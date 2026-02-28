ধনদাবী কৰি আৰক্ষীৰ জালত ৩ লাচিত সেনা
গোলাঘাটত ধনদাবী কৰি আটক লাচিত সেনাৰ তিনিজনকৈ নেতা । আৰক্ষীয়ে হাতে-লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বীৰ লাচিত সেনাৰ তিনিজন নেতাক ।
Published : February 28, 2026 at 10:31 AM IST|
Updated : February 28, 2026 at 10:47 AM IST
গোলাঘাট : ৰাজ্যত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে বিভিন্ন সংগঠনৰ ধনদাবীৰ ঘটনা । ঠিক তেনে এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোলাঘাট জিলাৰ মেৰাপানীত । মেৰাপানীৰ পলাশ ফুকন নামৰ এজন ঔষধ দোকানীৰ পৰা দীৰ্ঘদিন ধৰি ৫০ হাজাৰ টকা দাবী কৰি আহিছিল বীৰ লাচিত সেনাৰ গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজা আহমেদ, উপ-সভাপতি বিতোপন শৰ্মা আৰু মুখ্য সম্পাদক প্ৰতাপ শইকীয়াই ।
এই সম্পৰ্কে ঔষধ দোকানখনৰ স্বত্ত্বাধিকাৰী পলাশ ফুকনে গোলাঘাট আৰক্ষীৰ পৰা সহায় বিচৰাত শুকুৰবাৰে পূৰ্বৰে পৰা অসামৰিক পোছাকত থকা এটা দলে ধনদাবী কৰা স্থানৰ পৰা হাতে-লোটে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় বীৰ লাচিত সেনাৰ তিনিজন নেতাক ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত ঔষধ ব্যৱসায়ী পলাশ ফুকনে কয়, "মই মেৰাপানীৰ পলাশ ফাৰ্মাচীৰ এজন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী । মোৰ এই দোকানখন যোৱা তিনিমাহ হৈছে আৰম্ভ কৰা । মোক বীৰ লাচিত সেনাৰ নামত মহম্মদ ৰাজা আহমেদে এমাহৰ আগৰ পৰা ৫০ হাজাৰ টকা ধনদাবী কৰি হাৰাশাস্তি কৰি আহিছিল । যাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে মই গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিছিলোঁ আৰু আজি ধন নিবলৈ আহোঁতে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে হাতে-লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । তাৰবাবে অসম আৰক্ষীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"
উল্লেখ্য যে কিছুমাহৰ পূৰ্বে বীৰ লাচিত সেনাৰ গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজা আহমেদক গোলাঘাট নগৰত ধনদাবী কৰা সম্পৰ্কত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জে'ললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল । কিন্তু জে'লৰ পৰা ওলাই আহি পুনৰ ধনদাবী কাৰ্যত লিপ্ত হৈছে এইজন নেতা ।