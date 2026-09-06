গুৱাহাটীৰ ৩৬৬ টা স্থান ভূমিস্খলন প্ৰৱণ এলেকা, ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ উদ্বেগজনক তথ্য
কৃত্ৰিম বানৰ সমান্তৰালকৈ মহানগীৰৰ ৩৬৬ টা স্থানত বসবাস কৰা লোকসকল ভয়-শংকাৰ মাজত দিন অতিবাহিত কৰিছে ৷
Published : September 6, 2026 at 7:27 PM IST
গুৱাহাটী : ধাৰাসাৰ বৰষুণ দিলেই গুৱাহাটী মহানগৰ মহাসাগৰ সদৃশ্য হৈ পৰে, তেতিয়া অচল হৈ পৰে ব্যস্ত ৰাজপথ ৷ সমান্তৰালকৈ বৰষুণ দিলেই ভয় শংকাৰ মাজত দিন অতিবাহিত কৰিব লাগে গুৱাহাটীৰ পাহাৰত বসবাস কৰা আৰু পাহাৰৰ নামনিত বসবাস কৰা লোক ৷ কিয়নো নেৰেনেপেৰা বৰষুণ দিলেই ভূমিস্খলনৰ আকাংশই আতংকিত কৰি তোলে মহানগৰীৰ পাহাৰৰ বাসিন্দা আৰু পাহাৰৰ নামনিত বাস কৰা লোকসকলক ।
যধে-মধে পাহাৰ কটা, বনাঞ্চল ধ্বংসৰ ফলত মহানগৰীৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহ ক্ৰমাৎ অধিক বিপজ্জনক হৈ পৰিছে । যাৰ বাবে অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ সমীক্ষাত পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ তথ্য ৷
- গুৱাহাটীৰ ভূমিস্খলন প্ৰৱণ এলেকা :-
গুৱাহাটীৰ ৩৬৬ টা স্থান ভূমিস্খলনপ্ৰৱণ এলেকা হিচাপে চিনাক্ত কৰিছে অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে । ইয়াৰে ভূমিস্খলন প্ৰৱণতা অঞ্চলসমূহৰ শীৰ্ষত আছে খাৰঘুলি অঞ্চল । খাৰঘুলি অঞ্চলৰ ৭৭ টাকৈ স্থান ভূমিস্খলনৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
একেদৰেই নুনমাটি অঞ্চলত ৪০ টা, নাৰেংগী আৰু মঠঘৰীয়া অঞ্চলত ৩৭ টা, খানাপাৰত ৩৩টা, মলিগাঁৱত ৩১ টা, জালুকবাৰী- লংকেশ্বৰত ৩০টা, কাহিলীপাৰাত ২৫ টা ভূমিস্খলন প্ৰৱণ এলেকাৰূপে চিনাক্ত কৰিছে প্ৰশাসনে ৷ ভূমিস্খলনপ্ৰৱণ এলেকা হিচাপে চিহ্নিত হোৱাৰ তথ্যই মহানগৰীৰ বিপদৰ গভীৰতা অধিক স্পষ্ট কৰিছে ।
- গুৱাহাটীত ভূমিস্খলনৰ অন্যতম কাৰক :-
সমীক্ষাটোত উল্লেখ কৰা অনুসিৰ, পাহাৰ কটা, পাহাৰৰ ঢালত অপৰিকল্পিত নিৰ্মাণ, পৰ্যাপ্ত পানী নিষ্কাশন ব্যৱস্থাৰ অভাৱ আৰু নিয়ন্ত্ৰণহীন নগৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে ভূমিস্খলনপ্ৰৱণ ৯৫ শতাংশ স্থানৰ দুৰ্বলতাৰ অন্যতম কাৰণ ৷ আনহাতে মাত্ৰ প্ৰায় ৫ শতাংশ স্থানহে প্ৰাকৃতিক কাৰণৰ সৈতে জড়িত বুলি সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে ।
উল্লেখ্য যে, গুৱাহাটীৰ নুনমাটি, নাৰেংগী, মঠঘৰীয়া, কমলাবাগান, চান্দমাৰী আদিৰ পাহাৰ আৰু পাহাৰৰ নামনি বহু অঞ্চলত বৰষুণৰ সময়ত ভূমিস্খলন আকাংশা নতুন নহয় । পাহাৰৰ অঞ্চলত বসতি বৃদ্ধি, মাটিৰ ওপৰত নিৰ্মাণৰ চাপ, পানী নিষ্কাষণৰ স্বাভাৱিক পথৰ পৰিৱৰ্তন আৰু ধাৰাবাহিক বৰষুণ আদি এই সকলোবোৰ কাৰকৰ বাবেই ভূমিস্খলনৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে ৷
শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটীৰ মঠঘৰীয়াৰ লক্ষ্মীমন্দিৰৰ পাহাৰত সংঘটিত ভূমিস্খলনৰ ফলত এটা পৰিয়ালৰ তিনিজন লোক আৰু সাতগাঁৱৰ ১ নং তালতলাত এগৰাকী মহিলাই কৰুণ মৃত্যু হৈছিল । আনহাতে পৰৱৰ্তী সময়ত নাৰেংগীৰ কমলাবাগান সংঘটিত হোৱা ভূমিস্খলনৰ ঘটনাৰ ফলত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছিল ৫ জনীয়া আন এটা পৰিয়াল ।
দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ তথ্যৰ পাছতে নুনমাটি, নাৰেংগীৰ কেন্দুগুৰি, মঠঘৰীয়া আদি একাধিক পাহাৰীয়া অঞ্চলত ভূমিস্খলনৰ আশংকাত দিন কটাইছে ৰাইজে ৷ বিশেষকৈ নাৰেংগীৰ ১ নং আৰু ২ নং কমলাবাগান, জোনাকী নগৰ, গণেশ নগৰ, কনকলতা পথ, সৃষ্টি নগৰ, পাথৰ কুঁৱাৰীৰ শান্তি নগৰ, বিষ্ণু নগৰ, ঔঘুলি, হৰিহৰ পুৰ আদি পাহাৰীয়া অঞ্চলত প্ৰায় ৩৫ ৰ পৰা ৪০ হাজাৰলোক বসবাস কৰি আছে ।
- স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া :-
গুৱাহাটী পৌৰনিগমৰ অধীনত সৰ্ববৃহৎ ৱাৰ্ডৰূপে চিহ্নিত ৫২ ৱাৰ্ডৰ অন্তৰ্গত এই সমগ্ৰ এলেকাটোত প্ৰায় ৮৫% লোক পাহাৰীয়া অঞ্চলত বসবাস কৰি আছে । ই টিভিৰ সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত নাৰেংগীৰ বাসিন্দা তথা সমাজকৰ্মী কমল বৰাই কয়, "নাৰেংগীত ভূমিস্খলন প্ৰৱণ এলেকা হিচাপে আমি জনাত ৩৭ টা আছে । এতিয়া কিন্তু তাতকৈ বাঢ়িব পাৰে । এই পাহাৰীয়া অঞ্চলত আগতকৈ জনসংখ্যা বহু বাঢ়িছে ।"
বৰাই লগতে কয়,"এই বৃহৎ অঞ্চলত প্ৰায় ৩৫-৪০ হাজাৰ লোক পাহাৰত বাস কৰে আৰু হয়তো জনসংখ্যা বাঢ়িব পাৰে । অসমত ভূমি অধিকাৰ সকলোৰে সমান । ভূমি অধিকাৰ সকলোৱে পাব লাগে, চৰকাৰে চাব লাগে ভূমি অধিকাৰ দিব পাৰি নে নাই । কিন্তু চৰকাৰী ভাবে য'ত হ'ব লাগে তাত দিব লাগে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বন বিভাগৰ এলেকা, ভূমিস্খলনৰ প্ৰৱণ এলেকাত আমি বিচাৰিলেও চৰকাৰে দিব নালাগে য'ত দিব পাৰি তাতেহে ভূমি অধিকাৰ চৰকাৰে দিব লাগে । শ্বিলঙত চৰকাৰে খুব পৰিকল্পনাৰে পাহাৰৰ পানী নামি অহা নলা নৰ্দমা, সুন্দৰ ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ পৰিকল্পনা কৰি পাহাৰৰ পানী বৰাপানীত পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । ইয়াত কোনো পৰিকল্পনা নাই । ইয়াত পাহাৰৰ অঞ্চলত বসবাস কৰাৰ বাবে যধে মধে মাটি কাটিছে ।"
দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ তথ্য সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "ভূমিস্খলনৰ প্ৰৱণ এলেকাত এখন জাননী দিলেই নহ'ব । তেওঁলোকক আঁতৰি যোৱাৰ জাননী দিলেও ক'ত যাব । তেওঁলোকক ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিব । বাৰিষা অহাৰ আগে আহে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে পাহাৰ অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰি চাব লাগে ।পূৰ্বতকৈ কৃত্ৰিম বান আৰু ভূমিস্খলনৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে । গুৱাহাটীত বাৰমাহে কৃত্ৰিম বান হয় । আমি এতিয়া ভূমিস্খলনৰ বাবে ভয়ত আছো ।"
গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ৫২ নং ৱাৰ্ডৰ পাৰিষদ গোকুল গোস্বামীয়ে কয়,"৫২ নং ৱাৰ্ডটো গুৱাহাটীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ ৱাৰ্ড । এই ৱাৰ্ডত ৮৫% পাহাৰীয়া অঞ্চল । মাত্ৰ ১৫% সমতল ভূমি । বাৰিষাৰ সময়ত সৰু সৰু পাহাৰত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা আগেতেই শুনিছো । এইবাৰ মোৰ ৱাৰ্ডৰ মঠঘৰীয়াত সংঘটিত ভূমিস্খলনত ৩ জন লোক প্ৰাণ হেৰুৱালে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "প্রকৃতিক কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে । মোৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত কিমান লোক আছে সঠিক কৈ ক'ব নোৱাৰো । কিন্তু আমি প্ৰশাসনৰ সহযোগিতাত পাহাৰ অঞ্চলত সজাগতামূলক কাম কৰি আছো । ৰাইজ নিজেও সজাগ হ'ব লাগিব । সংকটজনক স্থানৰ পৰা নিজে আঁতৰি আহিব লাগে । সকলো অঞ্চলৈ যোৱাটো ইমান সম্ভৱ নহয় ।"
গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ৫৭ নং ৱাৰ্ডৰ পাৰিষদ কবিতা শৰ্মাই কয়,"মোৰ ৱাৰ্ডত ৮০% পাহাৰীয়া অঞ্চল আছে । বিগত সময়ত মোৰ ৱাৰ্ডত বহু ভূমিস্খলনৰ ঘটনা হৈ গৈছে, এইবছৰ বৰষুণ যদিও বেছি ইয়াত ডাঙৰ ভূমিস্খলন হোৱা নাই । দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ লগত সঘনাই আমি যোগাযোগত আছো । তিৰপাল দিছো, কিন্তু তিৰপালটো স্থায়ী সমাধান নহয়। আমি পাহাৰ কাটিবলৈ মানা কৰো। পাহাৰ কটাৰ ফলত নলাত মাটি জমা হৈ কৃত্ৰিম বান হয় আৰু ভূমিস্খলনও হয় । সজাগতা কৰি আছো আৰু ৰাইজেও সজাগ হ'ব লাগিব ।"
- সামৰণি :-
উল্লেখ যে, প্ৰশাসনে ৩৬৬ টা ভূমিস্খলন প্ৰৱণ এলেকা চিহ্নিত হোৱাৰ পিছত তালিকা প্ৰস্তুত কৰিলেই নহ'ব । প্ৰতিটো স্থানৰ বিপদ মানচিত্ৰ, নিয়মীয়া ভূমিৰ স্থিৰতা পৰীক্ষা, পানী নিষ্কাষণৰ ব্যৱস্থা, বিপদসংকুল বাসগৃহ চিনাক্তকৰণ, আগতীয়া স্থানতাৰণৰ পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন ।
ভূমিস্খলন প্ৰৱণ স্থান কেৱল এটা পৰিসংখ্যা নহয় । ইয়াৰ আঁৰত আছে এটা ঘৰ, এটা পৰিয়াল আৰু মানুহৰ জীৱন । শ্বিলঙৰ দৰে গুৱাহাটী কিয় হ'ব নোৱাৰে ? বুলিও স্থানীয় লোকে প্ৰশ্ন কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: দীপৰ বিলৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল এলেকা : প্ৰণয়নত হৈ পৰিব নেকি কাজিৰঙা সদৃশ পৰিস্থিতি?