কাজিৰঙাৰ চাৰিটা বনৰীয়া ম'হৰ স্থায়ী ঠিকনা হ'ল মধ্যপ্ৰদেশৰ কানহা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান

কাজিৰঙাৰ চাৰিটা বনৰীয়া ম'হৰ স্থায়ী ঠিকনা হ'ল মধ্যপ্ৰদেশৰ কানহা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান
Published : April 28, 2026 at 6:40 PM IST
কাজিৰঙা : চিৰদিনৰ বাবে কাজিৰঙা এৰি থৈ মঙলবাৰে মধ্যপ্ৰদেশ পালেগৈ চাৰিটাকৈ ‘এছীয় বনৰীয়া জল ম’হ’ (Asiatic Wild Water Buffalo) ৷ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা সুদূৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ কানহা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মঙলবাৰে পুৱা উপস্থিত হয় ম’হ চাৰিটা ৷
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তথা ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক ডঃ সোণালী ঘোষে এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা ৷
বিজ্ঞপ্তিটোত ডঃ ঘোষে উল্লেখ কৰা মতে, বিলুপ্তপ্ৰায় প্ৰজাতি এটাক ইয়াৰ ঐতিহাসিক পৰিসৰলৈ ঘূৰাই অনাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সংৰক্ষণ প্ৰচেষ্টাত অসম বন বিভাগ আৰু মধ্যপ্ৰদেশ বন বিভাগে আনুষ্ঠানিকভাৱে ‘এছিয়াটিক বন্য জল ম'হ’ (Bubalus Arnee)ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তথা ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা কানহা ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চললৈ স্থানান্তৰকৰণৰ কাম আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিছে । এই যৌথ পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে এই ‘মেগাহাৰ্বিভোৰ’বোৰক (Megaherbivore) মধ্য ভাৰতৰ ইহঁতৰ পূৰ্বপুৰুষৰ আবাসস্থলীৰ স’তে পুনৰ পৰিচয় কৰাই দিয়া, য’ত ইহঁত স্থানীয়ভাৱে বিলুপ্ত হৈ আছে আৰু ইহঁতৰ প্ৰাকৃতিক চৰণীয়া আচৰণৰ সহায় লৈ ওখ ঘাঁহৰ প্ৰজাতিসমূহ পৰিচালনা কৰা আৰু কানহাৰ ঘাঁহনিত জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য বৃদ্ধি কৰা ।
বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন, ১৯৭২ৰ অধীনত অনুসূচী-১ প্ৰজাতি হিচাপে তালিকাভুক্ত এছিয়াটিক বন্য জল ম'হৰ বিশ্বজনীন সংখ্যা আইইউচিএনৰ ৰঙা তালিকাত বিপন্ন হিচাপে তালিকাভুক্ত ৷ ৪,০০০তকৈও কম সংখ্যাৰ এই প্ৰজাতিৰ প্ৰায় ৯৯% কেৱল ভাৰতৰ অসমত বাস কৰে । ছত্তীশগড়ত পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা সংখ্যাকে ধৰি মধ্য ভাৰতীয় ভূ-প্ৰকৃতিত এই প্ৰজাতিৰ মাত্ৰ কেইটামানহে বাকী আছে ৷ প্ৰজাতিটোৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিবলৈ এই বহু পৰ্যায়ৰ প্ৰকল্পটোৱে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন, ১৯৭২ৰ অধীনত অনুমোদিত ৫০টা বন্য ম’হ আগন্তুক ১ বছৰত কাজিৰঙাৰ পৰা কানহালৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে ।
ভাৰতীয় বন্যপ্ৰাণী প্ৰতিষ্ঠানৰ এক অধ্যয়নে কানহা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ঘাঁহনি অঞ্চলক কাজিৰঙাৰ বাসস্থানৰ আদৰ্শ প্ৰতিফলন হিচাপে চিনাক্ত কৰিছে । বৃহৎ-তৃণভোজী আৰু 'ঘাঁহনিৰ অভিযন্তা' হিচাপে এই ম'হবোৰে জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য বৃদ্ধি কৰে আৰু বন্যতা পুনৰুদ্ধাৰ কৰে । ১৯৭৯ চনত কানহাত শেষবাৰৰ বাবে দেখা পোৱা এই প্ৰজাতিক এতিয়ালৈকে স্থানীয়ভাৱে বিলুপ্ত বুলি গণ্য কৰা হৈছে ৷
ম’হ স্থানান্তৰৰ প্ৰকল্প ৰূপায়ণ আৰু অগ্ৰগতি সম্পৰ্কে জানিবলৈ দি বিজ্ঞপ্তিটোত উল্লেখ কৰা মতে, ২০২৬ চনৰ জানুৱাৰী মাহত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ মোহন যাদৱৰ নেতৃত্বত নিৰ্দেশনা অনুসৰি দুয়োখন ৰাজ্যৰ বন বিষয়াসকলে ম’হৰ জাক নিৰ্বাচন আৰু ধৰাৰ স্থান নিৰ্বাচন চূড়ান্ত কৰিবলৈ জৰীপ আৰু পৰিকল্পনা কৰে ৷
এইক্ষেত্ৰত এটা বিস্তৃত ‘ট্ৰেন্সল’কেচন প্ৰট'কল’ বিকশিত কৰা হৈছিল, য'ত ‘কেপচাৰ-এক্লিমেটাইজেচন’ পৰ্যায় আৰু কানহাত চূড়ান্ত মসৃণ মুক্তি (Soft Release) দুয়োটাৰে বাবে ‘বোমা’ (বিশেষ ধৰি ৰখা ঘেৰাও) নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । ম’হ নিৰ্বাচনৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহঁৰা আৰু অগৰাতলি বনাঞ্চল চিনাক্ত কৰা হৈছিল । ট্ৰেন্সল'কেচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত ১৫টা ম’হ স্থানান্তৰৰ (৩:১২)ক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে ।
বিস্তৃত প্ৰস্তুতি আৰু সম্পূৰ্ণ পৰিসৰৰ মক-ড্ৰিলৰ অন্তত ২০২৬ চনৰ ১৮ মাৰ্চৰ পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ম’হ ধৰা অভিযান আৰম্ভ হয় । কাজিৰঙাৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক ডঃ সোণালী ঘোষৰ সামগ্ৰিক তত্ত্বাৱধানত ডিএফঅ’ অৰুণ ভিগনেশ আৰু কাজিৰঙাৰ উপ-সঞ্চালকৰ নেতৃত্বত গঠিত ক্ষেত্ৰ দলসমূহে আৰু ডাঃ ভাস্কৰ চৌধুৰী, ডাঃ সৌৰভ বুঢ়াগোঁহাইৰ নেতৃত্বত চিডব্লিউআৰচি-ডব্লিউটিআই, কাজিৰঙা, অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা আৰু বিভিন্ন ৰাজ্যিক পশু চিকিৎসা বিভাগৰ পৰা অভিজ্ঞ পশু চিকিৎসকৰ এটা দলে ম’হসমূহক নিৰাপদে ধৰে ।
বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি, ২০২৬ চনৰ ১৯ মাৰ্চৰ পৰা ১০ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত কাজিৰঙাৰ মধ্য আৰু পূব ৰেঞ্জৰ মাজেৰে ৭টা উপ-প্ৰাপ্তবয়স্ক ম’হ ধৰিবলৈ সক্ষম হয় । আনহাতে, কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনঃসংস্থাপন কেন্দ্ৰত ৰখা এটা মাইকী বনৰীয়া ম’হৰো স্থানান্তৰৰ অনুমতি লাভ কৰে ৷
মধ্যপ্ৰদেশৰ কানহা ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চললৈ কাজিৰঙাৰ পৰা ম’হৰ যাত্ৰা সম্পৰ্কে জানিবলৈ দি বিজ্ঞপ্তিটোত উল্লেখ কৰে যে ২০২৬ চনৰ ২৫ এপ্ৰিলত প্ৰথমটো গোটৰ চাৰিটা ম’হ (১টা মতা আৰু ৩টা মাইকী) বিশেষ পৰিবহণ বাহনত ভৰাই কাজিৰঙা আৰু কানহা দুয়োখন ৰাজ্যৰ বন বিষয়াই ফ্লেগ-অফ কৰে । মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক সমীতা ৰাজোৰিয়া এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ৷
কাজিৰঙাৰ পৰা কানহালৈ এই পথছোৱাৰ পৰিবহণ কনভয়ত ম’হৰ বাবে ঘাঁহ আদি খাদ্য, খোৱাপানী আৰু অন্যান্য সুবিধাৰ লগতে পশু চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা উপলব্ধ কৰা হয়
বিজ্ঞপ্তিটোত লগতে উল্লেখ কৰা মতে, কানহা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে ম’হবোৰক এটা বৃহৎ পৰিসৰৰ ঘেৰাওত ৰখা হ’ব । ইয়াত বন্যপ্ৰাণীলৈ পৰিকল্পিত মুক্তিৰ পূৰ্বে ইহঁতৰ স্বাস্থ্যৰ অধিক নিৰীক্ষণ আৰু নিজৰ নতুন পৰিৱেশৰ সৈতে অব্যাহত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । আনহাতে, ২০২৬ চনৰ ৩০ এপ্ৰিলৰ অন্তিম সপ্তাহৰ ভিতৰত আন চাৰিটা ম’হৰ দ্বিতীয়টো গোট স্থানান্তৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব ৷
বিজ্ঞপ্তিটোত লগতে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, কাজিৰঙাৰ পৰা কানহালৈ বন্য ম’হৰ সংৰক্ষণৰ বাবে স্থানান্তৰ পথত ২০০০ কিলোমিটাৰৰো অধিক দূৰত্বৰ এয়া এক অন্যতম দীঘলীয়া যাত্ৰা । ইয়াৰ পূৰ্বে অসমৰ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ৪ টা ম’হ ২০২০ চনৰ এপ্ৰিল মাহত ছত্তীশগড়ৰ বৰ্ণোৱাপাৰা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল ।
আনহাতে যোৱা ২৫ এপ্ৰিলৰ পুৱা ১০ বজাত কাজিৰঙাত ফ্লেগ-অফ কৰাৰ পিছত ২৮ এপ্ৰিল অৰ্থাৎ মঙলবাৰে ম’হ নিয়া কনভয়টো কানহা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত উপস্থিত হয় আৰু পুৱা ৯.৩০ বজাত উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ উপস্থিতিত মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ মোহন যাদৱে ম’হকেইটা কানহাৰ বনাঞ্চলত মুকলি কৰে ।