ।” নিজৰ কিডনী বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলোৱা এজন যুৱকৰ ভাষ্য এয়া ।

বিগত প্ৰায় চাৰি বছৰে নগাঁৱত সংঘটিত হৈ আহিছে কিডনী বিক্ৰীৰ দৰে এক ভয়ংকৰ ঘটনা । নিজৰ কিডনী বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগে উন্মোচন কৰিছে অভাৱগ্ৰস্ততাৰ এক ভয়ংকৰ ছবি । এই ঘটনা নগাঁও চহৰৰ হুজ কৈৱৰ্ত গাঁৱৰ ।

এইখন অসমৰে এখন গাঁৱৰ ৪০ শতাংশ লোকৰ কিডনী বিক্ৰী ! (ETV Bharat Assam)

গাঁওখনৰ প্ৰায় ৪০ শতাংশ লোকেই নিজৰ কিডনী বিক্ৰী কৰা বুলি স্থানীয় লোকৰ লগতে খোদ গাঁওপ্ৰধানেই এক অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পাছতেই নগাঁও আৰক্ষীয়েও ঘটনাক লৈ আৰম্ভ কৰিছে অনুসন্ধান ।

ঘটনা সন্দৰ্ভত নগাঁও আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ অনুসন্ধান চলাই সোমবাৰে নিশা কিডনী বিক্ৰীৰ অভিযোগত গাঁওখনৰ তিনিজনকৈ লোকক আটক কৰিছে । হুজ কৈৱৰ্ত গাঁৱৰ ধৰণী দাস, মহেন্দ্ৰ দাসৰ লগতে দ্বীপ দাস নামৰ তিনিজনকৈ লোকক আটক কৰি ঘটনা সন্দৰ্ভত অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ।

আটক কৰা ধৰণী দাসে চাৰি বছৰ পূৰ্বে কলকাতাৰ এখন হাস্পতালত অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি পূৰ্বে কাম কৰা মালিকক কিডনী দিয়াৰ কথা স্বীকাৰ কৰে । অৱশ্যে কিডনী দিয়াৰ বিনিময়ত কোনো ধন লোৱাৰ কথা অস্বীকাৰ কৰে ধৰণী দাসে ।

ইয়াৰ বিপৰীতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰা দ্বীপ দাসে হেপাটাইটিছ হোৱা বাবে কিডনী দিব পৰা নাছিল বুলি উল্লেখ কৰি ই টিভি ভাৰতৰ সন্মুখত কৰে বিস্ফোৰক মন্তব্য । আনহাতে, গাঁওখনৰ লোকে অভাৱগ্ৰস্ততাৰ বাবেই কিডনী বিক্ৰী কৰাৰ কথাও স্বীকাৰ কৰে দ্বীপ দাসে ।

এই সন্দৰ্ভত দ্বীপ দাসে কয়, "মই জুৰীয়াৰ এজন লোকক কিডনী দিবলৈ গৈছিলোঁ । কিন্তু মোৰ হেপাটাইটিছ হোৱা বাবে মই নিদিলোঁ । মোৰ লগত কোনো দৰ-দাম হোৱা নাছিল । কিন্তু যদি মিলে তেন্তে আলোচনা কৰিলেহেঁতেন । শুনা পাইছোঁ বহুত মানুহে দিছে । মই ইয়াত নাথাকো । কিডনী দিব পাৰিলে কিবা এটা দিব বুলি তেওঁলোকে কৈছিল । মোৰ মাৰ বেমাৰ আছিল । তেতিয়া মোৰো শাৰীৰিক অৱস্থা বেয়া আছিল । পইচাৰ অভাৱত কিডনী দিবলৈ ওলাইছিলোঁ । অভাৱতহে দিবলৈ গৈছিলোঁ ।"

ইয়াৰ বিপৰীতে মহেন্দ্ৰ দাসে খুড়াকক কিডনী দান কৰা বুলিহে উল্লেখ কৰে । কিডনী বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ নাকচ কৰে মহেন্দ্ৰ দাসে । কিন্তু গাঁওখনৰ প্ৰায় ৪০ শতাংশ লোকেই কিডনী বিক্ৰী কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে খোদ গাঁওখনৰ গাঁওপ্ৰধানগৰাকীয়ে । আনকি স্থানীয় লোকেও গাঁওখনৰ লোকে ধনৰ বাবে কিডনী বিক্ৰী কৰি নিজকে মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিয়া বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

ঘটনা সন্দৰ্ভত গাঁওখনৰ গাঁওপ্ৰধানগৰাকীয়ে কয়, "এইটো আজিৰ সমস্যা নহয় । ২০২১ চনৰ পৰাই এই সমস্যাটো চলি আহিছে । কম কমকৈ আৰম্ভ হৈ আজিৰ সময়ত গৈ আমি গম পোৱা মতে, এই হুজ কৈৱৰ্ত গাঁৱৰ ৪০ শতাংশ মানুহৰ হয়তো কিডনী নাই । সঠিকটো ক'ব নোৱাৰিম ।"

প্ৰশাসনলৈ তেওঁৰ আহ্বান, "আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে জিলা আয়ুক্ত ডাঙৰীয়ালৈ বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই বিষয়টো বিশেষকৈ হুজ কৈৱৰ্ত গাঁও, মই অইনৰ কথা ক'বলৈ নাযাওঁ, ময়ো গাঁওপ্ৰধান হিচাপে এইটোত বৰ দুখিত । কাৰণ মধ্যভোগীৰ প্ৰৰোচনাত পৰি আমাৰ ভাই-বন্ধুসকলে আজি নিজৰ এটা কিডনী বিক্ৰী কৰি এক সমস্যালৈ আজি তেওঁলোকে গতি কৰি আছে । মৃত্যুৰ পথলৈ গতি কৰি আছে সেইটো কিন্তু তেওঁলোকে জনা নাই । গতিকে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে প্ৰশাসনক, আয়ুক্ত ডাঙৰীয়াক আন্তৰিকভাৱে আহ্বান জনাম যে তেওঁলোকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি এই সমস্যাচো মষিমূৰ কৰে যেন ।"

আনহাতে, এই কিডনী বিক্ৰীৰ ঘটনাত মধ্যভোগী জড়িত থকা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় লোকে । এইক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসনৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে স্থানীয় লোকে । ইপিনে নগাঁও আৰক্ষীয়ে আটক কৰা দ্বীপ দাস, ধৰণী দাস আৰু মহেন্দ্ৰ দাসক জেৰা কৰাৰ লগতে ঘটনা সন্দৰ্ভত অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ।

লগতে পঢ়ক :উৰিয়ামঘাটত বিশাল গণ হুংকাৰ: মন্ত্ৰী অতুল বৰাক লৈ ক্ষোভ সীমান্তবাসীৰ
লগতে পঢ়ক :শতবৰ্ষ গৰকা গীৰ্জাত এইবাৰ উলহ-মালহেৰে পালন নহ'ব বৰদিন

নগাঁৱত কিডনী বিক্ৰী
