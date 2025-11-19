৩০ হাজাৰ অনুৰাগীয়ে 'মায়াবিনী' পৰিৱেশন কৰি ৰচিলে অভিলেখ

৩০ হাজাৰ অনুৰাগীয়ে 'মায়াবিনী' পৰিৱেশন কৰি ৰচিলে অভিলেখ
গৌৰাং নৈৰ পাৰত ৩০ বিঘা ভূমিত আধাৰশিলা স্থাপনেৰে জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন উদযাপন ।
Published : November 19, 2025 at 2:24 PM IST
বঙাইগাঁও : পুৱা সাত বজাৰ পৰাই সকলোৰে ব্যস্ততা । মাথোঁ এমাহ চাৰিদিন পূৰ্বে বি টি চিত চৰকাৰ গঠন কৰিছে বি পি এফ দলে । দলটোৰ মূৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে শপতগ্ৰহণৰ পূৰ্বেই ঘোষণা কৰিছিল তেওঁৰ প্ৰিয়বন্ধু জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰি ৰাখিব বড়োলেণ্ডত । কথা মতেই কাম । মঙলবাৰে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ গৌৰাং নৈৰ পাৰত ৩০ বিঘা ভূমিত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে জুবিন উদ্যানৰ । পুৱা জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধা জনাই আৰ্তজনৰ বাবে ৰক্তদান কৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ৷
বি টি চিৰ মুখ্য় কাৰ্যবাহী সদস্য়গৰাকীয়ে ইয়াৰ পিছতে জুবিন উদ্যানৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি ৰোপণ কৰে শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰিয় নাহৰ গছৰ ৫৩ টি পুলি । প্ৰখৰ ৰ'দকো নেওচি দুপৰীয়া ১২ বজাৰ পৰাই আপেক্ষা কৰি আছিল হেজাৰ হেজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে । হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বত বিপিএফে এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰত ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হয় জুবিন গাৰ্গৰ ৫৩ সংখ্যক জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি বি টি চি প্ৰশাসনে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানটোৰে ।
পৰিষদৰ অন্তৰ্গত পাঁচখন জিলাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা পুৰুষ-মহিলাকে ধৰি প্ৰায় ৩০ হাজাৰ লোক সমবেত হয় জুবিন উদ্যানত । জুবিন কেন্দ্ৰিক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত সুলেখা বসুমতাৰী, ফুকন বড়োকে আদি কৰি বড়োলেণ্ডৰ গোৰ্খা, কোচৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ শিল্পীসকলে গীত আৰু নৃত্য পৰিবেশন কৰে । আনহাতে, এছিয়া বুকছ অৱ ৰেকৰ্ডছ আৰু ইণ্ডিয়া বুকছ অৱ ৰেকৰ্ডছত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে হেজাৰ হেজাৰ লোক সমবেত হয় ।
উক্ত কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে এছিয়া বুকছ অৱ ৰেকৰ্ডছ আৰু ইণ্ডিয়া বুকছ অৱ ৰেকৰ্ডছৰ বিষয়াসকলৰ লগতে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা আৰু চৰণ বড়োই অংশগ্ৰহণ কৰে । জুবিন গাৰ্গৰ ৫৩ সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে ৫৩ গছি মমবাতি জ্বলাই সমস্বৰে পৰিৱেশন কৰে জুবিন গাৰ্গৰ 'মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত' গীতটো । বড়ো আৰু অসমীয়া ভাষাত সকলোৱে হিয়া উজাৰি পৰিৱেশন কৰা এই গীতটোৱে লাভ কৰে সৰ্বাধিক লোকে সমবেত হৈ গোৱা এছিয়া বুকছ অৱ ৰেকৰ্ডছ আৰু ইণ্ডিয়া বুকছ অৱ ৰেকৰ্ডছৰ দুটাকৈ সন্মানীয় খিতাপ ।
এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰমিলাৰাণী ব্ৰহ্মই কোকৰাঝাৰ চহৰত জুবিন গাৰ্গৰ নামত উদ্যান নিৰ্মাণৰ বাবে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বত বি টি চি চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্তত সুখ অনুভৱ কৰা বুলি কয় । তেওঁ কয়,"বহুত ভাল লাগিছে ৷ প্ৰথম অৱস্থাত অলপ দোধোৰমোধোৰ লাগিছিল। অনুষ্ঠানটো সফল হোৱা বাবে মই গৌৰৱবোধ কৰিছো ।"
আনহাতে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয়,"আজিৰ এই অনুষ্ঠানটি খুব সুন্দৰ হৈছে ৷ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মই খুউব আনন্দ অনুভৱ কৰিছো । আজি ২৫ হাজাৰৰো অধিক লোকে উপস্থিত হৈ এক ৰেকৰ্ড কৰিছে । লগতে জুবিন গাৰ্গৰ নামত এখন উদ্যানৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে যি উদ্যানত বহু ব্যৱস্থা থাকিব । বি টি চি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এনে এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ লোৱা বাবে ৷"
তেওঁ কয়,"জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত এছ আই টিয়ে কৰি আছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে ৯০ দিনৰ আগতে এছ আই টিয়ে অভিযোগনামা দাখিল কৰিব । আমাৰ বিশ্বাস আছে এছ আই টিয়ে অভিযোগনামা দাখিলৰ পিছতেই আদালতে বিচৰাধৰণেই ন্যায় দিব ।"