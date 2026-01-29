ETV Bharat / state

খাদ্যত বিষক্ৰিয়া, শিশুসহ চিকিৎসাধীন ৩৪ গৰাকী

৫ গৰাকীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ ।

34 people are undergoing treatment after food poisoning in Boko
খাদ্যত বিষক্ৰিয়া, চিকিৎসাধীন ৩৪ গৰাকী লোক (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 29, 2026 at 6:36 PM IST

বকো: বকোত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি । খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হোৱাৰ ফলত অসুস্থ হৈ ৩৪ গৰাকীকৈ লোক বৰ্তমানো চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন । বকোৰ জৱেপাৰা, ৰংচেপাৰা আৰু ভোগদাবাৰী গাৱঁৰ শতাধিক লোক খাদ্যৰ বিষক্ৰিয়াত অসুস্থ হৈ পৰিছে । ইতিমধ্যে ৫ জনকৈ ৰোগীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।

মংগলবাৰ (২৭ জানুৱাৰী)ৰ পৰা একাংশ অসুস্থ শিশু, পুৰুষ, মহিলা বকো স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি হোৱা আৰম্ভ হৈছিল বুলি বকো স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ উপ-অধীক্ষক ডাঃ অপূৰ্ব তালুকদাৰে জানিবলৈ দিয়ে । বৰ্তমানলৈকে ইয়াৰে ৫ গৰাকী ৰোগীক গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । যোৱা বুধবাৰে দুগৰাকী আৰু আজি তিনিগৰাকীক প্ৰেৰণ কৰা হয় । ৰোগীসকলৰ মূলতঃ লক্ষণসমূহ হৈছে বমি, জ্বৰ, ডায়েৰিয়া পেটৰ বিষ ইত্যাদি বুলি জানিবলৈ দিয়ে ডাঃ তালুকদাৰে ।

খাদ্যত বিষক্ৰিয়া, চিকিৎসাধীন ৩৪ গৰাকী (ETV Bharat Assam)

বকো স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ উপ-অধীক্ষকগৰাকীয়ে কয়, "২৭ তাৰিখে আমাৰ চিকিৎসকে ইভিনিং ডিউটি কৰি আছিল । তেতিয়া ৰোগীসকল অহা আৰম্ভ হৈছিল । তেওঁলোক শৌচ, বমি আৰু পেটৰ বিষত আক্ৰান্ত আছিল । এতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়াত ৩৪ গৰাকী ৰোগী ভৰ্তি হৈছে । আজিৰ তাৰিখত এতিয়ালৈকে ৩০ গৰাকী ৰোগী ভৰ্তি হৈ আছে । ইয়াৰে বেছিভাগ ৰোগীৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হৈছে । বহুখিনি ভাল অৱস্থালৈ আহিছে ।"

বুধবাৰে নিশা ডিম্পল বড়ো আৰু টুচোৰাম বড়োক আৰু বৃহস্পতিবাৰে জৱেপাৰা গাঁৱৰ ছয়নিকা বড়ো (৬ বছৰ), ৰূপালী বড়ো (৪৫ বছৰ) আৰু ৰংচেপাৰা গাঁৱৰ ৰুণু বড়ো (৩৫ বছৰ)ক গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ দুটা দলে তিনিওখন গাঁৱতে উপস্থিত হৈ ঘৰে ঘৰে গৈ স্বাস্থ্যৰ বুজ লোৱাৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আছে ।

কামৰূপ জিলা আয়ুক্ত দেৱ কুমাৰ মিশ্ৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি বকোত উপস্থিত হয় কামৰূপ জিলাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালক ডাঃ অজিত দাসসহ বিভাগটোৰ এটা সঁজাতি দল । দলটোৱে আক্ৰান্ত গাঁওসমূহ পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় । দাসে জনোৱা অনুসৰি বৰ্তমান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে যদিও স্বাস্থ্য বিভাগে সম্পূৰ্ণ পৰ্যবেক্ষণ কৰি থকা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।

কামৰূপ জিলাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে ইতিমধ্যে গাঁৱত উপস্থিত হৈ পানী, ৰোগীৰ মল-মূত্ৰ, তেজৰ নমুনা, খাদ্য ইত্যাদি সংগ্ৰহ কৰি কি কাৰণে অসুস্থ হৈ পৰিছে তাৰ বিষয়ে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আৰম্ভ কৰিছে ।

