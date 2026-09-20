ETV Bharat / state

গোলাঘাটত ৩০ টা বিশেষ প্ৰজাতিৰ কেকো সাপ উদ্ধাৰ, সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ

গোলাঘাটৰ গড়মূৰৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বনবিভাগৰ অভিযান ৷ ৩০ টা বিশেষ প্ৰজাতিৰ জীৱন্ত কেকো সাপ উদ্ধাৰ ৷

30 tokay geckos rescued in Assam's Golaghat
গোলাঘাটত ৩০ টা বিশেষ প্ৰজাতিৰ কেকো সাপ উদ্ধাৰ (Jayanta Mallabaruah X)
author img

By PTI

Published : September 20, 2026 at 4:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : বন্যাপ্ৰাণীৰ চোৰা সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গোলাঘাটত বনবিভাগৰ বৃহৎ অভিযান ৷ শুকুৰবাৰে গোপন খবৰৰ ভিত্তিত পূব অসম বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ অধীনস্থ বোকাখাত ৰেঞ্জৰ আৰু ডিমাপুৰ শুল্ক (প্ৰতিৰোধক) সংমণ্ডলৰ বিষয়াই গোলাঘাটত যুটিয়া অভিযান চলায় ৷

গোলাঘাটৰ গড়মূৰৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চলোৱা অভিযানৰ সময়তে ৩০ টা বিশেষ প্ৰজাতিৰ জীৱন্ত কেকো সাপ উদ্ধাৰ কৰে ৷ কেকো সাপৰ লগতে সৰবৰাহকাৰী মহন্ত পেগু ওৰফে ভাইটি পেগুক আটক কৰে ৷ আটকাধীন পেগুৰ ঘৰ বোকাখাতৰ ২ নং বালিগাঁৱৰ আমটেঙাত বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বন বিভাগে ৷

এই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই এক্স যোগে উল্লেখ কৰে, "১৭ ছেপ্টেম্বৰত গোপন তথ্যৰ ভিত্তি পূব অসম বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ অধীনস্থ বোকাখাত ৰেঞ্জৰ আৰু ডিমাপুৰ শুল্ক (প্ৰতিৰোধক) সংমণ্ডলৰ বিষয়াই গোলাঘাটৰ গড়মূৰৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অভিযান চলায় ৷ অভিযানত এখন বাহনৰ পৰা জব্দ কৰা হয় ৩০ টা বিশেষ প্ৰজাতিৰ জীৱন্ত কেকো সাপ ৷"

তেওঁ লগতে কয়, "৩০ টা কেকো সাপৰ সৈতে বোকাখাতৰ ২ নং বালিগাঁৱৰ আমটেঙাৰ নিবাসী তথা কেকো সাপ সৰবৰাহকাৰী মহন্ত পেগু ওৰফে ভাইটি পেগুক আটক কৰে অভিযানকাৰী দলে ৷ এই সৰবৰাহৰ লগতে আৰু কোন কোন জড়িত আছে সেই বিষয়তে জানিবলৈ বৰ্তমানেও সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত আছে ৷"

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "যথাযথ আইনী প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰি আৰু আদালতৰ প্ৰয়োজনীয় অনুমতি লাভ কৰাৰ পাছতে উদ্ধাৰ কৰা ৩০ টা কেকো সাপক পনুৰ বনাঞ্চলত মুকলি কৰি দিয়ে ৷ আমাৰ স্পষ্ট বাৰ্তা, অসমৰ বন্যজীৱন বিক্ৰীৰ বাবে নহয় । আমি অবৈধভাৱে বন্যজন্তু বিক্ৰী ৰোধৰ বাবে কাৰ্যপন্থ লৈ থাকিম ৷"

লগতে পঢ়ক:সোণাপুৰত জনস্ৰোত : ভাওনাৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত জুবিন দিৱসৰ সামৰণি

TAGGED:

মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা
কেকো সাপ উদ্ধাৰ
বন্যাপ্ৰাণীৰ চোৰা সৰবৰাহকাৰী
অসমৰ বন্যজীৱন বিক্ৰী
TOKAY GECKOS SEIZED AT GOLAGHAT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.