ঐতিহাসিক শিলঘাটৰ কামাখ্যা দেৱালয়ত ২৮১ বছৰীয়া দুৰ্গা পূজা

ঐতিহাসিক শিলঘাটৰ কামাখ্যা দেৱালয়ত ২৮১ বছৰীয়া দুৰ্গা পূজা
কলিয়াবৰৰ শিলঘাটৰ দ্বিতীয় শক্তিপীঠ কামাখ্যা মন্দিৰ । ঐতিহাসিক শিলঘাটৰ কামাখ্যা দেৱালয়ত দুৰ্গোৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি । পৰম্পৰা অনুসৰি চলিব অষ্টমীৰ বলি-বিধান ।
Published : October 15, 2026 at 6:18 PM IST
কলিয়াবৰ : মাজত মাত্ৰ কেইঘণ্টামান বাকী । শুকুৰবাৰৰ পৰা দেৱী দুৰ্গাৰ বন্দনাত মুখৰিত হ'ব এই ধৰা । ষষ্ঠীত আৱাহনেৰে দশমীত বিসৰ্জনলৈকে উখল-মাখল হৈ থাকিব দেশ-বিদেশ । পৰম্পৰা আৰু আধুনিকতাৰ সমাহাৰেৰে দেৱী দুৰ্গাক আৰাধনাৰ বাবে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে । বিভিন্ন ৰীতি-নীতি আৰু লোকাচাৰৰ সমন্বয়ত বাংময় হৈ পৰিব পূজাথলীৰ পৰিৱেশ । এফালে যদি আধুনিক সজ্জা আৰু পোহৰৰ জাকজমকতাৰে দেৱী পূজাৰ আয়োজন, আনফালে আকৌ সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত বহু প্ৰাচীন আৰু ঐতিহাসিক দেৱ-দেৱালয়-মন্দিৰত দশভূজাৰ শক্তি আৰু মাহাত্ম্যৰ গুঞ্জন ।
অসমতো এই পৰিৱেশৰ কোনো ব্যতিক্ৰম নহয় । বহু শতিকা পুৰণি দেৱ-দেৱালয়ত পৰম্পৰাগত পদ্ধতিৰে আয়োজন কৰা হৈছে দুৰ্গা পূজাৰ । তেনে এক দেৱালয় তথা শক্তিপীঠ হৈছে কলিয়াবৰৰ শিলঘাট কামাখ্যা মন্দিৰ । ঐতিহাসিক শিলঘাট কামাখ্যা মন্দিৰৰ ২৮১ বছৰীয়া দুৰ্গা পূজাৰ ইতিহাস সামৰি এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
শিলঘাটৰ ঐতিহাসিক কামাখ্যা দেৱালয়ত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি
অসমৰ ধৰ্মীয় আৰু ঐতিহাসিক মানচিত্ৰত এক বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰি থকা নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰৰ শিলঘাটস্থিত শ্ৰীশ্ৰী কামাখ্যা দেৱালয়ত চলিছে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি । ৰাজ্যৰ অন্যতম প্ৰাচীন আৰু ঐতিহ্যমণ্ডিত ধৰ্মীয় স্থলী হিচাপে পৰিচিত এই দেৱালয়খনত প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো অতি আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ আৰু উলহ-মালহেৰে দেৱী বন্দনাৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।
শিলঘাটৰ ঐতিহাসিক কামাখ্যা দেৱালয়ৰ ইতিহাস
ইতিহাস অনুসৰি, অষ্টম শতিকাতে শালস্তম্ভ ৰাজবংশৰ প্ৰতাপী ৰজা বনমালদেৱে শিলঘাটৰ বৰ্তমান কামাখ্যা পাহাৰ, অতীজৰ কামকূট শৃংগত এই কামাখ্যা মন্দিৰ স্থাপন কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ তথা কাৰণত এই প্ৰাচীন পীঠখন ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হয় । পিছলৈ আহোম ৰাজত্বকালত, ১৭৪৫ খ্ৰীষ্টাব্দত (১৬৬৭ শক) স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহই শিলঘাটৰ এই পবিত্ৰ স্থানতে শক্তিপীঠখনি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাই শ্ৰীশ্ৰী কামাখ্যা দেৱালয় স্থাপন কৰে । তেতিয়াৰে পৰাই ইয়াত ধাৰাবাহিকভাৱে দেৱী আৰাধনা চলি আহিছে ।
দ্বিতীয় কামাখ্যাপীঠত আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত দুৰ্গা পূজা
অসমৰ দ্বিতীয় কামাখ্যা মন্দিৰ হিচাপে খ্যাত এই দেৱালয়খনত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ দিনকেইটাত এক অনন্য আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতি আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত চলিত বৰ্ষৰ পূজাভাগ সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিবলৈ মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ সাজু হৈ উঠিছে ।
এই দেৱালয়ৰ পূজাৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য আৰু অপৰিহাৰ্য দিশটো হৈছে ইয়াত অতীজৰে পৰা চলি অহা তান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰ পূজা আৰু বলি-বিধান । লগতে দেৱীৰ প্ৰশস্তিমূলক আইনাম আৰু খোল-তাল সঙ্গত কৰি গোৱা দেৱীনাম । পূজাৰ আৰম্ভণিতে আইসকলৰ পানীতোলা আৰু নৱমীৰ পূজাৰ অন্তত গোঁসানী কুৰুৱা প্ৰথা ।
লোকবিশ্বাস আৰু পৰম্পৰা
লোকবিশ্বাস আৰু আহোম যুগৰ ৰীতি অনুসৰি, দুৰ্গোৎসৱৰ মহাষ্টমী তিথিত ইয়াত পৰম্পৰাগতভাৱে বলি-বিধান সম্পন্ন কৰা হয় । চলিত বৰ্ষতো এই প্ৰাচীন পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি মহাষ্টমীৰ দিনা দেৱীৰ চৰণত বলি অৰ্পণ কৰা হ’ব বুলি জানিবলৈ দিছে দেৱালয়ৰ পূজাৰী আৰু পৰিচালনা সমিতিয়ে ।
সমাগত দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে শ্ৰীশ্ৰী কামাখ্যা মন্দিৰৰ পুৰোহিত ৰঞ্জন বৰঠাকুৰে কয়, "শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ দিন সমাগত আৰু ১৬ তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ইয়াত এই দুৰ্গা পূজাভাগ অনুষ্ঠিত হ'ব । এই মন্দিৰভাগ আমাৰ শিলঘাট কামাখ্যা বুলি কোৱা যায় । দ্বিতীয় শক্তিপীঠ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত এই মনোৰম প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ মাজত অৱস্থিত ।"
প্ৰতিষ্ঠা সন্দৰ্ভত তথ্য
এই মন্দিৰটো প্ৰতিষ্ঠা সন্দৰ্ভত তথ্য প্ৰদান কৰি তেওঁ কয়, "শালস্তম্ভ বংশৰ ৰজা বনমালদেৱে মন্দিৰভাগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু পুনৰ ১৬৬৭ বা ১৭৪৫ খ্ৰীষ্টাব্দত আহোম স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহ মহাৰাজে এই মন্দিৰভাগ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল । সেই অনুসৰি এতিয়া প্ৰায় ২৮১ বছৰত ভৰি দিছেহি । এই মন্দিৰটোলৈ কেন্দুকলা বংশৰ পূজাৰী আনিছিল । ইয়ালৈ পাইকসকলকো আনিছিল । সেই সূত্ৰে ৰজাই খাত-পাম দি এই মন্দিৰভাগ পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "অষ্টম-নৱম শতিকাৰ ভিতৰতে শালস্তম্ভ বংশীয় ৰজাই নিৰ্মাণ কৰা মন্দিৰভাগত পূজা-অৰ্চনা কৰিবলৈ মূলত মূল বিগ্ৰহ কামাখ্যা দেৱীৰ লগতে আমাৰ দুৰ্গাদেৱী আছে । স্থাপিত দুৰ্গাদেৱী আৰু সন্মুখত গৈ আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ গণেশৰ শিলামূৰ্তি আছে আৰু এই শিলামূৰ্তিত থকা লিপিতে খোদিত হৈ আছে । এতিয়া আমাৰ এই মন্দিৰৰ ইতিহাস বিচাৰিবলৈ হ'লে আমি কিছু কিংবদন্তি, কিছু ইতিহাস আৰু বিভিন্ন যোগিনীতন্ত্ৰ, চূড়ামণিতন্ত্ৰ, কালিকা পুৰাণ আদি শিৱ চৰিত আদি গ্ৰন্থৰ সহায় ল'ব লাগে । সেই অনুসৰি এই মন্দিৰৰ উৎপত্তি বা দেৱীৰ কেনেকৈ উৎপত্তি হ'ল সেইখিনি সকলোৱে জানে ।"
মন্দিৰৰ পৰম্পৰা
উল্লেখ্য যে এই মন্দিৰৰ প্ৰচলিত দুৰ্গা পূজাত বহুকেইটা ব্যতিক্ৰমী পৰম্পৰা দেখা যায় । এই পূজাৰ পৰম্পৰাৰ বিষয়ে বৰঠাকুৰে কয়, "এই মন্দিৰৰ পূজাভাগ অতীতত কেনেকৈ চলিছিল আমি ঢুকি নাপাওঁ, কিন্তু ১৬৬৭ শক অৰ্থাৎ ১৭ শকৰ পৰা এই মন্দিৰত যিদৰে পূজা-অৰ্চনা কৰা হৈছিল; সেই অনুসৰি পূৰ্বৰ ৰীতি-নীতি সম্পূৰ্ণ ৰক্ষা কৰি আমিও আমাৰ কামাখ্যা গাঁৱৰ ৰাইজ লগ লাগি লগতে আমাৰ ভক্তসকলৰ সহায়-সহযোগিতাত এই পূজাভাগ অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ষষ্ঠাদি কল্পাৰম্ভ কৰি পূজাভাগ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু সেই অনুসাৰি আমি ষষ্ঠীৰ দিনাখন আমাৰ মন্দিৰ প্ৰাংগণৰ বেলগছৰ তলতে আমি দেৱীৰ বোধন, আমন্ত্ৰণ, অধিবাস কৰিম । তাৰ পিছত আমি সপ্তমী পূজা কৰোঁ । এইবাৰ পূজাখনৰ অকণমান বিশেষত্ব হৈছে, যিটো আমি মনত পৰা দিনৰ পৰা দেখা নাছিলোঁ । কিন্তু এইবাৰ সপ্তমী তিথি দুদিনীয়াকৈ পৰিছে । সপ্তমীৰ প্ৰথমদিনা সপ্তমী পূজা হ'ব, দ্বিতীয়দিনাখনো সপ্তমী তিথিৰ পূজা হ'ব । তাৰ পিছত অষ্টমী পূজা, নৱমী পূজা, দশমী পূজা ।"
অনন্য পৰম্পৰা
এই মন্দিৰৰ দুৰ্গা পূজাৰ অনন্য পৰম্পৰা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "আমাৰ এই মন্দিৰভাগত আপোনালোকে অন্যত নেদেখা কিছু ইয়াৰ পৰম্পৰা দেখা যায় । যেনে আমাৰ যেতিয়া স্নান কৰা হয়, এই স্নানৰ সময়ত আমাৰ গাঁৱৰ যিসকল গায়ন-বায়ন আছে, সেইসকল আহি কিছুমান নিৰ্দিষ্ট গীত-মাত পৰিৱেশন কৰে । সেই গীত-মাতখিনি খোল-তাল বজাই গায় । তাৰ নিৰ্দিষ্ট অৰ্থাৎ বন্ধা পুৰ আছে । সেই বন্ধা পুৰৰে আমাৰ দেৱীৰ স্নান কৰোৱা হয় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ঠিক সেইদৰে নৱমীৰ দিনাখন আমাৰ পূজাৰ অন্তত আমাৰ দেৱী এই গাঁও পৰিভ্ৰমণ কৰিবলৈ যোৱাৰ এটা পৰম্পৰা আছে । সেইটো এটা অতি মনোমোহা অনুষ্ঠান । দেৱীক দোলাত উঠাই আমি গাঁও পৰিভ্ৰমণ কৰাবলৈ লৈ যাওঁ । তাৰ পিছত আহি আমাৰ ইয়াত পুনৰ দেৱীক প্ৰৱেশ কৰোৱা হয় । এইটো আমাৰ স্থানীয় পৰম্পৰা ।"
বলি প্ৰথা
আনহাতে, পূজাৰ বলি-বিধান প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "যিহেতু আমাৰ এয়া শক্তিপীঠ, ইয়াত আমাৰ বলি-বিধানৰো প্ৰথা আছে । অষ্টমীৰ দিনা বলি-বিধানেৰে পূজা সমাপন কৰা হয় । তাৰ পিছতে দশমীৰ দিনাখন আমাৰ দেৱীক নৱপত্ৰিকাৰে পূজা-অৰ্চনা কৰা হয় । অতি ধুমধামেৰে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজ, গোপিনী সকলো লোক মিলি মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত নাৱেৰে গৈ দেৱীক বিসৰ্জন দিয়া হয় ।"
ইতিহাসবিদে কি কয়
কামাখ্যা দেৱালয়ৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে কলিয়াবৰৰ ইতিহাসবিদ, সাহিত্যিক পেঞ্চনাৰ, অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক বিপুল চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্যই কয়, ‘‘ক'লা বৰগছৰ গাঁও কলিয়াবৰ— এই শব্দটো, 'কৃষ্ণভক্ত গ্ৰাম' শব্দটো আমি এখন সাঁচিপতীয়া পুথিত পাইছিলোঁ । গতিকে সেই ক'লা বৰগছেৰে পৰিবেষ্টিত কলিয়াবৰ বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী মানুহেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে । ইয়াত শৈৱ-বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ খুব বেছিকৈ পোৱা যায় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "নৱম শতিকাতে কামৰূপত উদ্ধাৰ হোৱা এখন তামৰ ফলিত শ্ৰীশ্ৰী কামাখ্যাৰ তথ্য পোৱা যায় । কামকূট নামৰ এখন পাহাৰৰ ওপৰত শ্ৰীশ্ৰী কামাখ্যা মন্দিৰ অৱস্থিত । ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ, ৩২ খন কামাখ্যা ধামৰ নাম অসমত প্ৰচলিত হৈ আছে । সতীৰ দেহৰ বিভিন্ন অংগ বিভিন্ন ঠাইত পৰিছিল বুলি ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হৈছে আৰু তাৰে এটা অংশ কলিয়াবৰৰ শ্ৰীশ্ৰী কামাখ্যাত পৰিছিল বুলি অনুমান কৰা হয় । এই বিষয়ে আমি শ্ৰীশ্ৰী কামাখ্যা নামৰ এখন গ্ৰন্থত উল্লেখ কৰিছোঁ ।"
জাৰ্মানীৰ গৱেষকৰ তথ্য
কামাখ্যা সন্দৰ্ভত জাৰ্মান গৱেষকৰ তথ্যৰ উদ্ধৃতি দি তেওঁ কয়, "জাৰ্মানীৰ পৰা অহা এমিলি আৰোগাই অসমত ৫ খন কামাখ্যা আছে বুলি কৈ গৈছিল । তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰি মই ৩২ খন কামাখ্যা নাম দি চলাই থকা দেখিবলৈ পাইছোঁ । কলিয়াবৰত সৰ্বধৰ্মৰ লগতে শাক্ত ধৰ্ম, বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আৰু বিভিন্ন জনজাতি, জাতি, গোষ্ঠীৰ মাজত বিভিন্ন ধৰ্ম প্ৰৱৰ্তন হৈ আছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "কলিয়াবৰত যেতিয়া দীর্ঘাত কামাখ্যা প্ৰতিষ্ঠিত হ'ল, গুৱাহাটীৰ কামাখ্যাৰ পৰা কেন্দুকলা ব্ৰাহ্মণৰ পৰিনাতি লম্বোদৰদেৱক আনি ইয়াত স্থাপন কৰিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই শিলঘাটৰ শ্ৰীশ্ৰী কামাখ্যা দেৱালয়ত পূজা-পাতল আৰম্ভ হ'ল । কামাখ্যাৰ বিপ্ৰ কেন্দুকলাৰ নাতি জয়হৰি কৃত 'অধ্যাত্ম ৰামায়ণত' এনেদৰে আছে—
“দেশত যাৰ অবিদিত নাই ।
কামেশ্বৰী বিপ্ৰ কেন্দুকলাই ॥
কামেশ্বৰী দেৱী হুয়া প্ৰসন্ন ।
যাহাৰ আগত কৰে নৰ্তন ॥
মহাজিতেন্দ্ৰিয় পুৰুষোত্তম ।
কামপৃষ্ঠে যাৰ মূৰ্হিকে সম ॥
বাংস নামে মুনিৰ নাতি ।
দেশে বিদেশে কৰন্ত খ্যাতি ॥
প্ৰমত্ত সিংহ মহাৰাজেশ্বৰে ।
তান নাতি আনে কলিয়াবৰে ॥
কৰ্ম বশীভূত ঈশ্বৰ ইচ্ছা ।
এহি ৰামায়ণ পদ ৰচিছা ॥”
প্ৰথম পূজাৰী
কলিয়াবৰত স্থাপিত কামাখ্যা দেৱালয়ৰ প্ৰথম পূজাৰী আছিল কেন্দুকলাৰ নাতি লম্বোদৰ । নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰৰ শিলঘাটত অৱস্থিত ঐতিহাসিক কামাখ্যা মন্দিৰৰ নিৰ্মাণশৈলী বা স্থাপত্য কলাত শালস্তম্ভ যুগ আৰু আহোম যুগৰ স্থাপত্যকলাৰ এক বিশেষ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পোৱা যায় । গুৱাহাটীৰ নীলাচল পাহাৰৰ মূল কামাখ্যা মন্দিৰৰ সৈতে ইয়াৰ নিৰ্মাণশৈলীৰ বহু সাদৃশ্য আছে । এই দেৱালয়খন অসমৰ দ্বিতীয় শক্তিপীঠ হিচাপে খ্যাত ।
মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ শৈলী
হেমাদপন্তী বা নীলচল শৈলীৰ মিশ্ৰণ শ্ৰীশ্ৰী কামাখ্যা মন্দিৰত দেখা যায় । মন্দিৰটোৰ নিৰ্মাণত দেশীয় আৰু ইণ্ডো-আৰ্য উপাদানৰ মিশ্ৰণ দেখা যায় । ইয়াত অসমৰ পৰম্পৰাগত দেৱালয়সমূহৰ দৰে ধুনীয়া কাৰুকাৰ্য ব্যৱহৃত হৈছে । মন্দিৰটোৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় অংশটো হৈছে ইয়াৰ গম্বুজসদৃশ মূধচ বা শিখৰ ।
এই শিখৰটো দেখিবলৈ এখন মৌচাকৰ দৰে, যিটো নিম্ন অসমৰ বা গুৱাহাটীৰ নীলাচল মন্দিৰৰ নিৰ্মাণশৈলীৰ সৈতে একে । মন্দিৰৰ বেৰ আৰু দেৱালবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৌৰাণিক কাহিনীৰ চিত্ৰ, দেৱ-দেৱীৰ মূৰ্তি (যেনে গণেশ আৰু অন্যান্য হিন্দু দেৱ-দেৱী) আৰু জ্যামিতিক নক্সাৰ সুন্দৰ শিলৰ খোদাই কাৰ্যৰে সজোৱা হৈছে ।
কলিয়াবৰৰ কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যাতায়াতৰ বিতং তথ্য
- বাছ বা আন বাহনেৰে
গুৱাহাটী-তেজপুৰৰ পৰা যোৰহাটৰ দিশেৰে কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ পৰা কুঁৱৰীটোলৰ দূৰত্ব প্ৰায় ১.৪ কিলোমিটাৰ ।
- কুঁৱৰীটোলৰ পৰা : দূৰত্ব প্ৰায় ৯.৯ কিঃমিঃ
- অটোৰেও যাব পৰা ব্যৱস্থা আছে
- কুঁৱৰীটোল-শিলঘাট পথেৰে পোনে পোনে মন্দিৰ পাব পাৰি
- জখলাবন্ধাৰ হাস্পতাল চাৰিআলিৰ পৰা : দূৰত্ব প্ৰায় ৮.২ কিঃমিঃ
- হাস্পতাল চাৰিআলি-শিলঘাট পথেৰে পোনপটীয়াকৈ যাব পাৰি
ৰে'ল সেৱা
- পোনে পোনে শিলঘাট টাউন ৰে'ল ষ্টেচনত নামি অটোৰে যাব পাৰি