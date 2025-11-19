ETV Bharat / state

৩০ হাজাৰ অনুৰাগীয়ে 'মায়াবিনী' পৰিৱেশন কৰি ৰচিলে অভিলেখ

গৌৰাং নৈৰ পাৰত ৩০ বিঘা ভূমিত আধাৰশিলা স্থাপনেৰে জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন উদযাপন ।

30 thousand fans in Kokrajhar setting new record by singing Zubeen Gargs song
৩০ হাজাৰ অনুৰাগীয়ে পৰিৱেশন কৰিলে 'মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত' (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 19, 2025 at 2:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বঙাইগাঁও : পুৱা সাত বজাৰ পৰাই সকলোৰে ব্যস্ততা । মাথোঁ এমাহ চাৰিদিন পূৰ্বে বি টি চিত চৰকাৰ গঠন কৰিছে বি পি এফ দলে । দলটোৰ মূৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে শপতগ্ৰহণৰ পূৰ্বেই ঘোষণা কৰিছিল তেওঁৰ প্ৰিয়বন্ধু জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰি ৰাখিব বড়োলেণ্ডত । কথা মতেই কাম । মঙলবাৰে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ গৌৰাং নৈৰ পাৰত ৩০ বিঘা ভূমিত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে জুবিন উদ্যানৰ । পুৱা জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধা জনাই আৰ্তজনৰ বাবে ৰক্তদান কৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ৷

বি টি চিৰ মুখ্য় কাৰ্যবাহী সদস্য়গৰাকীয়ে ইয়াৰ পিছতে জুবিন উদ্যানৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি ৰোপণ কৰে শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰিয় নাহৰ গছৰ ৫৩ টি পুলি । প্ৰখৰ ৰ'দকো নেওচি দুপৰীয়া ১২ বজাৰ পৰাই আপেক্ষা কৰি আছিল হেজাৰ হেজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে । হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বত বিপিএফে এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰত ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হয় জুবিন গাৰ্গৰ ৫৩ সংখ্যক জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি বি টি চি প্ৰশাসনে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানটোৰে ।

৩০ হাজাৰ অনুৰাগীয়ে পৰিৱেশন কৰিলে 'মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত' (ETV Bharat Assam)

পৰিষদৰ অন্তৰ্গত পাঁচখন জিলাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা পুৰুষ-মহিলাকে ধৰি প্ৰায় ৩০ হাজাৰ লোক সমবেত হয় জুবিন উদ্যানত । জুবিন কেন্দ্ৰিক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত সুলেখা বসুমতাৰী, ফুকন বড়োকে আদি কৰি বড়োলেণ্ডৰ গোৰ্খা, কোচৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ শিল্পীসকলে গীত আৰু নৃত্য পৰিবেশন কৰে । আনহাতে, এছিয়া বুকছ অৱ ৰেকৰ্ডছ আৰু ইণ্ডিয়া বুকছ অৱ ৰেকৰ্ডছত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে হেজাৰ হেজাৰ লোক সমবেত হয় ।

30 thousand fans in Kokrajhar setting new record by singing Zubeen Gargs song
৩০ হাজাৰ অনুৰাগীয়ে পৰিৱেশন কৰিলে 'মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত' (ETV Bharat Assam)

উক্ত কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে এছিয়া বুকছ অৱ ৰেকৰ্ডছ আৰু ইণ্ডিয়া বুকছ অৱ ৰেকৰ্ডছৰ বিষয়াসকলৰ লগতে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা আৰু চৰণ বড়োই অংশগ্ৰহণ কৰে । জুবিন গাৰ্গৰ ৫৩ সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে ৫৩ গছি মমবাতি জ্বলাই সমস্বৰে পৰিৱেশন কৰে জুবিন গাৰ্গৰ 'মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত' গীতটো । বড়ো আৰু অসমীয়া ভাষাত সকলোৱে হিয়া উজাৰি পৰিৱেশন কৰা এই গীতটোৱে লাভ কৰে সৰ্বাধিক লোকে সমবেত হৈ গোৱা এছিয়া বুকছ অৱ ৰেকৰ্ডছ আৰু ইণ্ডিয়া বুকছ অৱ ৰেকৰ্ডছৰ দুটাকৈ সন্মানীয় খিতাপ ।

30 thousand fans in Kokrajhar setting new record by singing Zubeen Gargs song
৩০ হাজাৰ অনুৰাগীয়ে পৰিৱেশন কৰিলে 'মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত' (ETV Bharat Assam)

এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰমিলাৰাণী ব্ৰহ্মই কোকৰাঝাৰ চহৰত জুবিন গাৰ্গৰ নামত উদ্যান নিৰ্মাণৰ বাবে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বত বি টি চি চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্তত সুখ অনুভৱ কৰা বুলি কয় । তেওঁ কয়,"বহুত ভাল লাগিছে ৷ প্ৰথম অৱস্থাত অলপ দোধোৰমোধোৰ লাগিছিল। অনুষ্ঠানটো সফল হোৱা বাবে মই গৌৰৱবোধ কৰিছো ।"

30 thousand fans in Kokrajhar setting new record by singing Zubeen Gargs song
৩০ হাজাৰ অনুৰাগীয়ে পৰিৱেশন কৰিলে 'মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত' (ETV Bharat Assam)

আনহাতে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয়,"আজিৰ এই অনুষ্ঠানটি খুব সুন্দৰ হৈছে ৷ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মই খুউব আনন্দ অনুভৱ কৰিছো । আজি ২৫ হাজাৰৰো অধিক লোকে উপস্থিত হৈ এক ৰেকৰ্ড কৰিছে । লগতে জুবিন গাৰ্গৰ নামত এখন উদ্যানৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে যি উদ্যানত বহু ব্যৱস্থা থাকিব । বি টি চি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এনে এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ লোৱা বাবে ৷"

তেওঁ কয়,"জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত এছ আই টিয়ে কৰি আছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে ৯০ দিনৰ আগতে এছ আই টিয়ে অভিযোগনামা দাখিল কৰিব । আমাৰ বিশ্বাস আছে এছ আই টিয়ে অভিযোগনামা দাখিলৰ পিছতেই আদালতে বিচৰাধৰণেই ন্যায় দিব ।"

লগতে পঢ়ক:জুবিন গাৰ্গৰ গুণগানেৰে মুখৰিত তেজপুৰৰ ৰাজপথত; প্ৰাণৰ শিল্পী হাতৰ চাপ মুকলি

জুবিনক মদ খুওৱা হৈছিল ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠনৰ বাবে, চাৰ্জশ্বিটত থাকিব সকলো : মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য

TAGGED:

ASIA BOOK OF RECORDS
INDIA BOOK OF RECORDS
ইটিভি ভাৰত অসম
ZUBEEN
ZUBEEN GARG SONG RECORD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.