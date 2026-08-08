ETV Bharat / state

প্ৰায় আঢ়ৈ হাজাৰ কোটি জমা থকাৰ পাছতো বিভিন্ন ক্ষেত্রত অসমৰ শ্ৰমিকসকল কিয় বঞ্চিত?

৫ বছৰত কৰ্মস্থলীত সংঘটিত ৮০৫টা দুর্ঘটনাত ৪৪৭ গৰাকী শ্ৰমিকৰ মৃত্যু, গুৰুতৰভাৱে আহত ৩৪৫ । অসমত পঞ্জীয়নভুক্ত নির্মাণ শ্রমিকৰ সংখ্যা ৭,২৪,৮৯৭ । এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

Assam construction workers problems
প্ৰায় আঢ়ৈ হাজাৰ কোটি জমা থকাৰ পাছতো বিভিন্ন ক্ষেত্রত শ্ৰমিকসকল কিয় বঞ্চিত ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 8, 2026 at 7:39 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

মাণিক কুমাৰ ৰয়

গুৱাহাটী : ৰাজ্যত নিৰ্মাণ খণ্ডত নিয়োজিত শ্ৰমিকৰ কল্যাণৰ বাবে 'অসম গৃহ আৰু অন্যান্য নিৰ্মাণ শ্রমিক কল্যাণ পৰিষদ' নামৰ এখন পৰিষদ আছে আৰু এই পৰিষদত জমা আছে ২,৫৯৭ কোটি টকা । এই তথ্য অসম চৰকাৰৰ। বিধানসভাৰ শেহতীয়া বাজেট অধিৱেশনত শ্রম কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্রী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে এই তথ্য দিয়ে।

মন্ত্রীগৰাকীয়ে দিয়া তথ্য অনুসৰিয়েই অসমত বিগত পাঁচ বছৰত কৰ্মস্থলীত সংঘটিত ৮০৫ টা দুর্ঘটনাত ৪৪৭ গৰাকী শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৩৪৫ গৰাকী শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । তথ্য অনুসৰি, অসমত পঞ্জীয়নভুক্ত নির্মাণ শ্রমিকৰ সংখ্যা হৈছে ৭,২৪,৮৯৭ গৰাকী । ইফালে অসম গৃহ আৰু অন্যান্য নিৰ্মাণ শ্রমিক কল্যাণ পৰিষদৰ অধীনত পঞ্জীয়নভুক্ত ৭,৫০,৩৪৭ গৰাকী নির্মাণ শ্রমিকে বিভিন্ন কল্যাণমূলক সুবিধা বা সাহায্য লাভ কৰি আহিছে ।

অসম গৃহ আৰু অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ পৰিষদৰ সদস্য তথা চিআইটিইউৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক তপন শৰ্মাৰ সৈতে আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, পৰিষদৰ অধীনত পঞ্জীয়নভুক্ত নির্মাণ শ্রমিকৰ কল্যাণৰ বাবে পৰিষদখনে বিগত পাঁচ বছৰত প্ৰায় ৪৪৪.৫০ কোটি টকা ব্যয় কৰিছে । তদুপৰি পৰিষদে শ্রমিকৰ মৃত্যু সাহাছ্যৰ বাবে মুঠ ৪,৪৭২ খন আবেদন লাভ কৰিছে ।

Assam construction workers problems
বিভিন্ন ক্ষেত্রত শ্ৰমিকসকল কিয় বঞ্চিত ? (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰে ১৮১ খন আবেদন প্রয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে সংশ্লিষ্ট পঞ্জীয়ন বিষয়াসকললৈ ঘূৰাই পঠিওৱা হৈছে আৰু ৩,৭৭৯ খন আবেদন ইতিমধ্যে প্ৰক্ৰিয়াকৰণ সম্পূৰ্ণ কৰি PFMS-ৰ জৰিয়তে সংশ্লিষ্ট হিতাধিকাৰীৰ বেংক একাউণ্টত সাহাযয়্যৰ ধন পোনপটীয়াকৈ জমা কৰা হৈছে । বাকী ৫১২ খন আবেদন বর্তমান প্রয়োজনীয় পৰীক্ষণ আৰু অনুমোদন প্রক্রিয়াত আছে ।

Assam construction workers problems
বিভিন্ন ক্ষেত্রত শ্ৰমিকসকল কিয় বঞ্চিত ? (ETV Bharat Assam)

এয়া হৈছে বিধানসভাত চৰকাৰীভাৱে দিয়া তথ্য । কিন্তু চৰকাৰী এই তথ্যৰ বিপৰীতে প্ৰশ্ন হয় যে গৃহ আৰু অন্যান্য নির্মাণ শ্ৰমিকৰ নামত চৰকাৰৰ ঘৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ পুঁজি থকাৰ পাছতো কিয় শ্ৰমিকসকল বিভিন্ন ক্ষেত্রত বঞ্চিত আৰু উপেক্ষিত হৈ আছে ।

কি কি শিতানত এজন শ্ৰমিকে এই পুঁজিৰ সুবিধা লাভ কৰে । এই দিশসমূহ সামৰি ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা অসম গৃহ আৰু অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ পৰিষদৰ সদস্য তথা চিআইটিইউৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক, বিশিষ্ট শ্ৰমিক নেতা তপন শৰ্মাৰ আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰা হয় ।

Assam construction workers problems
চৰকাৰী তথ্য (ETV Bharat Assam)
Assam construction workers problems
চৰকাৰী তথ্য (ETV Bharat Assam)

চৰকাৰী তথ্য আৰু বিশিষ্ট শ্ৰমিক নেতা তপন শৰ্মাৰে হোৱা সাক্ষাৎকাৰৰ ভিত্তিত এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে।

Assam construction workers problems
চৰকাৰী তথ্য (ETV Bharat Assam)

নির্মাণ শ্রমিকৰ সংজ্ঞা আৰু কল্যাণ পৰিষদৰ পুঁজি ব্যৱস্থা

গৃহ আৰু অন্যান্য নিৰ্মাণ আইন, ১৯৯৬ৰ অধীনত দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলত একোখনকৈ নিৰ্মাণ শ্রমিক কল্যাণ পৰিষদ গঠন কৰা হৈছিল । সেই অনুসৰি অসম গৃহ আৰু অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ পৰিষদৰ অধীনত পঞ্জীয়নভুক্ত নিৰ্মাণ শ্রমিকৰ বাবে পুঁজি সংগ্ৰহ কৰা হয় । নিৰ্মাণ খণ্ডৰ পৰা উপ-কৰ হিচাপে এই পুঁজি সংগ্ৰহ কৰা হয় ।

Assam construction workers problems
চৰকাৰী তথ্য (ETV Bharat Assam)

অসমত গৃহ আৰু অন্যান্য নিৰ্মাণ শ্রমিকৰ তালিকাত কাঠমিস্ত্রী, ৰং মিস্ত্রী, নল মিস্ত্রী, ৰাজমিস্ত্ৰী, বৈদ্যুতিক মিস্ত্ৰী আৰু লৌহ মিস্ত্ৰীক সংযুক্ত কৰা হৈছে । এইসকলৰ বাবে গঠন কৰা শ্রমিক কল্যাণ পৰিষদখনে ৰাজ্যখনত হোৱা ১০ লাখ টকাৰ ওপৰৰ নির্মাণত বাধ্যতামূলকভাৱে এক শতাংশ উপ-কৰ সংগ্ৰহ কৰি পৰিষদৰ ভঁৰালত জমা কৰি আহিছে ।

Assam construction workers problems
চৰকাৰী তথ্য (ETV Bharat Assam)

এইদৰে জমা হোৱা ধনেৰে পঞ্জীয়নভুক্ত নির্মাণ শ্রমিকৰ সামাজিক নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিব লাগে । চৰকাৰী তথ্য মতে, পৰিষদখনত জমা পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ২,৫৯৭ কোটি টকা ।

এই সন্দৰ্ভত তপন শৰ্মাই কয়, "পৰিতাপৰ কথা যে ৰাজ্যৰ শ্ৰমিক কল্যাণ বিভাগটো এই বিষয়ত মুঠেই সক্রিয় নোহোৱাত নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ পৰিষদখনেও বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিব পৰা নাই । চৰকাৰী সদিচ্ছাৰ অভাৱতে শ্ৰমিকসকল আজি শোষিত আৰু বঞ্চিত হৈ আহিছে । লাভ কৰা নাই নিজৰ অধিকাৰ । আনহাতে, ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপত পৰিষদখনক একপ্ৰকাৰ অস্তিত্বহীন কৰি তোলা হৈছে । যাৰ বাবে পৰিষদখনে প্ৰকৃত উদ্দেশ্য পূৰণত সফল হ'ব পৰা নাই । পুঁজি থকাৰ পাছতো আইনে দিয়া সা-সুবিধাৰ পৰা শ্ৰমিকসকল বঞ্চিত হৈ আহিছে ।"

Assam construction workers problems
চৰকাৰী তথ্য (ETV Bharat Assam)

ৰাজ্যৰ শ্ৰমিক আৰু নিৰ্মাণ খণ্ডৰ শ্ৰমিকৰ ৰূপৰেখা

শ্ৰমিকৰ প্ৰসংগত তপন শৰ্মাই কয়, "ৰাজ্যত সংগঠিত আৰু অসংগঠিত খণ্ডত প্ৰায় ৯২ লাখ শ্ৰমিক আছে । ইয়াৰে গৰিষ্ঠসংখ্যক শ্ৰমিকৰ মাহিলি আয় নাই । বেছিভাগেই স্ব-নিয়োজিত । ৰাজ্যত বিভিন্ন খণ্ডত নিয়োজিত সংগঠিত আৰু অসংগঠিত লাখ লাখ শ্ৰমিকৰ কল্যাণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বহু আঁচনি আছে যদিও বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোক এইবোৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে । যাৰ বাবে সকলো সময়তে শ্ৰমিকসকল শোষিত আৰু নিষ্পেষিত হৈ আহিছে । ইফালে নিৰ্মাণ খণ্ডত নিয়োজিত পঞ্জীয়নভুক্ত শ্রমিকৰ সংখ্যা হৈছে ৭.৭৮ লাখ । পঞ্জীয়ন নোহোৱাকৈ থকা নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ সংখ্যা প্ৰায় ২০ লাখ আছে । ইয়াৰ ভিতৰত নিয়োজিত আৰু স্ব-নিয়োজিত শ্ৰমিক আছে ।"

Assam construction workers problems
বিভিন্ন ক্ষেত্রত শ্ৰমিকসকল কিয় বঞ্চিত ? (ETV Bharat Assam)

কল্যাণ পৰিষদৰ যোগেদি শ্ৰমিকে লাভ কৰা সুবিধাসমূহ

এই সন্দৰ্ভত তপন শৰ্মাই কয়, "গৃহ আৰু অন্যান্য নির্মাণ আইন, ১৯৯৬ৰ বিধি (২৮১) মতে, শ্ৰমিকৰ স্বাভাৱিক মৃত্যুত ৭৫ হাজাৰ টকা আৰু দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুত ৩ লাখ টকাৰ সাহায্য আগবঢ়োৱা হয় । সেইদৰে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে ৫ হাজাৰ টকা দিয়া হয় । চিকিৎসা সাহায্য হিচাপে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱাৰ প্ৰথম ৫ দিনলৈ দিনে এহাজাৰ টকাকৈ আৰু তাৰ পিচত প্ৰতিদিনে ২০০ টকাকৈ মুঠ ২০,০০০ টকালৈকে প্ৰদান কৰাৰ নিয়ম আছে । গুৰুতৰ অসুস্থতাৰ চিকিৎসাত ডেৰ লাখ টকা আৰু প্ৰতিবন্ধকতা অনুযায়ী পুঁজি প্রদান কৰা হয় ।"

তেওঁ লগতে কয়, "শ্ৰমিকৰ মেধাসম্পন্ন সন্তানক বছৰত এবাৰকৈ আর্থিক অনুদান প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে । শ্ৰমিকৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ এককালীন শিক্ষা সাহায্যৰূপেও বছৰত এবাৰকৈ ১,৫০০ টকাৰ পৰা ২০ হাজাৰ টকা পর্যন্ত (শ্রেণী অনুযায়ী) প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে । মহিলা শ্রমিকৰ প্ৰসূতি সাহায্যৰূপে (দুটা সন্তানলৈ) ২০ হাজাৰ টকাকৈ প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা আইনত আছে । সেইদৰে পঞ্জীয়নৰ ৫ বছৰ পিছত অবিবাহিত মহিলা শ্ৰমিক আৰু শ্ৰমিকৰ দুটা ল'ৰা-ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত বিবাহ সাহায্যৰূপে ২৫ হাজাৰ টকাকৈ প্ৰদান কৰাৰ বিধি আছে ।"

Assam construction workers problems
বিভিন্ন ক্ষেত্রত শ্ৰমিকসকল কিয় বঞ্চিত ? (ETV Bharat Assam)

পেঞ্চনৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "৬০ বছৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ বিধি মতে মাহিলি পেঞ্চন ২,০০০ টকাকৈ লগতে ১০০ টকা (পঞ্জীয়নৰ পৰা প্ৰতি পূৰ্ণ বছৰ কাৰ্যকালৰ বাবদ) প্ৰদান কৰা হয় । শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম হোৱাৰ পিছত প্রতিবন্ধকতা পেঞ্চনো ২,০০০ টকা (প্রতিমাহে) লগতে ১০০ টকা প্ৰদান কৰাৰ লগতে সর্বাধিক ৩ লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ ব্যৱস্থা আছে । পেঞ্চনাৰৰ মৃত্যুৰ পিছত পৰিয়াললৈ পেঞ্চনৰ ৫০ শতাংশ ধন প্ৰদান কৰাৰো বিধি উল্লেখ আছে ।"

Assam construction workers problems
বিভিন্ন ক্ষেত্রত শ্ৰমিকসকল কিয় বঞ্চিত ? (ETV Bharat Assam)

সংগঠিত আৰু অসংগঠিত শ্ৰমিকৰ সংজ্ঞা

সংগঠিত শ্ৰমিকৰ প্ৰসংগত তপন শৰ্মাই কয়, "সংগঠিত শ্ৰমিক আমি সেইসকলক কওঁ যিসকলে সংগঠিত প্ৰডাকচন ছিষ্টেমত কাম কৰে । যেনে অইল ইণ্ডিয়া, ৰে'লৱে, এএছইবি আদিত কাম কৰা শ্ৰমিক । অসমত সংগঠিত খণ্ডত কাম কৰা শ্ৰমিকৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম । অসমত সংগঠিত খণ্ডত কাম কৰা শ্ৰমিকৰ সংখ্যা ৬০ৰ পৰা ৭০ হাজাৰ মান হ'ব । তেওঁলোকে এটা দৰমহা লাভ কৰে । আনহাতে, তেওঁলোকে পৰিষদৰ অধীনত সামাজিক সুৰক্ষা লাভ কৰে । ইফালে অসংগঠিত শ্ৰমিক হৈছে সেইসকল, যিসকলৰ সামাজিক সুৰক্ষা নাই । য'ত উৎপাদন ব্যৱস্থাটো সংগঠিত নহয় । অসংগঠিত শ্ৰমিকৰ কৰ্মক্ষেত্রত নিশ্চয়তা নাই ।"

Assam construction workers problems
শ্ৰমিক নেতা তপন শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

শ্ৰমিকৰ মাজত সজাগতাৰ অভাৱ

পঞ্জীয়ন নাথাকিলে শ্ৰমিকসকলে চৰকাৰী সুবিধা লাভ নকৰে । এই সন্দৰ্ভত তপন শৰ্মাই কয়, "প্ৰচাৰ আৰু সজাগতাৰ অভাৱত বহু শ্ৰমিকে পৰিষদত নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন নকৰে । যাৰ বাবে তেওঁলোকে ইয়াৰ সুবিধা লাভ নকৰে । আনহাতে, পঞ্জীয়ন কৰা বহু শ্ৰমিকেও অজ্ঞতাৰ বাবে এই পুঁজিৰ সুবিধা গ্ৰহণৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে । যাৰ বাবে বিপদত পৰা নিৰ্মাণ শ্রমিক আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালটোৱে বিপদৰ সময়ত সহায় নোপোৱাকৈয়ে থাকি যায় । আনহাতে, শ্ৰমিকসকল বঞ্চিত হোৱাৰ মূলতে হৈছে চৰকাৰী নীতি ।"

তপন শৰ্মাই লগতে কয়, "অসমত সজাগতাৰ অভাৱত নিৰ্মাণ খণ্ডত নিয়োজিত হৈ থকা শ্ৰমিকসকলে চৰকাৰী এই আঁচনিখনৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই । এই পুঁজিৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিবলৈ হ'লে শ্ৰমিকে প্ৰথমতে নিজকে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব । অসম চৰকাৰে ইয়াৰ বাবে প'ৰ্টেল মুকলি কৰিছে ।"

Assam construction workers problems
বিভিন্ন ক্ষেত্রত শ্ৰমিকসকল কিয় বঞ্চিত ? (ETV Bharat Assam)

চৰকাৰী তথ্যত শ্ৰমিক কল্যাণ পৰিষদৰ আয়-ব্যয়

বিধানসভাত মন্ত্রী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে দিয়া তথ্য অনুসৰি, ভাৰত চৰকাৰৰ শ্রম মন্ত্রণালয়ৰ অধীনত ই-শ্রম প'ৰ্টেলৰ দ্বাৰা সংগঠিত শ্রমিকসকলৰ বাবে সামাজিক সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । এই প'ৰ্টেলত পঞ্জীয়নভুক্ত শ্রমিকসকলে ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা দিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক সুৰক্ষা আঁচনিসমূহ চর্তসাপেক্ষে লাভ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিছে ।

সেইদৰে অসম গৃহ আৰু অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ পৰিষদৰ দ্বাৰা গৃহ আৰু অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ অসম অধিসুচনাৰ অন্তর্গত অধিনিয়ম ২৭৪ অনুসৰি, পঞ্জীয়নভুক্ত মহিলা নির্মাণ শ্রমিকসকলে সৰ্বাধিক দুটা সন্তানৰ বাবে প্ৰতি সন্তানত ২,২০,০০০ টকাৰ মাতৃত্বকালীন আর্থিক সাহায্য লাভ কৰে । এই আঁচনিৰ অধীনত অসম গৃহ আৰু অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ পৰিষদে ইতিমধ্যে মুঠ ৭৬ গৰাকী পঞ্জীয়নভুক্ত মহিলা নির্মাণ শ্রমিকক মুঠ ২১৩,৮৭,০০০ টকাৰ মাতৃত্বকালীন আর্থিক সাহায্য প্রদান কৰিছে ।

চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি, কল্যাণ পৰিষদত পঞ্জীয়নভুক্ত নিৰ্মাণ শ্রমিকৰ কল্যাণৰ বাবে ২০০৮ বৰ্ষৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে জমা হৈছিল মুঠ ৩,৫৩৩.৪৬ কোটি টকা । ইয়াৰে হিতাধিকাৰীৰ বেংক একাউণ্ট আৰু আনুষংগিক কামত ৯৩৬.২৭ কোটি টকা ইতিমধ্যে মোকলাই দিয়া হৈছে । বৰ্তমান পৰিষদত ২,৫৯৭.১৯ কোটি টকা জমা আছে । আনহাতে, ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বর্ষত পৰিষদত জমা হোৱা পুঁজিৰ পৰিমাণ হৈছে ৪৯০.৩৭ কোটি টকা ।

লগতে পঢ়ক :বিশ্ব প্ৰযুক্তি উদ্যোগৰ মানচিত্ৰত স্থান লাভ কৰা জাগীৰোডৰ কৃত্ৰিম বানৰ উৎস আৰু সমাধান কি?
লগতে পঢ়ক :ৰাজহৰ লক্ষ্যৰে সুৰাৰ বিক্ৰী বৃদ্ধিত গুৰুত্ব চৰকাৰৰ : নতুন এছ অ' পি জাৰি

TAGGED:

অসম চৰকাৰৰ শ্ৰম বিভাগ
শ্ৰমিক কল্যাণ পৰিষদ
অসম নিৰ্মাণ শ্ৰমিক কল্যাণ পৰিষদ
শ্ৰমমন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী
ASSAM CONSTRUCTION WORKERS PROBLEMS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.