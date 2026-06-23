গোগামুখৰ ৩২ খন গাঁও বানৰ কবলত, সাহাৰ্যৰ পৰা বঞ্চিত ধেমাজিৰ বন্য়াৰ্তৰ হাহাকাৰ

গোগামুখৰ ৩২ খন গাঁও বানৰ কবলত, সাহাৰ্যৰ পৰা বঞ্চিত ধেমাজিৰ বন্য়াৰ্তৰ হাহাকাৰ
দুসপ্তাহে বাঢ়নী পানীৰ কবলত পৰিছে যদিও নিদ্ৰামগ্ন প্ৰশাসন । গোগামুখৰ লগতে জোনাইৰো একাধিক গাঁও জলমগ্ন ৷
Published : June 23, 2026 at 11:52 AM IST
ধেমাজি: ধেমাজি জিলাৰ গোগামুখ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত কেইবাখনো গাঁৱত অপৰিবৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি । ন-নদীৰ বানত এসপ্তাহে সহাৱস্থান কৰি থকাৰ পিছতো জিলা প্ৰশাসনে খবৰ নোলোৱা অভিযোগ বানাক্ৰান্তৰ ৷
প্ৰৱল বৰষুণৰ ফলত এইবাৰ বাৰিষাত জিলাখনৰ গোগামুখ ৰাজহ চক্ৰৰ ক্ৰমে গোগামুখ, ভেবেলী, ওখমাটি, মধ্যমিংমাং, লতাক আদি পঞ্চায়তৰ ২০ খনৰো অধিক গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে ৷ দেওবাৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে ন ন অঞ্চল প্লাৱিত কৰে ৷ সোমবাৰে দুই এখন গাঁৱত পানী কমিলেও অধিকাংশ গাঁৱত সোম আৰু মঙলবাৰেও কমা নাই পানী ৷
বিশেষকৈ গোগামুখ ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনৰ ৰজাবাৰী গাঁৱত ৰাইজে দুসপ্তাহে বাঢ়নী পানীৰ কবলত পৰিছে যদিও প্ৰশাসনৰ কোনো এজন লোকে খবৰ লৈ বান সাহাৰ্য প্ৰদান নকৰা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বন্যাৰ্তই ৷ ফলত গাঁওবাসীয়ে এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে । লোকসকলে পোহনীয়া গৰু-ছাগলীৰ সৈতে বাসস্থান কৰিবলগীয়া হৈছে । খাদ্য সংকটে দেখা দিছে ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী বানাক্ৰান্তই ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয়, "যোৱা দুসপ্তাহ ধৰি অঞ্চলটোত পানী হৈয়ে আছে । এই অঞ্চলটোৰ ৮-১০খন গাঁও পানীৰ কবলত পৰিছে । দৈনন্দিন খাদ্য়, খোৱাপানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত সমস্য়াৰ সন্মুখীন হৈছো । প্ৰশাসনৰ লোকে আহি আমাৰ এই অৱস্থাটো প্ৰত্যক্ষ কৰিলে আমাৰ সমস্য়াসমূহৰ কথা বুজি পালেহেঁতেন । পশুধন কেনেদৰে আছে সেয়া দেখিলেহেঁতেন ।"
গোগামুখ ৰাজহ চক্ৰৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰী, চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া,মণ্ডল সকলোৱে বান সাহাৰ্য দিয়াত গাফিলতি কৰা বুলি ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে । সোমবাৰৰ পৰা গোগামুখ ৰাজহ চক্ৰৰ পাঁচখন পঞ্চায়তৰ অধীনত ৰাজহ গাঁও ক্ৰমে চাউলধোৱা, বৰুৱা পথাৰ, এক নং বৈজন্তীপুৰ, বাম চেনিয়া, মাজ গাঁও, পদুমণি, ককৈয়াল, ন নৈ টাইং কঠালগুৰী মিৰি , ঘটাপথাৰবালি, এক নং বাৰভূঞা, চুতীয়া কাৰি, দুই নং বৈজন্তিপুৰ, ভেৱেলি, গোহাঁই বাৰী, বাঁহ কটিকা, এক নং চুনাপুৰ বুঢ়াকুৰি, কৌপাতনিকে আদি কৰি কেইবাখনো গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে ।
এগৰাকী বানাক্ৰান্তই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয়, " বিগত ১০ দিনতকৈ বেছি সময়ত আমি পানীৰ মাজতেই আছো । এতিয়ালৈকে চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা নাই ।"
সোমবাৰে আবেলি গোগামুখ ৰাজহচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ পৰা যোগান ধৰা চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি বৰদলনি উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত গোগামুখ ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনত ৩২ খন গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে । তদুপৰি ৩,৩৭৭ লোক আৰু ১৮,৮১৭ পশুধন বানৰ কবলত পৰিছে ৷ বান সাহাৰ্য দিয়া দূৰৰ কথা ৰজাঘৰীয়া খবৰ নোলোৱা অভিযোগ বন্যাৰ্তৰ ।
লগতে পঢ়ক:জোনাইত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি; সাহায্য নাপাই হাহাকাৰ বানপীড়িতৰ