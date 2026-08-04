ETV Bharat / state

আমি কাকো এৰি অহা নাছিলোঁ: বান বিভীষিকাৰ মাজত এনডিআৰএফৰ ৩০ ঘণ্টীয়া জীৱন-মৃত্যুৰ সংগ্ৰাম

"আমাৰ নাও দিখৌ নদী পাৰ হৈছিল যদিও গাঁওখন চিনাক্ত কৰাটোৱেই কঠিন হৈ পৰিছিল । চাৰিওফালে কেৱল পানী... ।" শুনিলেই গাৰ নোম শিয়ৰি উঠা বৰ্ণনা ৷

NDRF rescue in Upper Assam flood
বান বিভীষিকাৰ মাজত এনডিআৰএফৰ ৩০ ঘণ্টীয়া জীৱন-মৃত্যুৰ সংগ্ৰাম (ETV BHARAT Special arrangement)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 4, 2026 at 4:24 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ : নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ তেতিয়া প্ৰায় শেষ হৈছিল । কোনোবাই খাই উঠিছিলহে মাত্ৰ । আনহাতে, কেইবাজনো সহকৰ্মীয়ে ফুটবল বিশ্বকাপৰ ফাইনেল চাবলৈ সাজু হৈছিল । ঠিক তেনে সময়তে, ১৯ জুলাইৰ নিশা প্ৰায় ১০.১০ বজাত তেজপুৰত থকা দলটোলৈ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা আহিল এটা জৰুৰী বাৰ্তা- "তৎক্ষণাত ৰাওনা হওক... উজনি অসম বানপানীত ডুব গৈছে ।"

মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে সকলো পৰিকল্পনা সলনি হৈ গ'ল । দেশৰ সৰ্ববৃহৎ দুৰ্যোগ মোকাবিলা বাহিনী ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন বাহিনীৰ (NDRF) পাঁচটা দলে গমন কৰিলে অসমৰ সাম্প্ৰতিক ইতিহাসৰ অন্যতম ভয়ংকৰ বান দুৰ্যোগৰ দিশে ।

NDRF rescue in Upper Assam flood
বান বিভীষিকাৰ মাজত এনডিআৰএফৰ ৩০ ঘণ্টীয়া জীৱন-মৃত্যুৰ সংগ্ৰাম (ETV BHARAT Special arrangement)

১৯ জুলাই দুপৰীয়া প্ৰায় ২.৩০ বজাত ডিমৌৰ পৰা প্ৰথমটো দল শিৱসাগৰলৈ ৰাওনা হয় । ইয়াৰ পিছতে তেজপুৰ, জোনাই, হোলংগী আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আন কেইবাটাও দল গৈ নিশাতেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । চৰাইদেউত দুটা দল মোতায়েন কৰা হয় আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ এটা দল ২৮ জুলাইলৈকে সাজু কৰি ৰখা হয় ।

এনডিআৰএফৰ উপ-কমাণ্ডেণ্ট আনন্দ পেটেলৰ মতে, এই অভিযানত ৪ হাজাৰতকৈ অধিক লোকক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰা হয় । ইয়াৰ উপৰি ৫৪ জন জীৱন-মৃত্যুৰ সন্ধিক্ষণত থকা লোক আছিল । গৰ্ভৱতী মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে অসুস্থ লোকক চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ, গৰু-ছাগলী আদি পশুধন উদ্ধাৰ আৰু বানপীড়িতৰ মাজত সাহায্য সামগ্ৰীও বিতৰণ কৰে বাহিনীটোৱে ।

কিন্তু এই পৰিসংখ্যাৰ আঁৰত লুকাই আছে সাহস, ত্যাগ আৰু মানৱতাৰ এনে বহু কাহিনী, যিবোৰ আজিও জনসাধাৰণৰ অগোচৰেই ৰৈ গৈছে ।

NDRF rescue in Upper Assam flood
বান বিভীষিকাৰ মাজত এনডিআৰএফৰ ৩০ ঘণ্টীয়া জীৱন-মৃত্যুৰ সংগ্ৰাম (ETV BHARAT Special arrangement)

৩০ ঘণ্টাৰ অবিৰত অভিযান

এনডিআৰএফৰ উপ-কমাণ্ডেণ্ট আনন্দ পেটেলে ইটিভি ভাৰতক কয়, "মোৰ কৰ্মজীৱনৰ অন্যতম বৃহৎ উদ্ধাৰ অভিযান আছিল এইটো । আমাৰ জোৱানসকলে প্ৰায় ৩০ ঘণ্টা একেৰাহে কোনো বিশ্ৰাম নোলোৱাকৈ কাম কৰিছিল । বানৰ সোঁত, বাঁহ, উভালি অহা গছ, ধ্বংসাৱশেষ আৰু পানীৰ তলত লুকাই থকা বিপজ্জনক বস্তুৰ মাজেৰে উদ্ধাৰ অভিযান চলাওঁতে বহু জোৱান আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল । কিন্তু এজনেও পিছহুঁহকি অহা নাছিল । কাৰণ প্ৰতিটো মিনিট মানে আছিল এটা জীৱন বচোৱাৰ সুযোগ ।"

উদ্ধাৰকাৰীসকলৰ বাবে সেই সময়ত টোপনি এক বিলাসিতা হৈ পৰিছিল । খোৱা-বোৱাও বহুসময় এৰি দিবলগীয়া হৈছিল । ভিজা ইউনিফৰ্মেই হৈ পৰিছিল তেওঁলোকৰ নিত্য সংগী । এটাই লক্ষ্য— যিকোনো প্ৰকাৰে পানীত থকা প্ৰতিজন মানুহৰ ওচৰ পোৱা ।

টিনৰ চালত জীৱনৰ অপেক্ষাত থকা ১৬ বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকী

এনডিআৰএফৰ পৰিদৰ্শক এল হানচিংহে অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মণিপুৰত বহু বান উদ্ধাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । কিন্তু বিহুবৰ নেপালীখুঁটিত দেখা দৃশ্য তেওঁ কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিব ।

"মই বহু বান দেখিছোঁ । কিন্তু এইবাৰৰ উজনি অসমৰ বান সম্পূৰ্ণ বেলেগ আছিল ।" তেওঁ কয় ।

NDRF rescue in Upper Assam flood
উজনি অসমত বানৰ সংহাৰী ৰূপ (ETV BHARAT Special arrangement)

"আমাৰ নাও দিখৌ নদী পাৰ হৈছিল যদিও গাঁওখন চিনাক্ত কৰাটোৱেই কঠিন হৈ পৰিছিল । চাৰিওফালে কেৱল পানী । আনকি স্থানীয় গাইডেও পথ বিচাৰি পোৱা নাছিল । বহু কষ্টৰে গাঁওখন পোৱাৰ পিছত স্থানীয় লোকে আঙুলিয়াই দেখুৱালে এখন সৰু টিনৰ চাল । তাতেই ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে আশ্ৰয় লৈ আছিল এগৰাকী ১৬ বছৰীয়া কিশোৰী । চাৰিওফালে ভাহি আছিল বাঁহ, গছ আৰু বিপজ্জনক ধ্বংসাৱশেষ ।" হাতৰ মুঠিত প্ৰাণটো লৈ চলোৱা অভিযানৰ কথা এনেদৰে তেওঁ ব্যাখ্যা কৰে ।

তেওঁ লগতে কয়, "প্ৰতিটো ছেকেণ্ড অমূল্য আছিল । বহু কষ্টেৰে আমি কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি তৎক্ষণাত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰোঁ ।"

NDRF rescue in Upper Assam flood
উজনি অসমত বানৰ সংহাৰী ৰূপ (ETV BHARAT Special arrangement)

কিন্তু উদ্ধাৰৰ পিছত এটা কথাই আজিও হানচিংহৰ মনত সজীৱ হৈ আছে, "গাঁওবাসীয়ে আমাক কৈছিল— 'আমি নিৰাপদে আছোঁ । প্ৰথমে যিসকল অধিক বিপদত আছে, তেওঁলোকক বচাওক ।' সেই কথা মই জীৱনত কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম ।"

ভাঙি পৰিবলৈ ওলোৱা গছজোপাত জীৱনৰ যুদ্ধ

নাজিৰাৰ মেজেংগা ৰে'লৱে ক্ৰছিঙৰ ওচৰত আন এক নাটকীয় উদ্ধাৰ অভিযান । এনডিআৰএফৰ তেজপুৰস্থিত সহকাৰী উপ-পৰিদৰ্শক তপন বৰাই দেখা পালে যে এজন লোক এজোপা ভাঙি পৰিবলৈ ওলোৱা গছৰ ওপৰত জীৱন-মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে । প্ৰচণ্ড সোঁতে বাৰে বাৰে উদ্ধাৰ নাওখনক আঁতৰাই নিছিল ।

NDRF rescue in Upper Assam flood
বান বিভীষিকাৰ মাজত এনডিআৰএফৰ ৩০ ঘণ্টীয়া জীৱন-মৃত্যুৰ সংগ্ৰাম (ETV BHARAT Special arrangement)

"আমি কেইবাবাৰো চেষ্টা কৰিলোঁ । কিন্তু প্ৰতিবাৰেই সোঁতে নাওখন উটুৱাই লৈ গৈছিল ।" তেওঁ সেই সময়ৰ কথা স্মৰণ কৰি কয় ।

শেষত তপন বৰাই সিদ্ধান্ত ল'লে, "এবাৰেই শেষ চেষ্টা কৰিব লাগিব ।"

তেওঁ নাওখন গছজোপাৰ দিশে লৈ গ'ল । "মই সহকৰ্মীসকলক নাও নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ক'লোঁ । তাৰ পিছত মানুহজনক ধৰি নাৱলৈ তুলি আনিলোঁ । ঠিক সেই মুহূৰ্ততে আন এটা ডাঙৰ ঢৌ আহি নাওখন আঁতৰাই লৈ গ'ল । মাত্ৰ কেইমুহূৰ্ত পিছতেই গছজোপা ভাঙি পৰিল । মোৰ কৰ্মজীৱনৰ আটাইতকৈ কঠিন উদ্ধাৰ অভিযানৰ ভিতৰত এইটো অন্যতম ।" তেওঁ কয় ।

NDRF rescue in Upper Assam flood
বান বিভীষিকাৰ মাজত এনডিআৰএফৰ ৩০ ঘণ্টীয়া জীৱন-মৃত্যুৰ সংগ্ৰাম (ETV BHARAT Special arrangement)

জন্মদিন উদযাপন কৰা নহ'ল

তেজপুৰত থকা এনডিআৰএফ বাহিনীৰ পৰিদৰ্শক বীণা নেওৱাৰৰ বাবে ১৯ জুলাই দিনটো আছিল জন্মদিন । কিন্তু সেই দিনটো আনন্দৰ ন'হৈ কৰ্তব্যৰ দিনত পৰিণত হ'ল । দিনটোৰ কথা স্মৰণ কৰি তেওঁ কয়, "সেইদিনা মোৰ জন্মদিন আছিল । আমি কিছুমানে মাত্ৰ নিশাৰ আহাৰ শেষ কৰিছিলোঁ । আন কিছুমানে ফুটবলৰ ফাইনেল চাবলৈ সাজু হৈছিল । ঠিক তেতিয়াই মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা জৰুৰী নিৰ্দেশ আহিল । কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰতে আৰম্ভ হ'ল উদ্ধাৰ অভিযান ।"

তেওঁ লগতে কয়, "দিনে-নিশাই এখন গাঁৱৰ পৰা আন এখন গাঁৱলৈ যাত্ৰা । পানীত ডুব যোৱা ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ মহিলাক উদ্ধাৰ । বৃদ্ধ-বৃদ্ধাক কোলাত তুলি নিৰাপদ স্থানলৈ নিয়া । ভয়ত কঁপি থকা শিশুসকলক সান্ত্বনা দিয়া । আমি প্ৰায় টোপনি যোৱা নাছিলোঁ । চাৰিওফালে কেৱল বোকা, ধ্বংসাৱশেষ আৰু প্ৰচণ্ড সোঁত । কিন্তু প্ৰতিটো উদ্ধাৰ হোৱা মুখৰ হাঁহিয়ে আমাক আগবাঢ়ি যাবলৈ শক্তি দিছিল ।"

NDRF rescue in Upper Assam flood
বান বিভীষিকাৰ মাজত এনডিআৰএফৰ ৩০ ঘণ্টীয়া জীৱন-মৃত্যুৰ সংগ্ৰাম (ETV BHARAT Special arrangement)

শিৰোনাম নোপোৱা নায়কসকল

এই অভিযানৰ পিছত বহু এনডিআৰএফ জোৱান আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল । কাৰোবাৰ হাত ফুলিছিল । কাৰোবাৰ গাত গভীৰ আঘাত । সকলোৱে পানীৰ মাজত দিনৰ পিছত দিন কাম কৰিছিল । কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰোৰে কোনো অভিযোগ নাছিল । তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্তি আছিল— উদ্ধাৰ হোৱা মানুহৰ চকুৰ পানী, কৃতজ্ঞতাৰ হাঁহি আৰু দুহাত যোৰ কৰি জনোৱা 'ধন্যবাদ' ।

এটা বাহিনীতকৈও অধিক

ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন বাহিনী হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ এক বিশেষ দুৰ্যোগ মোকাবিলা বাহিনী । কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱানসকলক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ দি এই বাহিনী গঠন কৰা হয় । বান, ভূমিকম্প, ধ্বংসস্তূপৰ তলত উদ্ধাৰ, চিকিৎসা সহায় আৰু অন্যান্য দুৰ্যোগ মোকাবিলাত এই বাহিনী দক্ষ ।

কিন্তু ২০২৬ চনৰ জুলাই মাহৰ অসমৰ ভয়ংকৰ বানত এনডিআৰএফ কেৱল এটা উদ্ধাৰকাৰী বাহিনী হৈ নাথাকিল । তেওঁলোক বানত আবদ্ধ হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালৰ বাবে আশাৰ প্ৰথম কিৰণ হৈ উঠিল । তেওঁলোকেই শিশুক কোলাত তুলি নিৰাপদ স্থানলৈ নিলে । তেওঁলোকেই বৃদ্ধক কান্ধত তুলি জীৱন বচালে ।

NDRF rescue in Upper Assam flood
বান বিভীষিকাৰ মাজত এনডিআৰএফৰ ৩০ ঘণ্টীয়া জীৱন-মৃত্যুৰ সংগ্ৰাম (ETV BHARAT Special arrangement)

আৰু শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু নাজিৰাৰ হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ বাবে তেওঁলোকেই হৈ পৰিল জীৱন আৰু মৃত্যুৰ মাজৰ একমাত্ৰ ভৰসা । এদিন এই বানৰ পানী নামি যাব । ঘা শুকাই যাব । কিন্তু ১৯ জুলাইৰ সেই ৩০ ঘণ্টাতকৈ অধিক অবিৰাম যুদ্ধ, টিনৰ চালৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা কিশোৰী, ভাঙি পৰা গছৰ ওপৰৰ মানুহজন আৰু নিজৰ আঘাত পাহৰি আনৰ জীৱন বচোৱা জোৱানসকলৰ কাহিনী অসমৰ দুৰ্যোগ মোকাবিলাৰ ইতিহাসত চিৰদিন অম্লান হৈ থাকিব ।

NDRF rescue in Upper Assam flood
বান বিভীষিকাৰ মাজত এনডিআৰএফৰ ৩০ ঘণ্টীয়া জীৱন-মৃত্যুৰ সংগ্ৰাম (ETV BHARAT Special arrangement)

কাৰণ কেতিয়াবা আটাইতকৈ ডাঙৰ নায়কসকলে কোনো কেপ পিন্ধি নাহে । তেওঁলোক আহে কমলা ৰঙৰ লাইফ জেকেট পিন্ধি... জীৱন বচাবলৈ ।

লগতে পঢ়ক :অপাৰেচন 'জল ৰাহত': চৰাইদেউত ৩ সহস্ৰাধিক বানপীড়িতক সাহায্য বিতৰণ ভাৰতীয় সেনা-অসম ৰাইফলছৰ
লগতে পঢ়ক :আজি আহি আছে নাড্ডা, বানৰ উহ বিচাৰি যাব অৰুণাচল-নাগালেণ্ডলৈও : মৃতকৰ সংখ্যা ৮৭ জনলৈ বৃদ্ধি

TAGGED:

এনডিআৰএফ
উজনি অসমৰ বান পৰিস্থিতি
এনডিআৰএফৰ বান উদ্ধাৰ অভিযান
ইটিভি ভাৰত অসম
NDRF RESCUE IN UPPER ASSAM FLOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.