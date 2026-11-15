নলবাৰীয়ে হেৰোৱা সুনাম ঘূৰাই আনিব লাগিব: মুখ্যমন্ত্ৰী

নলবাৰীয়ে হেৰোৱা সুনাম ঘূৰাই আনিব লাগিব: মুখ্যমন্ত্ৰী
কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত পুৰাতন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৃতীয় দীক্ষান্ত সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷
Published : November 15, 2026 at 10:55 PM IST
নলবাৰী : দেওবাৰে নলবাৰীৰ কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত পুৰাতন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৃতীয় দীক্ষান্ত সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হয় ৷ উক্ত অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । সমাৰোহত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ মুঠ ১,৮৭৩ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক ডিগ্রী আৰু প্রমাণপত্র প্রদান কৰা হয় ।
উল্লেখ্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়খনে ২০২৩-২৪ বৰ্ষৰ পৰা ১৪ টা বিভাগত চাৰিবছৰীয়া স্নাতক পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰিছে ৷ বর্তমান সংস্কৃত বেদ, দর্শন, সাহিত্যৰ লগতে যোগবিজ্ঞান, জ্যোতিষ, ন্যায়শাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, পুৰাণতত্ত্ব আদি নতুন বিষয়ত শিক্ষাদান কৰিছে । ২০২৬-২৭ বর্ষলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ১৭৫৩ গৰাকী ৷ বৰ্তমান ২১৫ গৰাকী গৱেষকে পিএইচডি কৰি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বই কয়, "বৌদ্ধিক নগৰী খ্যাত নলবাৰীৰ পূৰ্বৰ ধাৰাবাহিকতা অক্ষুন্ন ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব ৷ মানৱ সম্পদেৰে চহকী নলবাৰীয়ে দেশৰ বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে ফেৰ মাৰিছিল । এতিয়া মেডিকেল কলেজত নামভৰ্তিৰ বাবে নলবাৰীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কম ।"
संस्कृत केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और वैज्ञानिक चिंतन की अमूल्य धरोहर है। असम प्राचीन काल से ही संस्कृत शिक्षा और ज्ञान-साधना का एक महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है। इसकी समृद्ध विरासत को पुनः जागृत कर नई पीढ़ी तक पहुँचाना हमारा संकल्प है। https://t.co/m2kCivUMqG— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 15, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়,"উজনি অসমত তেল, গেছ আছে ৷ কিন্তু নলবাৰীত গেছ-তেল নাই, আছিল মানৱ সম্পদ ৷ নলবাৰীয়ে হেৰোৱা সুনাম ঘূৰাই আনিব লাগিব ৷ পূৰ্বে নলবাৰীৰ পৰা বহু চিকিৎসক, অভিযন্তা হৈছিল ৷ এতিয়া এই সংখ্যা কমি গৈছে ৷"
संस्कृतभाषा अनादिकालादेव अस्माकं सभ्यतायाः संस्कृतेश्च सुदृढः आधारस्तम्भः अस्ति। भारतवर्षस्य अनेकासां भाषाणां विकासे अपि अस्याः भाषायाः महत्त्वपूर्णः प्रभावः परिलक्ष्यते। संस्कृतं भारतीयसभ्यतायाः गौरवं, सौन्दर्यं, समृद्धिं च प्रतिबिम्बयति। संस्कृतं केवलं भाषा न, अपितु वैज्ञानिकचिन्तनस्य ज्ञानपरम्परायाश्च महत्त्वपूर्णः स्रोतः अस्ति। अस्याः भाषायाः अध्ययनं पारम्परिकज्ञानस्य सीमामतिक्रम्य नूतनानां ज्ञानक्षेत्राणाम् अवसरान् उद्घाटयति तथा अधीतॄणां चिन्तनक्षमतां वर्धयति। एवं संस्कृताध्ययनं प्राचीनज्ञानपरम्परां आधुनिकचिन्तनप्रक्रियया संयोज्य भविष्यस्य ज्ञानसम्भावनानां दिशि मार्गं प्रशस्तं करोति।— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 15, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ সংস্কৃত কলেজক কনষ্টুটিয়েন্ট কলেজ হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি ইয়াৰ জৰিয়তে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত পুৰাতন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়লৈ ৫০ কোটি টকা এককালীন সাহাৰ্য ঘোষণা কৰাৰ কথা ব্যক্ত কৰে । প্ৰায় ১৮ শ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰে ভৰি থকা বিশ্ববিদ্যালয়খনিলৈ চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ কথা ব্যক্ত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
লগতে পঢ়ক: গুৱাহাটীত জনজাতি গৌৰৱ দিৱস উদযাপন, পাঁচগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক জনজাতীয় গৌৰৱ বঁটা প্ৰদান