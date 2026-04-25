11 ব’হাগত হেৰাই গ’ল এক প্ৰতিভা; দুপৰনিশালৈকে বিহুনাচি থকা নাচনীক লৈ গ’ল যমে
তামুলপুৰত দুৰ্ঘটনাত পতিত বিহুৱা দলৰ বাহন ৷ থিতাতে নিহত এগৰাকী নাচনী ৷ আহত কেবাজনো ৷
Published : April 25, 2026 at 10:13 AM IST
তামুলপুৰ : অভিশপ্ত 11 ব’হাগ ! ব’হাগৰ এই দিনটোতে হেৰাই গ’ল এগৰাকী প্ৰতিভাৱান যুৱতী ৷ দুপৰনিশালৈকে হাঁহি-মাতি ৰচকী ৰাংঢালী হৈ নাচি ফুৰা যুৱতীগৰাকীৰ বাবে আদবাটতে ৰৈ আছিল যম ৷ কোনেও যেন ধৰিবই নোৱাৰিলে, হঠাতে এয়া কি হৈ গ’ল... নিমিষতে সকলো শেষ হৈ গ’ল ৷
জানিব পৰা মতে, তামুলপুৰ-নাগ্ৰীজুলী পথৰ নোৱাখাটত শুকুৰবাৰে নিশা এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । নলবাৰীৰ হাৰিভাঙাৰ 'ভাস্কৰজ্যোতি বিহু হুঁচৰি দল'টোৱে এখন ট্ৰেভেলাৰ বাহনেৰে তামুলপুৰৰ বাঙালীপাৰলৈ বিহু প্ৰদৰ্শনৰ বাবে গৈ আছিল ৷ তেনে বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা PB 03 AP 6681 নম্বৰৰ এখন দ্ৰুতবেগী ট্ৰেইলাৰৰ সৈতে মুখামুখী সংঘৰ্ষ হয় ৷
এই দুৰ্ঘটনাটোত বিহুৱা দলটোৰ এগাৰকী নাচনী থিতাতে নিহত হয় ৷ নিহত যুৱতীগৰাকী 25 বছৰীয়া নিশামণি হালৈ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ নিহত নাচনীগৰাকীৰ ঘৰ তামুলপুৰ জিলাৰ নিজ ঝাৰগাঁৱত বুলি জানিব পৰা গৈছে । এই দুৰ্ঘটনাত আন 11 গৰাকী বিহুৱা-বিহুৱতী গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।
উল্লেখ্য যে, AS-25-DC-5893 নম্বৰৰ ট্ৰেভেলাৰখনত মুঠ ৩০ গৰাকী লোক আছিল । এই দুৰ্ঘটনাত আহতসকল হ’ল - অৰুণ মেধি, বিদ্যুৎ দাস, জগত ৰায়, চালক পংকজ বৈশ্য, অংকিতা দাস, ৰতন কলিতা, নিতু বৰুৱা, শিৱানী বৰুৱা, কাব্যশ্ৰী চাৰুৱা আৰু দিবাকৰ মৰাণ ৷
আহতসকলৰ ভিতৰত 5 জনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ইতিমধ্যে তেওঁলোকক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । বিহুৰ আনন্দৰ উল্লাসৰ মাজতে সংঘটিত এই কৰুণ ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে ।
ইফালে এই দুৰ্ঘটনাটোক লৈ শোকপ্ৰকাশ কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে । সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট কৰি তেওঁ কয়, ‘‘তামুলপুৰত বিহু হুঁচৰি দল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ খবৰটোৱে বাৰুকৈয়ে ব্যথিত কৰিছে । দুৰ্ঘটনাটোত নিশামণি হালৈ নামৰ এগৰাকী বিহুৱতী তথা নামতী অকালতে হেৰাই যোৱাৰ খবৰ বৰ দুখজনক । নলবাৰীৰ ভাস্কৰজ্যোতি বিহু হুঁচৰি দলৰ আন কেইবাগৰাকীও সদস্য গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে বুলি জানিব পাৰিছোঁ । তেওঁলোকৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘প্ৰতিভাৱান যুৱতী নিশামণি হালৈলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জনাইছোঁ । ৰাজ্যৰ অন্যান্য বিহু হুঁচৰি দল আৰু শিল্পীসকললৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ।’’