ETV Bharat / state

অন্যান্য পিছপৰা জাতি তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৩৭ টা উপ-জাতি, যোৰহাটত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ

ৰাজ্যিক কেবিনেটত লোৱা সিদ্ধান্তৰ পাছতে যোৰহাটত চাহ জনগোষ্ঠীৰ ১৭ টা উপ-জাতি লোকৰ আনন্দ প্ৰকাশ ৷

37 sub-tribes of the Tea community were included in the MOBC list
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 18, 2026 at 1:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: দীৰ্ঘদিনীয়া এক সংগ্ৰামৰ পাছত চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৩৭ টাকৈ উপ-জাতি আন্তৰ্ভুক্ত হ'ল অন্যান্য পিছপৰা জাতি তালিকাত (এম অ' বি চি) । বিগত ১০ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাজ্যিক কেবিনেটে অসমত বাস কৰা চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৩৭টাকৈ উপ-জাতিক চৰকাৰীভাবে এম অ' বি চিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় ৷ ফলত ২০০ বছৰীয়া যাত্রাত পুনৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৩৭টা উপ-জাতিয়ে পালে নিজৰ পৰিচয় ।

উল্লেখ্য যে, এই ৩৭টা উপ-জাতি ভিতৰত ১৭ টা উপ-জাতিয়ে বাস কৰে যোৰহাট জিলাত । দীৰ্ঘদিনীয়া সংগ্ৰামক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াত মুখ্য ভুমিকা পালন কৰা চাহ জনজাতি জাতীয় সন্মিলনৰ প্ৰাক্তন প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক অৰুণ কাৰোৱা তিতাবৰত উপস্থিত হোৱা লগে লগে জিলাখনৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা ১৭টাকৈ চাহ জনগোষ্ঠীৰ উপ-জাতি লোকে তেওঁক উষ্ম আদৰণি জনায় ৷ আনহাতে চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত আদৰণি জনোৱাৰ লগতে আনন্দ প্ৰকাশ কৰে চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৩৭টাকৈ উপ-জাতিৰ লোকে ।

আনহাতে এই সংগ্ৰামৰ মুখ্য নেতৃত্ব দিয়া অৰুণ কাৰোৱাই কয় যে, দীৰ্ঘদিনীয় সংগ্ৰামৰ অন্তত চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৩৭ টা উপ-জাতিয়ে ২০০ বছৰীয়া যাত্রাত পালে নিজৰ পৰিচয় ৷ তেওঁ লগতে কয়, "এই সংগ্ৰামখনত মই মুখ্য সম্বন্ধয়ৰক্ষী হিচাপে কাম কৰিছিলো ৷ এই ৩৭টা উপ-জাতিক চৰকাৰী স্বীকৃতি প্ৰদানৰ বাবে তেৰছ গোৱলাই বিধানসভাত উপস্থাপন কৰি এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিভাগীয় মন্ত্ৰীক দৃষ্টিগোচৰ কৰি আহিছিল ৷ ফলশ্ৰুতিত ৰাজ্য চৰকাৰে ৩৭ টা উপ-জাতিক ৰাজ্যিক কেবিনেটে চৰকাৰী স্বীকৃতি দিলে ।"

উল্লেখ্য যে, বিগত ১০ মাৰ্চত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত অসম কেবিনেটত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল ৷ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে এম অ' বি চি স্বীকৃতি লাভ কৰা অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৩৭ টা উপ-জাতিৰ ১৭ টাই যোৰহাট জিলাত বসবাস কৰে । আনহাতে ৩৭টা উপ-জাতিক চৰকাৰী স্বীকৃতি প্ৰদানত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা জাতীয় মহাসভাক কৃতজ্ঞতা প্ৰদান কৰে চাহ জনজাতি জাতীয় সন্মিলনীৰ প্ৰাক্তন প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক অৰুণ কাৰোৱাই ।

এক চৰকাৰে তথ্য মতে, অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ মুঠ জনসংখ্যা প্ৰায় ৬৫ লাখ, ইয়াৰে ৪০ লাখতকৈ অধিক লোক চাহ বাগিচাৰ আশে-পাশে বসবাস কৰে ৷ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে বিশেষকৈ চাদৰী, ওড়িয়া, কুৰমালি, চাঁওতালি, মুণ্ডাৰী, কুৰুখ, খাৰিয়া আদি বিভিন্ন ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে ৷ অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীয়ে অসমৰ মুঠ চাহ উৎপাদনৰ প্ৰায় ৫৩% উৎপাদনত প্ৰত্যক্ষ অৱদান আছে, যি অসমৰ অৰ্থনীতিত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে ৷

লগতে পঢ়ক: এজাক বৰষুণত জুবিনক্ষেত্ৰ উৱলি যাব ধৰাটো অসম চৰকাৰৰ অক্ষমণীয় অপৰাধ : আছুৰ ক্ষোভ

TAGGED:

চাহ জনগোষ্ঠী
অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠী
অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠী ৩৭ টাকৈ উপজাতি
যোৰহাট
চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৩৭টাকৈ উপজাতি

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.