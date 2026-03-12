ডাঃ সৰ্বেশ্বৰ ভূঞাক ডি এচ চি আৰু মামাং দাইক ডি লিট সন্মান প্ৰদান ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ
অসমৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই সমাৱর্তনত প্ৰদান কৰে ডিগ্ৰীসমূহ ।
Published : March 12, 2026 at 10:50 PM IST
ডিব্ৰুগড়: অসমৰ বৌদ্ধিক আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় । ৰাজ্যৰ লগতে বহিঃৰাজ্য আৰু বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনত অৱদান আগবঢ়াই আহিছে । ১৯৬৫ চনত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা বিশ্ববিদ্যালয়খন কেৱল অসমৰে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতৰবৰ্ষৰ বৌদ্ধিক, ৰাজনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত নিজৰ নাম অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
বৃহস্পতিবাৰে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৰ্তুবিংশতিতম সমাৱর্তন । সমাৱৰ্তনত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ২১০০ শিক্ষাৰ্থীক বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্গত ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হয় । ইয়াৰে ১২৬ জনক পি এইচ ডি ডিগ্ৰী, বিভিন্ন বিষয়ৰ সৰ্বোচ্চ নম্বৰ প্ৰাপ্ত ৪২ গৰাকীক ৰাজ্যপালৰ স্বৰ্ণপদক প্ৰদান কৰা হয় । বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এইবাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সৰ্বেশ্বৰ ভূঞাক ডি এচ চি Doctor of Science (D. SC) আৰু প্ৰখ্যাত সাহিত্যিক অৰুণাচলৰ মামাং দাইক ডি লিট (Doctor of Literature (D.Litt.) সন্মান প্ৰদান কৰে ।
উক্ত সমাৱর্তনত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আচাৰ্য তথা অসমৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি বিশিষ্ট সাহিত্যিক ড৹ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ড৹ জিতেন হাজৰিকা, পঞ্জীয়ক ড৹ পৰমানন্দ সোণোৱাল উপস্থিত থাকি প্ৰদান কৰে এই ডিগ্ৰীসমূহ ।
কিয় দিয়া হ'ল মামাং দাইক ডি. লিট সন্মান:
১৯৫৭ চনত ২৩ ফেব্ৰুৱাৰীত জন্মগ্ৰহণ কৰা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ খ্যাতনামা কবি, ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক আৰু অৰুণাচলৰ প্ৰদেশৰ প্ৰথমগৰাকী আই এ এছ বিষয়া হ'ল মামাং দাই । উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ জনজাতীয় পৰম্পৰা, লোককথা, ইতিহাস সংমিশ্ৰণেৰে ইংৰাজী সাহিত্য শক্তিশালী কৰিছে এইগৰাকী প্ৰসিদ্ধ সাহিত্যিকে ।
ইতিমধ্যে তেওঁৰ The Black Hill উপন্যাসৰ বাবে সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰে । ইয়াৰোপৰি সাহিত্য আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে তেওঁক ২০১১ চনত পদ্মশ্ৰী সন্মানো প্ৰদান কৰা হৈছিল । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰথম মহিলা আই এ এছ (IAS) মামাং দাইয়ে সাহিত্য আৰু সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰখনত নিজৰ পাৰদৰ্শিতা দেখুওৱাৰ লগতে সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম হোৱাত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে এইবাৰ তেওঁক ডি লিট (Doctor of Literature (D.Litt.) সন্মান প্ৰদান কৰে ।
ডিব্ৰুগড়ৰ বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সৰ্বেশ্বৰ ভূঞাক ডি এচ চি সন্মান
ডিব্ৰুগড়ৰ এগৰাকী মানৱ দৰদী চিকিৎসক হিচাপে চিনাকী নাম হ'ল ডাঃ সৰ্বেশ্বৰ ভূঞা । ডাঃ সৰ্বেশ্বৰ ভূঞা এজন শল্য চিকিৎসক হিচাপে চিকিৎসা জগতত সু-প্ৰতিষ্ঠিত । ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ভূঞা বিশেষকৈ অস্বচ্ছল আৰু দৰিদ্ৰ ৰোগীসকলৰ প্ৰতি আগবঢ়োৱা চিকিৎসা সেৱাৰ লগতে তেওঁৰ গভীৰ মানৱীয় দৃষ্টিভংগী আৰু সমাজমুখী মনোভাৱৰ বাবেই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে তেওঁক D.Sc. উপাধিৰে সন্মানিত কৰিছে ।
সমাৱৰ্তনত প্ৰায় ২১০০ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ডিগ্ৰী প্ৰদান:
ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা চৰ্তুবিংশতিতম সমাৱর্তনত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ক ড৹ পৰমানন্দ সোণোৱালে কয়, "আজি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাৱর্তন অনুষ্ঠিত হৈ যায় । এই সমাৱর্তনত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দুগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক বিশেষ সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ । মামাং দাইক ডি. লিট সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে । তেওঁ ইংৰাজী সাহিত্যৰ এগৰাকী বিশিষ্ট লেখক, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰথম আই এ এছ বিষয়া । লগতে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সৰ্বেশ্বৰ ভূঞাক ডি.এচ চি সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে । লগতে এই সমাৱৰ্তনত প্ৰায় ২১০০ ছাত্ৰ- ছাত্ৰীক ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হৈছে । ডিগ্ৰী লাভ কৰা আৰু অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ।"