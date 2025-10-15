ETV Bharat / state

১০ প্ৰবাসী অসমীয়াৰ সাক্ষ্য প্ৰদান, কেতিয়া সাক্ষ্য দিবহি ৱাজিদ আহমেদে !

চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত আজি হাজিৰ হয় আন তিনি প্ৰবাসী অসমীয়া । সম্প্ৰতি ছিংগাপুৰৰ নাগৰিকত্ব লোৱা ৱাজিদ আহমেদহে এতিয়া বাকী আছে সাক্ষ্য দিবলৈ ।

ZUBEEN GARG DEATH CASE
চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ আন তিনি প্ৰবাসী অসমীয়া (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 15, 2025 at 2:18 PM IST

3 Min Read
গুৱাহাটী: জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত বুধবাৰে উলুবাৰীস্থিত চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হয় আন তিনিগৰাকী প্ৰবাসী অসমীয়া ৷ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ১৯ দিনৰ পিছত ৭ অক্টোবৰত প্ৰথমে ৰূপকমল কলিতা হাজিৰ হৈছিল চি আই ডি কাৰ্যালয়ত ।

পৰৱৰ্তী সময় ১৩ অক্টোবৰ, সোমবাৰে সিদ্ধাৰ্থ বৰা, পৰীক্ষিত শৰ্মা আৰু জালাংছাট নাৰ্জাৰীয়ে সাক্ষ্য দিছিল এছ আই টিৰ আগত ৷ ২৬ দিনৰ পিছত, ১৪ অক্টোবৰ মঙলবাৰে ছিংগাপুৰৰ য়ট পাৰ্টীৰ আয়োজক তন্ময় ফুকন আৰু ছিংগাপুৰ অসম এছ’চিয়েছনৰ সভাপতি অভিমন্যু তালুকদাৰ উপস্থিত হয় চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত ৷

বিশেষ তদন্তকাৰী গোটৰ মুৰব্বী তথা বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তা (ETV Bharat Assam)

আজি পুনৰ আন তিনিগৰাকী প্ৰবাসী অসমীয়া সুস্মিতা গোস্বামী, প্ৰতীম ভূঞা আৰু দেৱজ্যোতি হাজৰিকাই নিজৰ সাক্ষ্য দিবলৈ চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় ৷ বৰ্তমান বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত তিনিও প্ৰবাসী অসমীয়াক সোধাপোছা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ এই সন্দৰ্ভত বিশেষ তদন্তকাৰী গোটৰ মুৰব্বী তথা বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আজি তিনিজনক লৈ মুঠ ১১ জন প্ৰবাসী অসমীয়াৰ ভিতৰত ১০ জন আমাৰ ওচৰত হাজিৰ হ’ল ৷ ১০ জনৰ আমি ষ্টেটমেণ্ট ল’লো ৷ এজন থাকি গ’ল ৷ ৱাজিদ আহমেদ ৷"

গুপ্তাই কয়, "তেওঁ যিহেতুকো ছিংগাপুৰৰ চিটিজেন, তেওঁ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন নহয়, বাকীসকল ইণ্ডিয়ান চিটিজেন ৷ তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো অলপ বেলেগ ৷ তেওঁ আহিবলৈ ইচ্ছা কৰিছে ৷ গতিকে আমি তেওঁকো মাতিছো ৷ মই আশা কৰিছো তেওঁ আহিব ৷"

আনহাতে, ছিংগাপুৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা ভাৰতীয় উচ্চ আয়ুক্তৰ জৰিয়তে এক ই-মেইল লাভ কৰা বুলি ব্যক্ত কৰি গুপ্তাই কয় যে ছিংগাপুৰ কৰ্তৃপক্ষই কোন কোন বিষয়া তদন্তৰ বাবে যাব, কি কি বিষয় তদন্ত কৰিব সেই সন্দৰ্ভত ই-মেইল যোগে জানিব বিচাৰিছে ৷ সেই ই-মেইলৰ উত্তৰ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি গুপ্তাই শীঘ্ৰে ছিংগাপুৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা তদন্তৰ সন্দৰ্ভত সেউজ সংকেত পাব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে ৷

ইপিনে, ছিংগাপুৰৰ প্ৰবাসী অসমীয়াসকলক সুৰক্ষা দিয়া সন্দৰ্ভত গুপ্তাই কয় যে প্ৰবাসী অসমীয়াসকলৰ সুৰক্ষাৰ দিশটোৰ ক্ষেত্ৰত উদ্বিগ্নতা আছিল ৷ কিয়নো কোনোবা এজন প্ৰবাসী অসমীয়াৰ ক্ষেত্ৰত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'লে বাকীসকল সাক্ষ্য দিবলৈ নাহিব পাৰে ৷ ফলত তদন্তত বাধাগ্ৰস্ত হ'ব ৷ সমগ্ৰ বিষয়টো ছিংগাপুৰ কৰ্তৃপক্ষৰো দৃষ্টিগোচৰ হ'লে তেওঁলোকৰ পৰাও তদন্তত সহায় পোৱাত অসুবিধা হ'ব পাৰে ৷ সেয়ে প্ৰবাসী অসমীয়াসকলৰ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি গুপ্তাই কয় ৷

লগতে পঢ়ক : জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰ: শ্যামকানু-সিদ্ধাৰ্থসহ ৫ অভিযুক্তৰ নতুন ঠিকনা বাক্সা কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ

২৬ দিনৰ পিছত চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত য়ট পাৰ্টীৰ আয়োজক আৰু ছিংগাপুৰ অসম এছ’চিয়েছনৰ সভাপতি

চি আই ডিত সাক্ষ্য দিবলৈ উপস্থিত ৩ ছিংগাপুৰীয়া অসমীয়া

চি আই ডি কাৰ্যালয়ত হাজিৰ ৰূপকমল কলিতা, এতিয়াও খবৰ নাই বাকী ছিংগাপুৰীয়া অসমীয়াৰ

ZUBEEN GARG DEATH INVESTIGATION
JUSTICE FOR ZUBEEN GARG
SIT CHIEF MUNNA PRASAD GUPTA
ইটিভি ভাৰত অসম
ZUBEEN GARG DEATH CASE

