ETV Bharat / state

ৰাজ্যৰ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ দুৰৱস্থা: ৫ বছৰত ২,৯৮০ খন চৰকাৰী বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ; শোণিতপুৰত ২১৪ খন

শোণিতপুৰ জিলাত শেহতীয়াকৈ ২১৪ খন নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্তক লৈ উদ্বেগ । স্বাধীনতা আন্দোলনৰ শ্বহীদৰ স্মৃতিত স্থাপিত বিদ্যালয়ো তালিকাত ।

Assam school education
ৰাজ্যৰ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ দুৰৱস্থা: ৫ বছৰত ২,৯৮০ খন চৰকাৰী বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 18, 2026 at 7:40 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ : চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ দুৰৱস্থা, শিক্ষাৰ্থীক নিম্নমানৰ ইউনিফৰ্ম বিতৰণ, বড়ো মাধ্যমৰ পাঠ্যপুথি সময়মতে যোগান নিদিয়া আৰু একাধিক বিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ ঘটনাই ৰাজ্যৰ মাতৃভাষাভিত্তিক চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ ভৱিষ্যতক লৈ গুৰুতৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।

শেহতীয়া এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ৰাজ্যজুৰি চৰকাৰী প্ৰাথমিক, উচ্চ প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ তথা বন্ধ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াই বিশেষকৈ শোণিতপুৰ জিলাত উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

Assam school education
ৰাজ্যৰ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ শেহতীয়া কেইটামান তথ্য (ETV Bharat Assam Graphics)
Assam school education
ৰাজ্যৰ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ শেহতীয়া কেইটামান তথ্য (ETV Bharat Assam Graphics)

চৰকাৰী সূত্ৰৰ তথ্য অনুসৰি, ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকে ১০ জুন, ২০২৬ তাৰিখে জাৰি কৰা জাননী অনুসৰি, শোণিতপুৰ জিলাৰ বালিপৰা, নদুৱাৰ, ঢেকীয়াজুলি আৰু গাভৰু শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত মুঠ ২১৪ খন বিদ্যালয় পৰ্যায়ক্ৰমে বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।

এই তালিকাত ঐতিহাসিক শ্বহীদ ৰতন কছাৰী এল পি স্কুল চাৰিদুৱাৰ আৰু বৰচলা সমষ্টিৰ শ্বহীদ সৰুনাথ চুতীয়া এল পি স্কুলো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ।

Assam school education
বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ বা বন্ধ কৰাৰ তথ্য (ETV Bharat Assam)
Assam school education
বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ বা বন্ধ কৰাৰ তথ্য (ETV Bharat Assam)

প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ২০২৫ চনৰ ডিচেম্বৰলৈকে ৰাজ্যত বিগত পাঁচ বছৰত মুঠ ২,৯৮০ খন চৰকাৰী বিদ্যালয় নিকটৱৰ্তী বিদ্যালয়ৰ সৈতে একত্ৰীকৰণ বা সংযুক্ত কৰা হৈছে । ইয়াৰে ভিতৰত ২,৭৭৪ খন প্ৰাথমিক আৰু ২০৬ খন মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে । আনহাতে, ইয়াৰ ফলত ভৱিষ্যতে অসমীয়া আৰু বড়ো মাধ্যমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ ধীৰে ধীৰে বিলুপ্তিৰ দিশে আগবাঢ়িব পাৰে বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।

Assam school education
শিক্ষা বিভাগৰ জাননী (ETV Bharat Assam)
Assam school education
বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ বা বন্ধ কৰাৰ তথ্য (ETV Bharat Assam)

ইফালে, শোণিতপুৰ জিলাৰ ২১৪ খন বিদ্যালয় বন্ধ বা একত্ৰীকৰণৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা তালিকাত ১৯৪২ চনৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলৰ স্মৃতিত স্থাপিত কেইবাখনো বিদ্যালয়ো অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।

ঢেকীয়াজুলী আৰক্ষী থানাত ১৯৪২ চনৰ ২০ ছেপ্টেম্বৰত ব্ৰিটিছৰ ইউনিয়ন জেক নমাই ত্ৰিৰংগ উত্তোলন কৰিবলৈ গৈ ব্ৰিটিছ সেনাৰ গুলীত শ্বহীদ হোৱা সৰুনাথ চুতীয়াৰ স্মৃতিত ১৯৭৭ চনত কাৱৈমাৰী অঞ্চলত শ্বহীদ সৰুনাথ চুতীয়া এল পি স্কুল স্থাপন কৰা হৈছিল ।

বিদ্যালয়খনত ছাত্ৰ-শিক্ষক অনুপাত (PTR) অনুসৰি পৰ্যাপ্ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী থকাৰ পাছতো একত্ৰীকৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় ৰাইজ আৰু বিদ্যালয় পৰিচালনা আৰু উন্নয়ন সমিতিয়ে শোণিতপুৰ জিলাৰ আয়ুক্তলৈ স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ।

ইফালে শ্বহীদ সৰুনাথ চুতীয়া এল পি স্কুলৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে গাঁওবাসীৰ হৈ বিষয়টো সন্দৰ্ভত শোণিতপুৰ জিলা আয়ুক্তক এক আবেদন দাখিল কৰিছে, যাতে শ্বহীদৰ নামত থকা এই বিদ্যালয়খন বন্ধ কৰি নিদিয়ে । পৰিচালনা সমিতিৰ সভানেত্ৰী পূৰবী ডেকাই জনায় যে বিষয়টো সন্দৰ্ভত শোণিতপুৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সৈতে আলোচনা হৈছে আৰু এই বিদ্যালয়খনৰ নাম নিঃশেষ হোৱাটো তেওঁলোকে নিবিচাৰে ।

Assam school education
৫ বছৰত ২,৯৮০ খন চৰকাৰী বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ; শোণিতপুৰত ২১৪ খন (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত শোণিতপুৰ জিলা আছুৰ সভাপতি দেৱাঞ্জন বিকাশ পাঠকে চৰকাৰৰ বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ নীতিৰ তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কয়, "চৰকাৰে শিক্ষকসকলৰ দক্ষ নিয়োগ, ড্ৰপআউট হ্ৰাস আৰু শিক্ষাৰ সুবিধা উন্নত কৰাৰ কথা ক’লেও বাস্তৱত এই নীতি ৰাজ্যৰ চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থাক ধ্বংস কৰাৰ এক প্ৰয়াস ।"

Assam school education
৫ বছৰত ২,৯৮০ খন চৰকাৰী বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ; শোণিতপুৰত ২১৪ খন (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়, "বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে চৰকাৰে চৰকাৰী এল পি আৰু ইউ পি বিদ্যালয়সমূহত পৰ্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন আৰু শিক্ষাৰ মান উন্নত কৰাৰ ব্যৱস্থা লোৱা উচিত । তেতিয়াহে অভিভাৱকসকল মাতৃভাষাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হ’ব আৰু অসমীয়া তথা অন্যান্য জনজাতীয় ভাষাৰ বিকাশ নিশ্চিত হ’ব ।"

তেওঁ অভিযোগ কৰে যে ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ যোৱা বহু বিদ্যালয় পৰিত্যক্ত হৈ আছে অথবা কিছুমান প্ৰভাৱশালী লোকে ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰি আছে ।

ইয়াৰ মাজতে চৰকাৰে বিদ্যালয় খোলা, বন্ধ আৰু যুক্তিকৰণ নীতিৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ স্থিতিত অটল হৈ আছে । চৰকাৰৰ দাবী অনুসৰি, ২০১৮-১৯ চনৰ পৰা ২০২৪-২৫ চনলৈকে Gross Access Ratio (GAR) বৃদ্ধি পাইছে আৰু বিদ্যালয় ত্যাগৰ হাৰো হ্ৰাস পাইছে ।

কিন্তু একে সময়তে বৃহৎসংখ্যক চৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধ বা বন্ধ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাত চৰকাৰৰ এই দাবীৰ সৈতে বাস্তৱ পৰিস্থিতিৰ বিপৰীতমুখী ছবি স্পষ্ট হৈ পৰিছে । বিশেষকৈ দূৰৱৰ্তী আৰু পিছপৰা অঞ্চলত বিদ্যালয় বন্ধ হোৱাই শিক্ষা লাভৰ অধিকাৰ আৰু সুযোগৰ ওপৰত কিমান প্ৰভাৱ পেলাইছে, সেই বিষয়েও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ।

সমগ্ৰ বিষয়টোৱে বৰ্তমান নীতি নিৰ্ধাৰক, শিক্ষাবিদ আৰু নাগৰিক সমাজৰ মাজত ব্যাপক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে । বিদ্যালয় সংযুক্তকৰণৰ প্ৰশাসনিক উদ্দেশ্য আৰু সকলো শিশুৰ বাবে সমান, সহজলভ্য আৰু সাৰ্বজনীন শিক্ষাৰ সাংবিধানিক অধিকাৰৰ মাজত কেনেদৰে সমতা ৰক্ষা কৰা যায়, সেই বিষয়টো এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :তিতাবৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ৰোগীক পুষ্টিকৰ আহাৰ দিয়াৰ নামত লুণ্ঠনৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ
লগতে পঢ়ক :সোণম ৱাংচুকৰ ছবি অঁকা দুই যুৱকক আৰক্ষীৰ গ্ৰেপ্তাৰ! চিত্ৰ শিল্পীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি?

TAGGED:

অসমৰ বিদ্যালয় শিক্ষা
চৰকাৰী বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ
শোণিতপুৰ জিলা চৰকাৰী বিদ্যালয়
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM SCHOOL EDUCATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.