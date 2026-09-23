বাংলাদেশৰ পৰা অহা ২৮ 'নমতা অতিথি'ক আটক
"অতিথি আপ্যায়ন সজ কথা, দেশ তথা ৰাজ্যৰ বাবে ভাবুকি স্বৰূপ ‘নমতা অতিথি’ক আশ্রয় দিয়াটোহে আইনৰ চকুত দোষণীয়... ৷" মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে ৷
Published : September 23, 2026 at 10:57 AM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰে অসমত অনুপ্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা ২২ টা বাংলাদেশীক মঙলবাৰে অসম আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰে ৷ অসম আৰক্ষীয়ে লগতে মানকাচৰৰ পৰা ৬ টা অনুপ্ৰৱেশকাৰী আটক কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত এই কথা নিশ্চিত কৰিছে ৷
সামাজিক মাধ্যম এক্সত মঙলবাৰে নিশা কৰা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "অসম আৰক্ষীয়ে ২২টা অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ৰাজ্যখনত প্ৰৱেশ কৰাত বাধা দিয়াৰ বিপৰীতে অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰা আন ছটা অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী আটক কৰিছে ।"
Our forces remain alert against all anti-national elements who are trying to forment trouble in the State.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 22, 2026
In two separate operations by @assampolice
🚨22 infiltrators were prevented from entering Assam from the border
🚨6 infiltrators who had illegally entered were apprehended… pic.twitter.com/yfWG0RwqIM
মুখ্যমন্ত্রী শৰ্মাই পোষ্টটোত লগতে কয়, "ৰাজ্যত অশান্তি সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা সকলো জাতিবিৰোধী উপাদানৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ শক্তি সজাগ ৷ সকলোৰে বাবে এটা সতৰ্কবাণী - সীমান্তৰ সিপাৰে হওক বা ভিতৰত হওক, আমি প্ৰতিজন অবৈধ ব্যক্তিক বিচাৰি উলিয়াম আৰু ৰাজ্যখনৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো নিশ্চিত কৰিম ।"
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ফেচবুকত আন এটা পোষ্ট কৰি অনুপ্ৰৱেশকাৰী ছটাক মানকাচৰৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ পৰা আটক কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷ তেওঁ ফেচবুকত পোষ্টটোত কয়, "অতিথি আপ্যায়ন সজ কথা, দেশ তথা ৰাজ্যৰ বাবে ভাবুকি স্বৰূপ ‘নমতা অতিথি’ক আশ্রয় দিয়াটো আইনৰ চকুত দোষণীয় । তেনে এক খবৰেই আহিল মানকাচৰৰ পৰা । গোপন সূত্ৰৰ তথ্যৰ ভিত্তিত মানকাচৰ আৰক্ষীয়ে এজনৰ ঘৰত ৬ ‘নমতা আলহী’ক আটক কৰে । তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্রহণৰ লগতে আশ্রয়দাতাৰ বিৰুদ্ধেও তদন্ত অব্যাহত ।"
ইফালে আন ২২ বাংলাদেশীক অসম আৰক্ষীয়ে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আটক কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই পোষ্টটোত কয়, "ৰাজ্যজুৰি চলিত অভিযানত কালি ভিন্ন ঠাইৰ পৰা মুঠ ২২ ‘নমতা আলহী’ক আটক কৰি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা কৰা গ্রহণ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে । অনাগত দিনতো অসম আৰক্ষীৰ সক্রিয় অভিযান, ক্ষিপ্রগতিৰে অব্যাহত থাকিব ৷"
লগতে পঢ়ক : বিশ্বনাথ আৰক্ষীৰ জালত ৯ অবৈধ বাংলাদেশী, অসম অবৈধ নাগৰিকৰ বাসভূমি নহয় : আৰক্ষী