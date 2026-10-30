ধুবুৰীৰ যোগমায়া ফেৰী ঘাটত ৩৬ গৰাকী সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক
ধুবুৰীত বাংলাদেশী আটক: যোগমায়া ফেৰী ঘাটত আৰক্ষীৰ অভিযানত ৩৬ গৰাকী সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক । চেন্নাইলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনাৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল বাংলাদেশী কেইটাই ।
Published : October 30, 2026 at 9:43 PM IST
ধুবুৰী: বিগত কেইবামাহো ধৰি ৰাজ্য চৰকাৰে অবৈধভাৱে অসমত প্ৰৱেশ কৰা লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰি আহিছে ৷ কিন্তু তাৰ মাজতে সুৰুঙা পালেই আইনৰ পৰিধি ভাঙি একাংশই অসমত প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবে অহৰহ চেষ্টা চলাই আহিছে ৷
ধুবুৰী জিলাত অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে এক বৃহৎ সাফল্য লাভ কৰিছে । জিলাখনৰ ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত চলোৱা এক বিশেষ অভিযানত ৩৬ গৰাকীকৈ সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক কৰা হৈছে ।
প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, ধুবুৰীৰ এছএছপি দেৱাশীষ বৰাৰ নেতৃত্বত এক নিৰ্দিষ্ট গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত ধুবুৰীৰ যোগমায়া ফেৰী ঘাটত এই অনুপ্ৰৱেশ বিৰোধী অভিযান চলোৱা হৈছিল । এই লোকসকলে হাটশিঙিমাৰীৰ পৰা নাওযোগে ধুবুৰীৰ যোগমায়া ঘাটলৈ আহিছিল ।
প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত জানিব পৰা মতে, ধৃত আটাইকেইজন বাংলাদেশী নাগৰিক বাংলাদেশৰ ৰাজশাহী জিলাৰ চাপাই নবাবগঞ্জৰ বাসিন্দা । ধুবুৰীৰ পৰা ৰে'লযোগে চেন্নাইলৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে অনুপ্ৰৱেশ কৰিছিল বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ।
#WATCH | Dhubri, Assam | 36 Bangladeshi nationals detained during Police raid at Jogamaya Ferry Ghat. Dhubri district SSP Debasish Borah says, "We have identified 36 individuals. We are currently examining the situation from all angles. Based on the leads we have gathered, it appears that all of them are Bangladeshi nationals. We are continuing our interrogations... Everything will be handled in accordance with the established legal framework. So far, no Indian nationals have been found among them."— ANI (@ANI) October 30, 2026
এই সমগ্ৰ অবৈধ অনুপ্ৰৱেশ প্ৰক্ৰিয়াটোত 'মিলন' নামৰ এজন স্থানীয় দালাল জড়িত থকাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । অৱশ্যে আৰক্ষীৰ গভীৰ তদন্তৰ পিছতহে এই সন্দৰ্ভত প্ৰকৃত সত্য পোহৰলৈ আহিব ।
এই সন্দৰ্ভত ধুবুৰী জিলাৰ এছএছপি দেৱাশীষ বৰাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘আমি এক বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি ৩৬ জন লোকক চিনাক্ত কৰি আটক কৰিছোঁ । বৰ্তমান আমি সমগ্ৰ বিষয়টো বিভিন্ন দিশৰ পৰা পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰি আছোঁ । প্ৰাথমিক তথ্য আৰু প্ৰমাণৰ ভিত্তিত এই সকলোবোৰ বাংলাদেশী নাগৰিক বুলিয়েই স্পষ্ট হৈছে । বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জেৰা অব্যাহত আছে ।’’
VIDEO | Assam: 36 suspected Bangladeshi nationals detained in anti-infiltration operation along India-Bangladesh border in Dhubri. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/sYKxgw52pI— Press Trust of India (@PTI_News) October 30, 2026
তেওঁ লগতে কয় যে এই ধৃত লোকসকলৰ মাজত এতিয়ালৈকে কোনো ভাৰতীয় নাগৰিক থকাৰ প্ৰমাণ পোৱা হোৱা নাই আৰু সমগ্ৰ বিষয়টো আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে সমাধান কৰা হ’ব । ধুবুৰী আৰক্ষীৰ এই তৎপৰতা সীমান্ত অঞ্চলত চলি থকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ সৰবৰাহ আৰু অনুপ্ৰৱেশকাৰী চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে এক ডাঙৰ আঘাত হিচাপে বিবেচিত হৈছে । আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত এক গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অধিক ক্ষিপ্ৰ কৰি তুলিছে ।