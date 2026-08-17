আঘাতপ্ৰাপ্ত ধনেশক নতুন জীৱন দি প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ অনন্য নিদৰ্শন ভৰত বৰাৰ
৩৩ বছৰ ধৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত ধনেশ পক্ষীক শুশ্ৰূষা কৰি আহিছে মৰাণৰ ভৰত বৰাই । পুনৰ ৩ টা পক্ষীক দিলে নতুন জীৱন ।
Published : August 17, 2026 at 3:05 PM IST
মৰাণ : ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত একাংশ লোকৰ হাতত বন্যপ্ৰাণী নিধন হৈ থকাৰ সময়তে মৰাণৰ এজন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আহত পক্ষীক শুশ্ৰূষা কৰি নতুন জীৱন দিয়াত ব্যস্ত হৈ আছে । মৰাণৰ পথালিবাম গাঁৱৰ ভৰত বৰাই পক্ষীপ্ৰেম আৰু প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ এক অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ।
শেহতীয়াকৈ ভৰত বৰাই দুমাহ ধৰি শুশ্ৰূষা কৰি ৩ টা আহত ধনেশ পক্ষীক সুস্থ কৰি মুকলি আকাশত এৰি দিলে । জানিব পৰা মতে দুমাহ পূৰ্বে গছৰ তলত আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা মাক-পোৱালিসহ ৪ টাকৈ ধনেশ পক্ষী খোৱাং আঞ্চলিক বন বিভাগে ভৰত বৰাক অৰ্পণ কৰিছিল ।
তাৰ ভিতৰত ৩ টা সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ উঠাত বন বিভাগৰ সহযোগত পক্ষীকেইটা মুকলি কৰি দিয়া হয় । আন এটা আঘাতপ্ৰাপ্ত পক্ষীও সম্পূৰ্ণ সুস্থ হোৱাৰ পিছত মুকলি কৰি দিয়া হ'ব বুলি ভৰত বৰাই জানিবলৈ দিয়ে ।
লক্ষণীয় কথাটো হ'ল যে পশু-পক্ষীৰ চিকিৎসাৰ কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নথকাৰ পিছতো বিগত প্ৰায় ৩৩ বছৰে ভৰত বৰাই আঘাতপ্ৰাপ্ত বা সংকটত থকা পক্ষীৰ শুশ্ৰূষা কৰি আহিছে ।
এতিয়ালৈ অতি সংকটজনক অৱস্থাত থকা ৩৫ টা ধনেশ পক্ষীসহ মুঠ ৫৫ টা ধনেশ পক্ষীক শুশ্ৰূষা কৰি ভৰত বৰাই নতুন জীৱন দিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইফালে কেইবছৰমান পূৰ্বে ৩ টাকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হাড়গিলাক কৃত্ৰিম ঠেং লগাই নতুন জীৱন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো ভৰত বৰাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল ।
নিজৰ কৰ্ম ব্যস্ততাৰ মাজতো পশু-পক্ষীৰ শুশ্ৰূষাৰ দায়িত্ব লোৱা ভৰত বৰা সম্প্ৰতি বন বিভাগৰ বাবেও গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি হৈ পৰিছে । ডিব্ৰুগড়, ধেমাজি, শিৱসাগৰ আদি বিভিন্ন জিলাত এতিয়া আঘাতপ্ৰাপ্ত বা সংকটত থকা পশু-পক্ষী দেখিলেই বন বিভাগ আৰু সচেতন নাগৰিকে ভৰত বৰাকে খবৰ দিয়ে । প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ভৰত বৰাৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালে পক্ষীৰ শুশ্ৰূষাক নিজৰ দায়িত্ব হিচাপে গ্ৰহণ কৰাটো বহুতৰ বাবে আদৰ্শ হৈ পৰিছে ।
ৰাইজৰ সহযোগত পক্ষীৰ শুশ্ৰূষা
এই সন্দৰ্ভত ভৰত বৰাই কয়, "খোৱাং আঞ্চলিক বন বিভাগে ৪ টাকৈ আহত ধনেশ পক্ষী আনি দিছিল । এটাৰ আঘাত গুৰুতৰ আছিল যদিও বৰ্তমান খাব পৰা হৈছে । বাকীকেইটা সম্পূৰ্ণ সুস্থ হোৱাত মুকলি আকাশলৈ মেলি দিয়া হ'ল । প্ৰকৃতিৰ বস্তু প্ৰকৃতিৰ লগত থাকিলে বেছি ভাল পাব সেয়ে মেলি দিয়া হৈছে । বহু বছৰৰ পৰা এই কাম কৰি অহাত অঞ্চলটোৰ ৰাইজো প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে । যাৰ বাবে মোৰ এনে কাম কৰিবলৈ সুবিধা হৈছে । চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সহযোগিতা কৰা নাই যদিও অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ফল-মূলৰ যোগান ধৰি সহযোগিতা কৰিছে ।"
বন বিভাগৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভৰত বৰা
পশু-পক্ষীৰ শুশ্ৰূষাত ব্যস্ত থকা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ভৰত বৰা এতিয়া বন বিভাগৰ বাবেও যথেষ্ট সহায়ক হৈ পৰিছে । কিয়নো বন বিভাগে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা আঘাতপ্ৰাপ্ত পশু-পক্ষীৰ চিকিৎসাৰ বাবে বন বিভাগৰ বিশেষ ব্যৱস্থা নাই ।
প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ভৰত বৰা সম্পৰ্কে খোৱাং আঞ্চলিক বন বিভাগৰ এজন বিষয়াই কয়, "খোৱাং আঞ্চলিক বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ এলেকাত আঘাতপ্ৰাপ্ত পক্ষী উদ্ধাৰ হ'লেই ভৰত বৰাক শুশ্ৰূষাৰ দায়িত্ব দিয়া হয় । বৰাই শুশ্ৰূষা কৰি সুস্থ কৰা পাছতেই পক্ষীবোৰক মুকলি কৰি দিয়া হয় । ইয়াৰ পূৰ্বে ধনেশ পক্ষীৰ উপৰিও আন বিভিন্ন পক্ষীৰ শুশ্ৰূষা কৰি ভৰত বৰাই উৰুৱাই দিবলৈ সক্ষম হৈছে ।"
প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি ভৰত বৰাৰ এই অৱদান নিশ্চিতভাৱে প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ হৈ পৰিছে । আনহাতে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীগৰাকীৰ এই পদক্ষেপ দেখি বহু যুৱপ্ৰজন্মও বন্য পশু-পক্ষীৰ শুশ্ৰূষাত জড়িত হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :