মৃদু ভূঁইকঁপে জোকাৰি গ'ল কামৰূপ জিলা
ভূমিকম্পটোৰ উৎপত্তি স্থান ভূপূষ্ঠৰ পৰা ১০ কিলোমিটাৰ গভীৰতাত আৰু ইয়াৰ কেন্দ্ৰস্থল ২৫.৭৪৯° উত্তৰ অক্ষাংশ আৰু ৯১.২৭৩° পূব দ্ৰাঘিমাংশত ।
Published : November 14, 2026 at 6:02 PM IST
গুৱাহাটী : এক মৃদু ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল অসমৰ কামৰূপ জিলা । ৰাষ্ট্ৰীয় ভূকম্পন বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য মতে, শনিবাৰে দুপৰীয়া কামৰূপ জিলাত এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় । ৰিখটাৰ স্কেলত এই ভূমিকম্পটোৰ প্ৰাবল্য আছিল ৪.0 ।
আনহাতে, গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্ততো এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় । অৱশ্যে ভূমিকম্পটোৰ ফলত কোনো ধৰণৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ খবৰ লাভ কৰা হোৱা নাই ।
EQ of M: 4.0, On: 14/11/2026 14:43:05 IST, Lat: 25.749 N, Long: 91.273 E, Depth: 10 Km, Location: Kamrup, Assam. For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @tummalasrini @GSuresh_NCS @ndmaindia https://t.co/3eL9pLppxN— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) November 14, 2026
ৰাষ্ট্ৰীয় ভূকম্পন বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা মতে, শনিবাৰে দুপৰীয়া ২.৪৩ বজাত এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় । ৪.০ প্ৰাবল্যৰ এই ভূমিকম্পটোৰ উৎপত্তি স্থান ভূপূষ্ঠৰ পৰা ১০ কিলোমিটাৰ গভীৰতাত আৰু ইয়াৰ কেন্দ্ৰস্থল ২৫.৭৪৯° উত্তৰ অক্ষাংশ আৰু ৯১.২৭৩° পূব দ্ৰাঘিমাংশৰ কামৰূপ জিলাত । ৰাষ্ট্ৰীয় ভূকম্পন বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ অফিচিয়েল X হেণ্ডেলত এই তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় ভূকম্পন বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা মতে, ইয়াৰ পূৰ্বে ৩১ অক্টোবৰতো মেঘালয়ৰ ইষ্ট গাৰো হিলছ জিলাত ৩.০ প্ৰাবল্যৰ এটা ভূমিকম্পৰ কম্পন অনুভূত হৈছিল । ৰিখতাৰ স্কেলত ৩.০ প্ৰাবল্যৰ এই ভূমিকম্পটো পুৱা ৬.৩৮ বজাত সংঘটিত হৈছিল ।
ৰাষ্ট্ৰীয় ভূকম্পন বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পটোৰ উৎপত্তিৰ কেন্দ্ৰস্থল আছিল ভূপৃষ্ঠৰ পৰা ৫ কিলোমিটাৰ গভীৰতাত । আনহাতে, ইয়াৰ অভিকেন্দ্ৰ ২৫.৬০২° উত্তৰ অক্ষাংশ আৰু ৯০.৬৯৫° পূব দ্ৰাঘিমাংশ অৰ্থাৎ মেঘালয়ৰ ইষ্ট গাৰো হিলছ ।
এই ভূমিকম্পৰ ফলতো হোৱা ক্ষয়-ক্ষতিৰ সবিশেষ তথ্য এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ।
উল্লেখ্য যে অসম অতি উচ্চ ভূমিকম্পপ্ৰৱণ অঞ্চলত অৱস্থিত হোৱাৰ বাবে ইয়াত সঘনাই ভূমিকম্প হয় । ভৌগোলিক অৱস্থান আৰু টেকটনিক প্লেটৰ সঞ্চালনৰ বাবে সমগ্ৰ উত্তৰ-পূব ভাৰততেই ভূমিকম্পৰ প্ৰৱণতা অতি বেছি ।