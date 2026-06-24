মুকালমুৱা, কামপুৰত ড্ৰাগছসহ সৰবৰাহকাৰীক আটক আৰক্ষীৰ
মুকালমুৱাত দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী, কামপুৰত দুই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক আৰক্ষীৰ আটক ৷ বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ আৰক্ষীৰ ৷
Published : June 24, 2026 at 8:53 PM IST
নলবাৰী / বঢ়মপুৰ : নলবাৰীত আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা । বুধবাৰে জিলাখনৰ মুকালমুৱাৰ দৌলাশালত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ৷ অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ দুই সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীয়ে ৷ ঘটনা বিবৰণি অনুসৰি, গুৱাহাটীৰ পৰা বৰপেটা অভিমুখী গৈ থকা এএছ-০১কিউচি-৪১৪২ নম্বৰৰ এখন বাহনত আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাই ৷ অভিযানত ১৬ টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি চাবোনৰ বাকচ জব্দ কৰে ৷ ড্ৰাগছখিনিৰ ওজন প্ৰায় ২১১.৫ গ্ৰাম বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে ৷
বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ দুই সৰবৰাহকাৰী নাচিৰ আলী আৰু মকিবুল ইছলামক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ৷ ইফালে জব্দকৃত ড্ৰাগছখিনিৰ মূল্য প্ৰায় ১ কোটি ৪৮ লাখ হ'ব বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে ৷ আটকাধীন নাচিৰ আলীৰ ঘৰ বৰপেটাৰ সৰ্থেবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত খৈৰাকুছীত আৰু মকিবুল ইছলামৰ ঘৰ বৰপেটা থানাৰ অন্তৰ্গত মহিলকুছীত বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
আনহাতে, নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কচুৱা অঞ্চলটো দিন দিনে বৃদ্ধি পাইছে ড্ৰাগছৰ বেহা ৷ সেয়ে নগাঁও জিলাৰ কচুৱাত কচুৱা আৰক্ষীয়ে বুধবাৰে অভিযান চলায় বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । জানিব পৰা মতে, এক গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত কচুৱাৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মৃদুল বৰাৰ নেতৃত্ব কচুৱা উজানমাৰিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ৷
অভিযানত ড্ৰাগছ ভৰ্তি ১২৪ টা কণ্টেইনাৰত জব্দ কৰাৰ লগতে দুই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে ৷ এগৰাকী মহিলাসহ আব্দুল খালেক নামৰ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে ৷ দুই ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ পৰা ড্ৰাগছসহ ৮৭ হাজাৰ নগদ ধন জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷ অধিক তথ্যৰ বাবে আৰক্ষীয়ে দুয়োজনকে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।
লগতে পঢ়ক:ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ যুঁজ; Golden Triangle সোণালী ত্ৰিভুজৰ ছত্ৰছায়াত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল