সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বান নতুন নহয় : সাংবাদিক কমলা শইকীয়াৰ ৩৫ সংখ্যক স্মৃতিদিৱস
শোণিতপুৰ জাৰ্ণেলিষ্ট ইউনিয়নৰ উদ্যোগত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত সাংবাদিকতাৰ অতীত আৰু বৰ্তমানৰ প্ৰত্যাহ্বান সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় ।
Published : August 9, 2026 at 7:48 PM IST
তেজপুৰ: অসমৰ প্ৰথমগৰাকী শ্বহীদ সাংবাদিক কমলা শইকীয়া ৷ দেওবাৰে তেওঁৰ ৩৫ সংখ্যক স্মৃতিদিৱস অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৷ এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি তেজপুৰত এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু স্মাৰক বক্তৃতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । শোণিতপুৰ জাৰ্ণেলিষ্ট ইউনিয়নৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানত সাংবাদিকতাৰ অতীত আৰু বৰ্তমানৰ প্ৰত্যাহ্বান সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় ।
শোণিতপুৰ জাৰ্ণেলিষ্ট ইউনিয়নৰ কাৰ্যকৰী সদস্য তথা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পুলক কুমাৰ ডেকাই আঁতধৰা অনুষ্ঠানটোৰ আৰম্ভণিতে শ্বহীদ সাংবাদিক শইকীয়াৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হয় ৷ অনুষ্ঠানটোৰ নিৰ্দিষ্ট বক্তা তথা তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাংবাদিকতা আৰু গণসংযোগ বিভাগৰ অধ্যাপক ড৹ অভিজিৎ বৰাই শ্বহীদ সাংবাদিকগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
ইয়াৰ পিছতে শোণিতপুৰ জাৰ্ণেলিষ্ট ইউনিয়নৰ সভাপতি সঞ্জীৱ হাজৰিকাৰ পৌৰোহিত্যত অনুষ্ঠিত স্মাৰক বক্তৃতানুষ্ঠানত ‘সাংবাদিকতাৰ প্ৰত্যাহ্বান আৰু সাম্প্ৰতিক সমাজ’ শীৰ্ষক বিষয়ত অধ্যাপক ড৹ অভিজিৎ বৰাই ভাষণ প্ৰদান কৰে ।
ভাষণত ড৹ বৰাই কয় যে সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বান নতুন নহয় । তাহানিৰে পৰা বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বান নেওচি সাংবাদিকসকলে সংবাদ সেৱা আগবঢ়াই আহিছে । ১৯৭৫ চনৰ জৰুৰীকালীন সময়ছোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমানৰ সামাজিক মাধ্যম আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা বা AI ৰ যুগলৈকে সাংবাদিকতাই নতুন নতুন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে বুলি বৰাই ভাষণত উল্লেখ কৰে ।
আনহাতে, অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰা তেজপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ড৹ মনোজ কুমাৰ হাজৰিকাই শ্বহীদ সাংবাদিক কমলা শইকীয়াৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি সাংবাদিকসকলে বিভিন্ন সময়ত সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানৰ বিষয়েও বক্তব্য আগবঢ়ায় । শ্বহীদ সাংবাদিক কমলা শইকীয়াৰ আদৰ্শ আৰু সাংবাদিকতাৰ প্ৰতি তেওঁৰ নিষ্ঠাক স্মৰণ কৰি নতুন প্ৰজন্মৰ সাংবাদিকসকলক সত্য আৰু নিৰ্ভীক সাংবাদিকতাৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হ’বলৈ আহ্বান জনোৱা হয় ।
এইটো অনুষ্ঠানত তেজপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ড৹ মনোজ কুমাৰ হাজৰিকা, বিশিষ্ট নাট্যকাৰ-পৰিচালক ঐশ্বৰ্য কাকতি, তেজপুৰৰ পৰা প্ৰকাশিত এখন সাপ্তাহিক বাতৰি কাকতৰ সম্পাদক তথা শিক্ষাবিদ ড৹ প্ৰাণজিৎ হাজৰিকা, লেখক ৰাজু বৰুৱা, বামপন্থী নেতা ৰুবুল শৰ্মা, শোণিতপুৰ জাৰ্ণেলিষ্ট ইউনিয়নৰ সভাপতি সঞ্জীৱ হাজৰিকা, সাধাৰণ সম্পাদক মনোজ কুমাৰ শইকীয়া, শোণিতপুৰ প্ৰেছ ক্লাব, তেজপুৰৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি পংকজ বৰুৱা, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাংবাদিকতা আৰু গণসংযোগ বিভাগৰ শিক্ষাৰ্থীসহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম