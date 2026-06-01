যোৰহাটৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হোৱা চাৰি শিক্ষাৰ্থীৰ সন্ধান ওলাল
শনিবাৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল চাৰিওগৰাকী শিক্ষাৰ্থী ৷
Published : June 1, 2026 at 7:42 PM IST
যোৰহাট: শিক্ষানগৰী যোৰহাটৰ পৰা শনিবাৰে হঠাৎ এটা খবৰ আহিছিল- চহৰখনৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছে চাৰিগৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থী ৷ চাৰিগৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থী নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ খবৰ প্ৰথমে প্ৰকাশ পাইছিল ই টিভি ভাৰতত ৷ ইয়াৰ পাছতে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল ৷ উল্লেখ্য যে, শনিবাৰে বিদ্যালয়লৈ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পাছত নিৰুদ্দেশ হোৱা চাৰি শিক্ষাৰ্থীৰ সন্ধান অৱশেষত লাভ কৰিলে আৰক্ষীয়ে ৷ সোমবাৰে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে শিক্ষাৰ্থী চাৰিগৰাকী ৷
মেঘালয়ৰ শ্বিলঙত উদ্ধাৰ কৰা হ’ল যোৰহাটৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা আটাইকেইগৰাকী শিক্ষাৰ্থীক ৷ সন্ধানহীন হোৱা চাৰিগৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত দুগৰাকী ছাত্র আৰু দুগৰাকী ছাত্ৰী আছিল । ইতিমধ্যে যোৰহাট আৰক্ষীৰ দল ৰাওনা হৈছে শ্বিলঙলৈ, লগত গৈছে শিক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱক । স্কুললৈ বুলি ঘৰ পৰা ওলাই যোৱা চাৰিগৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থীয়ে কি পৰিস্থিতিত পৰি সন্ধানহীন হৈছিল সেই সন্দৰ্ভত যোৰহাট আৰক্ষীয়ে কোনো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই ৷ প্ৰেমজনিত কাৰণতে চাৰি শিক্ষাৰ্থীয়ে নিৰুদ্দেশৰ পৰিকল্পনা কৰা বুলি সন্দেহ কৰিছে একাংশ লোকে ৷
যোৰহাট পুলিবৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত পশ্চিম যোৰহাটত ঘৰ আছিল নিৰুদ্দেশ হোৱা চাৰিওগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ ৷ ইফালে এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ পূৰ্বে এক টোকা ঘৰত লিখি থৈ গৈছিল । তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে নিৰুদ্দেশ হোৱা চাৰিওগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত তিনিগৰাকী শিক্ষাৰ্থী হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ একাদশ শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত আৰু আন এগৰাকী সপ্তম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত ৷ উক্ত ঘটনাত আন এগৰাকী যুৱকো জড়িত আছে বুলি অভিযোগ উথাপন কৰিছিল চাৰি শিক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱকে ।
ইফালে সোমবাৰে চাৰি শিক্ষাৰ্থীৰ সন্ধান লাভৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতে পুলিবৰ আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হয় অভিভাৱকসল ৷
