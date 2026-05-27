অধ্যয়নৰ বিষয় ৬ টাৰ পৰিৱৰ্তে ৭ টা কৰা সন্দৰ্ভত আছু-বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদৰ আলোচনা
৬ টা বিষয়ক লৈ পৰীক্ষা হ'ব আৰু এটা বিষয় পঢ়িব । কিন্তু তাৰ পৰীক্ষা নহয় ।
Published : May 27, 2026 at 6:00 PM IST
গুৱাহাটী: গুৱাহাটীৰ বামুণীমৈদামস্থিত অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ চুমকৈ এএছএছইবি কাৰ্যালয়ত বুধবাৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থৰ নেতৃত্ব আৰু অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদৰ অধ্যক্ষ আৰু কৰ্তৃপক্ষৰ মাজত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাৰ গ্ৰেড মাৰ্কিং আৰু অন্যান্য বিষয় সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত হয় এক আলোচনা ৷
প্ৰায় তিনি ঘণ্টাজুৰি আছুৰ নেতৃত্ব আৰু এএছএছইবিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ মাজত এই আলোচনা চলে ৷
আলোচনাৰ অন্তত আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কয়, "ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক যুগৰ সৈতে আগবাঢ়ি যাব পৰাকৈ পাঠ্যপুথিৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছো । ৬ টাৰ পৰিৱৰ্তে ৭ টা বিষয় কৰা সন্দৰ্ভত আলোচনা হৈছে । ৬ টা বিষয়ক লৈ পৰীক্ষা হ'ব আৰু এটা বিষয় পঢ়িব । কিন্তু তাৰ পৰীক্ষা নহয় ।"
এএছএছইবিৰ কৰ্তৃপক্ষৰে কৰা আলোচনাৰ সন্দৰ্ভত আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয়, "ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ এই আলোচনা হৈছে । এএছএছইবিয়ে এতিয়ালৈ গ্ৰেডিং ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই । এই সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈ তেওঁলোকৰ মাজত কোনো আলোচনাও হোৱা নাই । পূৰ্বৰ দৰে নম্বৰ বাহাল ৰাখিবৰ বাবে আমি দাবী জনাইছো । প্ৰতিযোগিতাৰ পৃথিৱীখনত আগবাঢ়ি যাবলৈ বিষয় সন্নিবিষ্ট কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । এএছএছইবিয়ে ইতিবাচক সঁহাৰি জনাইছে আমাক ।"
আনহাতে ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ সন্দৰ্ভত আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকনে কয়, "ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ আগ্ৰাসন ৰোধৰ বাবে চৰকাৰী তথা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহত শিক্ষণ-শিকন প্ৰক্ৰিয়াটো উন্নত কৰিব লাগিব আৰু চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ আন্তগাঁথনি উন্নতৰ প্ৰয়োজন ৷ এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদৰ কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনাইছো ৷"
