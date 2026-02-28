ETV Bharat / state

ধনদাবী কৰি আৰক্ষীৰ জালত ৩ লাচিত সেনা

গোলাঘাটত ধনদাবী কৰি আটক লাচিত সেনাৰ তিনিজনকৈ নেতা । আৰক্ষীয়ে হাতে-লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বীৰ লাচিত সেনাৰ তিনিজন নেতাক ।

Lachit Sena leaders of Golaghat detained
গোলাঘাটত ধনদাবী কৰি আৰক্ষীৰ জালত ৩ লাচিত সেনাৰ নেতা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 28, 2026 at 10:31 AM IST

|

Updated : February 28, 2026 at 10:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট : ৰাজ্যত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে বিভিন্ন সংগঠনৰ ধনদাবীৰ ঘটনা । ঠিক তেনে এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোলাঘাট জিলাৰ মেৰাপানীত । মেৰাপানীৰ পলাশ ফুকন নামৰ এজন ঔষধ দোকানীৰ পৰা দীৰ্ঘদিন ধৰি ৫০ হাজাৰ টকা দাবী কৰি আহিছিল বীৰ লাচিত সেনাৰ গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজা আহমেদ, উপ-সভাপতি বিতোপন শৰ্মা আৰু মুখ্য সম্পাদক প্ৰতাপ শইকীয়াই ।

এই সম্পৰ্কে ঔষধ দোকানখনৰ স্বত্ত্বাধিকাৰী পলাশ ফুকনে গোলাঘাট আৰক্ষীৰ পৰা সহায় বিচৰাত শুকুৰবাৰে পূৰ্বৰে পৰা অসামৰিক পোছাকত থকা এটা দলে ধনদাবী কৰা স্থানৰ পৰা হাতে-লোটে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় বীৰ লাচিত সেনাৰ তিনিজন নেতাক ।

গোলাঘাটত ধনদাবী কৰি আৰক্ষীৰ জালত ৩ লাচিত সেনাৰ নেতা (ETV Bharat Assam)

ঘটনা সন্দৰ্ভত ঔষধ ব্যৱসায়ী পলাশ ফুকনে কয়, "মই মেৰাপানীৰ পলাশ ফাৰ্মাচীৰ এজন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী । মোৰ এই দোকানখন যোৱা তিনিমাহ হৈছে আৰম্ভ কৰা । মোক বীৰ লাচিত সেনাৰ নামত মহম্মদ ৰাজা আহমেদে এমাহৰ আগৰ পৰা ৫০ হাজাৰ টকা ধনদাবী কৰি হাৰাশাস্তি কৰি আহিছিল । যাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে মই গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিছিলোঁ আৰু আজি ধন নিবলৈ আহোঁতে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে হাতে-লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । তাৰবাবে অসম আৰক্ষীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"

উল্লেখ্য যে কিছুমাহৰ পূৰ্বে বীৰ লাচিত সেনাৰ গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজা আহমেদক গোলাঘাট নগৰত ধনদাবী কৰা সম্পৰ্কত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জে'ললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল । কিন্তু জে'লৰ পৰা ওলাই আহি পুনৰ ধনদাবী কাৰ্যত লিপ্ত হৈছে এইজন নেতা ।

লগতে পঢ়ক :অভি-নীল হত্যাৰ অভিযুক্তৰ হৈ কিয় ওকালতি কৰিছে ? ক'লে অধিবক্তা মানস শৰণীয়াই
লগতে পঢ়ক :গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত পিষ্টল লৈ কোনে কৰিলে উদ্ভণ্ডালি ?
Last Updated : February 28, 2026 at 10:47 AM IST

TAGGED:

বীৰ লাচিত সেনা
লাচিত সেনাৰ ধনদাবী
লাচিত সেনাৰ নেতা গ্ৰেপ্তাৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
গোলাঘাটত ধনদাবী

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.