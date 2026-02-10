ETV Bharat / state

তৃতীয় বড়ো শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হোৱাৰ দিশতো আধাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছে বি টি চি চুক্তিখন ।

Bodoland Territorial Council Agreement Day
২৪সংখ্যক বিটিচি চুক্তি দিৱস উদযাপন ৷ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 10, 2026 at 4:12 PM IST

2 Min Read
জোনাই : ‘‘বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বত নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থাই ১৯৮৭ চনৰ পৰা বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ সূচনা কৰিছিল । সংগ্ৰামখনত আবৌফ, বড়ো ভলণ্টিয়াৰ্ছ ফ’ৰ্চ, বড়ো ছিকিউৰিটি ফ’ৰ্চে পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল ৷ বি টি চি চুক্তিৰ ফলত বড়ো ভাষাই অষ্টম অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ৷’’ এই মন্তব্য এবছুৰ অবিভক্ত লখিমপুৰ জিলা সমিতিৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক সুশীল বসুমতাৰীৰ ৷

বড়ো কছাৰী কল্যাণ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু সংযুক্ত বড়ো মঞ্চৰ যৌথ উদ্যোগত আজি (মঙলবাৰ) জোনাইত অনুষ্ঠিত হয় ২৪ সংখ্যক বি টি চি চুক্তি দিৱস ।

চিমেন চাপৰিত ২৪ সংখ্যক বি টি চি চুক্তি দিৱস উদযাপন (ETV Bharat Assam)

অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি বড়ো কছাৰী কল্যাণ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মিহিনিশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে কয়, ‘‘বি টি চি চুক্তিখন বড়োসকলৰ ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, ভাষা-সংস্কৃতিৰ উত্তৰণৰ মাইলৰ খুঁটি । এটা জাতি সৰ্বতো দিশত আগবাঢ়ি যাবলৈ ঐক্যবদ্ধ ৰাজনৈতিক সংগ্ৰামৰ বাহিৰে বিকল্প নাই ।’’

বি টি চি চুক্তিয়ে বড়োসকলৰ সৰ্বাংগীণ উন্নয়নত বাটকটীয়া হিচাপে কাম কৰি আহিছে । তৃতীয় বড়ো শান্তি চুক্তিখন সম্পাদিত হোৱাৰ দিশতো বি টি চি চুক্তিখন আধাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছে বুলিও কয় মিহিনিশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে ।

Bodoland Territorial Council Agreement Day
২৪সংখ্যক বিটিচি চুক্তি দিৱস উদযাপন (ETV Bharat Assam)

সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চৰ সভাপতি মনোৰঞ্জন বসুমতাৰীয়ে কয়, ‘‘২০০৩ চনৰ ১০ ফেব্ৰুৱাৰীত সম্পাদিত হোৱা বি টি চি চুক্তিখনৰ দ্বাৰা বড়োসকলৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বাট মুকলি কৰিছে । এটা জাতিৰ মাজত জাতীয়তাবাদ গঢ় দিবলৈ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বিকল্প নাই ৷ বি টি চি চুক্তিৰ স্বাক্ষৰকাৰী সংগঠন বি এল টিৰ বহু মৃত সদস্যৰ পৰিয়ালে পুনঃসংস্থাপনৰ বাবে এককালীন আৰ্থিক পুঁজি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ৷ সেয়ে চৰকাৰে এইক্ষেত্ৰত যাৱতীয় ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ৷’’

বড়ো মহিলা কল্যাণ পৰিষদৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদিকা সুভাৰানী বসুমতাৰীয়ে কয়, ‘‘বড়োলেণ্ড আন্দোলনত আবৌফৰ ভূমিকা যথেষ্ঠ আছিল আৰু বড়োলেণ্ড আন্দোলনত অনেকে শ্বহীদ হ'বলগা হৈছে আৰু বহু বড়ো মহিলা পুলিচৰ অত্যাচাৰ ভুগিব লগা হৈছিল ।’’

Bodoland Territorial Council Agreement Day
২৪সংখ্যক বিটিচি চুক্তি দিৱস উদযাপন (ETV Bharat Assam)

জোনাই সম জিলাৰ চিমেন চাপৰিৰ সানঞ্জাৰি নৌগৰস্থিত বড়ো কছাৰী কল্যাণ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ চমুকৈ বি কে ডব্লিউ এ চিৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত উদযাপন কৰা এই অনুষ্ঠান ৷ উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি বিভিন্নজনে বি টি চি চুক্তিৰ সন্দৰ্ভত ভিন্ন মন্তব্য আগবঢ়ায় ৷

