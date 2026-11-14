ETV Bharat / state

মৃদু ভূঁইকঁপে জোকাৰি গ'ল কামৰূপ জিলা

ভূমিকম্পটোৰ উৎপত্তি স্থান ভূপূষ্ঠৰ পৰা ১০ কিলোমিটাৰ গভীৰতাত আৰু ইয়াৰ কেন্দ্ৰস্থল ২৫.৭৪৯° উত্তৰ অক্ষাংশ আৰু ৯১.২৭৩° পূব দ্ৰাঘিমাংশত ।

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 14, 2026 at 6:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : এক মৃদু ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল অসমৰ কামৰূপ জিলা । ৰাষ্ট্ৰীয় ভূকম্পন বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য মতে, শনিবাৰে দুপৰীয়া কামৰূপ জিলাত এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় । ৰিখটাৰ স্কেলত এই ভূমিকম্পটোৰ প্ৰাবল্য আছিল ৪.0 ।

আনহাতে, গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্ততো এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় । অৱশ্যে ভূমিকম্পটোৰ ফলত কোনো ধৰণৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ খবৰ লাভ কৰা হোৱা নাই ।

ৰাষ্ট্ৰীয় ভূকম্পন বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা মতে, শনিবাৰে দুপৰীয়া ২.৪৩ বজাত এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় । ৪.০ প্ৰাবল্যৰ এই ভূমিকম্পটোৰ উৎপত্তি স্থান ভূপূষ্ঠৰ পৰা ১০ কিলোমিটাৰ গভীৰতাত আৰু ইয়াৰ কেন্দ্ৰস্থল ২৫.৭৪৯° উত্তৰ অক্ষাংশ আৰু ৯১.২৭৩° পূব দ্ৰাঘিমাংশৰ কামৰূপ জিলাত । ৰাষ্ট্ৰীয় ভূকম্পন বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ অফিচিয়েল X হেণ্ডেলত এই তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় ভূকম্পন বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা মতে, ইয়াৰ পূৰ্বে ৩১ অক্টোবৰতো মেঘালয়ৰ ইষ্ট গাৰো হিলছ জিলাত ৩.০ প্ৰাবল্যৰ এটা ভূমিকম্পৰ কম্পন অনুভূত হৈছিল । ৰিখতাৰ স্কেলত ৩.০ প্ৰাবল্যৰ এই ভূমিকম্পটো পুৱা ৬.৩৮ বজাত সংঘটিত হৈছিল ।

(null)

ৰাষ্ট্ৰীয় ভূকম্পন বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পটোৰ উৎপত্তিৰ কেন্দ্ৰস্থল আছিল ভূপৃষ্ঠৰ পৰা ৫ কিলোমিটাৰ গভীৰতাত । আনহাতে, ইয়াৰ অভিকেন্দ্ৰ ২৫.৬০২° উত্তৰ অক্ষাংশ আৰু ৯০.৬৯৫° পূব দ্ৰাঘিমাংশ অৰ্থাৎ মেঘালয়ৰ ইষ্ট গাৰো হিলছ ।

এই ভূমিকম্পৰ ফলতো হোৱা ক্ষয়-ক্ষতিৰ সবিশেষ তথ্য এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ।

উল্লেখ্য যে অসম অতি উচ্চ ভূমিকম্পপ্ৰৱণ অঞ্চলত অৱস্থিত হোৱাৰ বাবে ইয়াত সঘনাই ভূমিকম্প হয় । ভৌগোলিক অৱস্থান আৰু টেকটনিক প্লেটৰ সঞ্চালনৰ বাবে সমগ্ৰ উত্তৰ-পূব ভাৰততেই ভূমিকম্পৰ প্ৰৱণতা অতি বেছি ।

লগতে পঢ়ক :ট্ৰেভেলাখনৰ চালক আব্দুল মজিদৰ ২০ বছৰৰ গাড়ী চলোৱাৰ অভিজ্ঞতা আছিল
লগতে পঢ়ক :টকাৰে এই মৃত্যুক জুখিব পৰা নাযায় : কাজিৰঙাৰ দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য

TAGGED:

EARTHQUAKE HITS KAMRUP DISTRICT
EARTHQUAKE HITS ASSAM
কামৰূপ জিলাত ভূমিকম্প
অসমত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি
অসমত ভূমিকম্প

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.