ETV Bharat / state

নলবাৰীয়ে হেৰোৱা সুনাম ঘূৰাই আনিব লাগিব: মুখ্যমন্ত্ৰী

কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত পুৰাতন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৃতীয় দীক্ষান্ত সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷

Kumar Bhaskar Varma University
কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৃতীয় দীক্ষান্ত সমাৰোহ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 15, 2026 at 10:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী : দেওবাৰে নলবাৰীৰ কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত পুৰাতন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৃতীয় দীক্ষান্ত সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হয় ৷ উক্ত অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । সমাৰোহত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ মুঠ ১,৮৭৩ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক ডিগ্রী আৰু প্রমাণপত্র প্রদান কৰা হয় ।

উল্লেখ্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়খনে ২০২৩-২৪ বৰ্ষৰ পৰা ১৪ টা বিভাগত চাৰিবছৰীয়া স্নাতক পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰিছে ৷ বর্তমান সংস্কৃত বেদ, দর্শন, সাহিত্যৰ লগতে যোগবিজ্ঞান, জ্যোতিষ, ন্যায়শাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, পুৰাণতত্ত্ব আদি নতুন বিষয়ত শিক্ষাদান কৰিছে । ২০২৬-২৭ বর্ষলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ১৭৫৩ গৰাকী ৷ বৰ্তমান ২১৫ গৰাকী গৱেষকে পিএইচডি কৰি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য (ETV Bharat Assam)

সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বই কয়, "বৌদ্ধিক নগৰী খ্যাত নলবাৰীৰ পূৰ্বৰ ধাৰাবাহিকতা অক্ষুন্ন ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব ৷ মানৱ সম্পদেৰে চহকী নলবাৰীয়ে দেশৰ বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে ফেৰ মাৰিছিল । এতিয়া মেডিকেল কলেজত নামভৰ্তিৰ বাবে নলবাৰীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কম ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়,"উজনি অসমত তেল, গেছ আছে ৷ কিন্তু নলবাৰীত গেছ-তেল নাই, আছিল মানৱ সম্পদ ৷ নলবাৰীয়ে হেৰোৱা সুনাম ঘূৰাই আনিব লাগিব ৷ পূৰ্বে নলবাৰীৰ পৰা বহু চিকিৎসক, অভিযন্তা হৈছিল ৷ এতিয়া এই সংখ্যা কমি গৈছে ৷"

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ সংস্কৃত কলেজক কনষ্টুটিয়েন্ট কলেজ হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি ইয়াৰ জৰিয়তে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত পুৰাতন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়লৈ ৫০ কোটি টকা এককালীন সাহাৰ্য ঘোষণা কৰাৰ কথা ব্যক্ত কৰে । প্ৰায় ১৮ শ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰে ভৰি থকা বিশ্ববিদ্যালয়খনিলৈ চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ কথা ব্যক্ত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

লগতে পঢ়ক: গুৱাহাটীত জনজাতি গৌৰৱ দিৱস উদযাপন, পাঁচগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক জনজাতীয় গৌৰৱ বঁটা প্ৰদান

TAGGED:

নলবাৰীৰ কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা বিশ্ববিদ্যালয়
তৃতীয় দীক্ষান্ত সমাৰোহ
KUMAR BHASKAR VARMA UNIVERSITY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.