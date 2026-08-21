বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত মীনপালকে কেনেকৈ পুনৰ আৰম্ভ কৰিব মৎস উৎপাদন ? কি কয় বিশেষজ্ঞই ?

বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত মীনপালকে কেনেকৈ পুনৰ আৰম্ভ কৰিব মৎস উৎপাদন ? কি কয় বিশেষজ্ঞই ?
শেহতীয়া বানত ৰাজ্যৰ ১১ খন জিলাৰ ২০ হাজাৰ পুখুৰী তথা ফিচাৰী নষ্ট হৈছে । এই মীনপালকসকলে পুনৰ নতুনকৈ জীৱন সংগ্ৰামত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব ।
Published : August 21, 2026 at 2:06 PM IST
গুৱাহাটী: উজনি অসমত হোৱা প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ প্ৰভাৱৰ পৰা আজিও ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজ উদ্ধাৰ হ'ব পৰা নাই । বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহত এতিয়া কেৱল সৰ্বহাৰাৰ আৰ্তনাদ । শেহতীয়া বানত হোৱা বিস্তৰ তথা কল্পনাতীত ক্ষতি সাধনৰ জৰীপ কাৰ্য বৰ্তমান সময়তো চলি আছে ।
বানত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লগতে মীন পালনৰ খণ্ডটোও ব্যাপকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । হাজাৰ হাজাৰ মৎস পালনৰ পুখুৰী তথা ফিচাৰী বানত নিঃশেষ হৈ গ'ল । বহু ফিচাৰী বানত নিচিহ্ন হৈ পৰাৰ লগতে বহু ফিচাৰী পলসত পোত গ'ল ।
বানত কিমান পুখুৰীৰ ক্ষতি হ’ল ?
মীন বিভাগৰ ৰাজ্যিক তথ্য বিষয়া ডঃ ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাই জনোৱা মতে শেহতীয়া বানত ৰাজ্যৰ ১১ খন জিলাৰ ২০ হাজাৰ পুখুৰী তথা ফিচাৰী নষ্ট হৈছে । অৰ্থাৎ বানত মীন পালনৰ ২৪০০ হেক্টৰ জলভূমি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । আনহাতে ইয়াৰ ফলত মীন পালনৰ লগত জড়িত হাজাৰ হাজাৰ মীনপালক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । মীন পালনৰ যোগেদি জীৱন-জীৱিকাৰ তথা সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰা এই মীনপালকসকলে পুনৰ নতুনকৈ জীৱন সংগ্ৰামত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব ।
কিদৰে পুনৰ মৎস পালন কৰিব ক্ষতিগ্ৰস্ত মীনপালকে ?
বানপানীৰ পাছত মীন পালনৰ লগত জড়িত সকলে পুনৰ মৎস্য পালন আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত কেবাটাও বিষয় চাবলগীয়া হৈছে ৷ এই সময়ছোৱাত কোনবোৰ মাছ পুখুৰীত থাকিলে মীন পালনত সুবিধা হ'ব ? কিদৰে পুখুৰী পৰিষ্কাৰ কৰি পুনৰ নিজৰ ব্যৱসায় কৰিব পাৰি ? পোনা মেলাৰ সময়ত কোনবোৰ দিশত সতৰ্ক হ'ব লাগিব ? কিদৰে কম খৰচত মীন পালন কৰিব পাৰিব ? এই সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা যোগাযোগ কৰা হৈছিল মীন বিভাগৰ ৰাজ্যিক তথ্য বিষয়া ডঃ ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাক । এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত ডঃ শৰ্মাই এই সন্দৰ্ভত এক বিৱৰণ আগবঢ়ায় ৷
বানত মীন পালনৰ ক্ষেত্ৰখনত হোৱা ক্ষতি সন্দৰ্ভত ডঃ ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাই কয়, ‘‘শেহতীয়া বানত ধন-জনৰ লগতে মীন পামৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে । সামগ্ৰিকভাৱে মীন পালকসকল যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । মীন বিভাগৰ সংশ্লিষ্ট জিলা বিষয়াসকলে এইক্ষেত্ৰত জৰীপ কাৰ্য চলাই আছে । এতিয়ালৈকে পোৱা তথ্য অনুসৰি ২৪০০ হেক্টৰ জল কালি হিচাপত ২০ হাজাৰ টা মান পুখুৰী ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । ইয়াত ব্যক্তিগত আৰু সমূহীয়া পুখুৰী আছে ।’’
মীনপালকৰ কৰণীয় কি হ’ব ?
বানৰ পাছত মীন পালকসকলৰ কৰণীয় কাম সন্দৰ্ভত ড৹ ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাই কয়, ‘‘এপ্ৰিল মাহত দিয়া মাছৰ পোনাসমূহ অলপ ডাঙৰ হৈছিল । কিন্তু প্ৰলয়ংকৰী বানে সেই পোনাবোৰ লৈ গ'ল আৰু বহু পুখুৰীত পলস পৰিল । গতিকে এতিয়া মীনপালকসকলে কেৱল ভাগ্যক ধিয়াই হাত সাবটি বহি থকাটো মুঠেই সমীচিন নহ'ব । বানে ক্ষতি কৰাৰ পাছতো নতুনকৈ মীনপালন কৰিব পাৰি । কৌশল বা প্ৰযুক্তিৰ প্ৰতি বানাক্ৰান্ত অঞ্চলৰ মীনপালকসকলে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা উচিত । পানী শুকুৱাৰ পাচত আগষ্ট বা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা মার্চ-এপ্ৰিললৈ নতুন উদ্যমৰে সংমিশ্ৰিত মীনপালন কৰি ইতিমধ্যে হোৱা ক্ষতিৰ কিছু হ'লেও জোৰা মাৰিব পাৰি ।’’
কিদৰে পৰিস্কাৰ কৰিব ক্ষতিগ্ৰস্ত পুখুৰী ?
বানৰ পাছত নতুনকৈ মীনপালনৰ প্ৰসংগত ড৹ ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাই কেতবোৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়৷ তেওঁ জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি পানী শুকুৱাৰ লগে লগে অতি সাৱধানতাৰে পুখুৰীৰ ভগা বা আন ক্ষতি হোৱা অংশসমূহ মেৰামতি কৰি ল'ব লাগে । পলস পৰিলে তাক উলিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি ল'ব লাগিব । তাৰ পাছত পুখুৰীটোত জমা হোৱা বিভিন্ন জলজ অপতৃণ যেনে মেটেকা, এৰালি, দল ঘাঁহ, পুণী, ভেট, পদুম আদি আঁতৰাব লাগিব ।
এইক্ষেত্ৰত পৰাপক্ষত কায়িক শ্ৰম কৰা উচিত । ৰাসায়নিক ঔষধ প্ৰয়োগেৰে অপতৃণ নিৰ্মূল কৰিব পাৰি যদিও, পৰাপক্ষত ৰাসায়নিক ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰা উচিত নহয় । পুখুৰীটো অপতৃণ মুক্ত হোৱাৰ পাছত বানপানীৰ সময়ত সোমোৱা বিভিন্ন অবাঞ্চিত মাছ যেনে শ’ল, শাল, বৰালি, গৰৈ, চেং, কাৱৈ আদি উঠাই পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ।
স্বাভাৱিকতে সৰু পুখুৰী হ'লে টনা জালেৰে এইসমূহ উঠাই পেলোৱাটোৱেই ভাল । এই মাছসমূহ তলৰ বোকা আদিত সোমাই থাকিব পাৰে সেয়েহে কেইবাবাৰো জাল মাৰি এইসমূহ উঠাই পেলোৱাটো ভাল । আনহাতে ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ ভিতৰত ব্লিচিং পাউদাৰ প্ৰয়োগ কৰি অবাঞ্ছিত মাছসমূহ অনায়াসে মাৰিব পাৰি । ব্লিচিং পাউদাৰ প্ৰয়োগ কৰি মৰা মাছ খোৱাৰ বাবেও উপযোগী । এই মাছ খোৱাত কোনো অসুবিধা নাই ।
প্ৰতি হেক্টৰ জল কালিত ২৫০-৩০০ কেজি ব্লিচিং পাউদাৰ ভালদৰে প্ৰয়োগ কৰি ঘোদালি দিলে ৪-৫ ঘণ্টাৰ ভিতৰত মাছবোৰ মৰি ওপঙি থাকিব । ব্লিচিং পাউদাৰৰ বিষক্ৰিয়া শেষ হোৱাৰ পাছত পুখুৰীটোত চূণ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে । ব্লিচিং পাউদাৰ প্ৰয়োগ নকৰিলে পাছদিনাই পুখুৰীত চূণ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি । পৰাপক্ষত খোৱা চূণ বা কুইক লাইম প্ৰয়োগ কৰা উচিত । কেলচিয়াম অক্সাইড নামেৰে পৰিচিত এইবিধ চূণ হেক্টৰে প্ৰতি ১০০ কেজি হিচাপত প্ৰয়োগ কৰিব লাগে ।
চূণ প্ৰয়োগৰ ৭-১০ দিন পাছত পুখুৰীত পোনা মেলিব লাগে । পোনা মেলাৰ পৰৱৰ্তী মাহসমূহৰ নিৰ্দিষ্ট তাৰিখত প্ৰথমতে প্ৰয়োগ কৰা হিচাপত চূণ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে । মনত ৰাখিব লাগিব যাতে চূণ প্ৰতিমাহৰ নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ আৰু সময়ত প্ৰয়োগ কৰা হয় । চূণখিনি ভালকৈ গলাই ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত পুখুৰীৰ উপৰিভাগত ছটিয়াই সমভাৱে মিহলাই দিব লাগে ।
পোনা মেলাৰ সময়ত কি কি দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰিব লাগে ?
পুখুৰীত মাছৰ পোনা মেলা সন্দৰ্ভত ডঃ ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাই কেতবোৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ৷ পুখুৰীত ১০-১৫ ছেণ্টিমিটাৰ গড় দৈর্ঘ্য আৰু ২০-২৫ গ্ৰাম গড় ওজনৰ পোনাহে মেলিব লাগে । আগষ্ট-ছেপ্টেম্বৰ মাহত এই জোখৰ পোনা পোৱা বৰ অসুবিধাজনক নহয় । বিঘাই প্ৰতি ৮০০ টা হিচাপত পোনা মেলিব লাগে ।
পৰাপক্ষত বানপানীৰ পাছত বাহু মাছৰ পোনা মেলিব নালাগে । এই ক্ষেত্ৰত ছিলভাৰ কাৰ্প (৩০ শতাংশ), গ্ৰাছ কাৰ্প (২০ শতাংশ), ৰৌ (১৫ শতাংশ), মিৰিকা (২০ শতাংশ) আৰু আমূৰ কমন কার্প (১৫ শতাংশ)ৰ পোনা মেলিব লাগে ।
মাছক কি ধৰণৰ খাদ্য দিয়া উচিত?
পোনা মেলাৰ ২-৩ দিন পাছৰ পৰা মাছক খাদ্য দিব লাগে । পৰিপূৰক বিভিন্ন খাদ্য বজাৰত পোৱা যায় যদিও সহজতে উপলভ্য চাউলৰ মল আৰু সৰিয়হৰ খলিহৈ আদি ব্যৱহাৰ কৰা উচিত ৷ চাউলৰ মল আৰু খলিহৈ সম অনুপাতত মিহলাই পুখুৰীত থকা মাছৰ মুঠ ওজনৰ ৪-৫ শতাংশ হিচাপত যোগান ধৰিলে উৎকৃষ্ট পৰিপূৰক খাদ্যৰ যোগান নিশ্চিত কৰিব পাৰি ।
যিহেতু বজাৰত উপলব্ধ খাদ্যৰ মূল্য বেছি আৰু বানপানীৰ পাছত আৰ্থিকভাৱে মীনপালক যথেষ্ট দুৰ্বল হৈ থাকে সেয়েহে ঘৰতে পোৱা উপকৰণখিনিৰ ব্যৱহাৰ পোষকতা কৰা হয় । সৰিয়হৰ খলিহৈখিনি ৰাতি তিয়াই থৈ পাছদিনা সমপৰিমাণৰ চাউলৰ মল মিহলাই লাড়ু কৰি ডলা বা খৰাহীৰ সহায়ত তিনিটা তৰপত দিব পৰাটো উত্তম । বস্তাত ফুটা কৰিও তিনিটা বেলগে বেলগে তপত খাদ্যসহ বস্তাকেইটা ডুবাই মাছক খাদ্য দিব পাৰি ।
মাছৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কেনেদৰে গুৰুত্ব দিব লাগে ?
বানপানীৰ লগত যথেষ্ট জৈৱিক পদার্থ আৰু পোষক দ্ৰব্য পুখুৰীত জমা হয় বাবে সাধাৰণতে বেছি সাৰ প্ৰয়োগৰ বিশেষ দৰকাৰ নহয় । বানপানীৰ পাছৰ মীন পালনত কিন্তু মাছৰ স্বাস্থ্যৰ সততে পৰীক্ষা কৰাটো অতি দৰকাৰী । কিবা বিসংগতি দেখিলে তৎক্ষণাৎ মীন বিশেষজ্ঞৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগে । এনেদৰে বানাক্ৰান্ত অঞ্চলৰ মীনপালকসকল আগবাঢ়ি আহিলে বানপানীৰ ফলত সন্মুখীন হোৱা ক্ষতিৰ কিছু হ'লেও জোৰা মাৰিব পাৰিব বুলি আমি নিশ্চিত ।
সতৰ্কতা ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত ডঃ ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাই কয় যে প্ৰতিবছৰে কেইবাটাও বানে অসমবাসীক জুৰুলা কৰে । তাৰ বাবে আমাৰ মীনপালক সকলে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় বিষয় । পৰাপক্ষত বানপানীৰ সম্ভাৱনা থকা অঞ্চল আৰু বানপীড়িত অঞ্চলৰ মীনপালকে ভবিষ্যতৰ বাবে আগতীয়াকৈ কিছু সতর্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো দৰকাৰ ।
এনে অঞ্চলৰ মীনপালকে বানপানী অহাৰ আগেয়ে পুখুৰীৰ পাৰত বানপানীৰ উচ্চতম সীমাতকৈ দুফুট ওখকৈ বাঁহৰ গোঁজ দি নাইলনৰ আঁঠুৱা জাল আঁৰি পুখুৰীটো ঘেৰিব লাগে । যাতে মাছ ওলাই যাব নোৱৰে । লগতে যাতে পানী মেটেকা আদি জলজ অপতৃণ বা আন জাবৰ-জোঁথৰে পুখুৰীৰ ক্ষতি কৰিব নোৱৰাকৈ পুখুৰীটোৰ পাৰৰ পৰা ১০-১২ ফুট আঁতৰত মজবুত খুঁটিৰ ওপৰত বাঁহ বান্ধি দিব লাগে যাতে পানীৰ উচ্চতা অনুযায়ী ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰি এই সমস্যাটোৰে মোকাবিলা কৰিব পাৰি ।
মীনপালকৰ বাবে বীমাকৰণৰ সুবিধা
আনহাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সংস্থা ভাৰতীয় কৃষি বীমা প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে মীনপালকসকলে বীমাকৰণৰো সুবিধা ল'ব পাৰে । প্ৰতিষ্ঠানটোৱে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগকে আদি কৰি বানপানীৰ ক্ষতিও বীমাৰে সামৰি লয় । নিজৰ জীৱিকাৰ বাবে মীন ক্ষেত্ৰত জড়িত সকলো পুৰুষ-মহিলাৰ বাবে মীন বিভাগৰ বিনামূলীয়া সমূহীয়া দুখন বীমা আঁচনিৰ ব্যৱস্থা আছে । তদুপৰি মূলধনী বিনিয়োগৰ বাবে অর্থাৎ বানপানীৰ পাছত মীন পালনৰ বাবে কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে কম হাৰত ঋণ প্ৰাপ্তিৰো সুযোগ থাকে । মীনপালকসকলে সংশ্লিষ্ট নিকটৱর্তী মীন বিভাগৰ বিষয়াৰ পৰা এই আঁচনি সমূহৰ বিষয়ে বিতংকৈ জানিব পাৰিব বুলি ডঃ শৰ্মাই কয় ।
অসমত মাছৰ চাহিদা আৰু উৎপাদন
অসমত মাছৰ উৎপাদন যথেষ্ট বাঢ়িছে । ৰাজ্যখনত যোৱা বছৰ প্ৰায় ৫.৪৯ লাখ মেট্ৰিক টন মাছৰ উৎপাদন হয় । আনহাতে জনমূৰি মৎস ভক্ষণৰ পৰিমাণো বাঢ়িছে । বৰ্তমান সময়ত অসমত মাছৰ চাহিদা অনুপাতে মোটামুটিভাৱে মাছৰ উৎপাদন হৈছে । জিলা হিচাপত নগাঁও, মৰিগাঁও, নলবাৰী, বৰপেটা আদি জিলাসমূহত কিছু বছৰৰ পৰা মীন পালন যথেষ্ট ভাল হৈছে । শেহতীয়াভাৱে লখিমপুৰ, গোলাঘাট, শিৱসাগৰ, যোৰহাট আদি জিলাৰ বহু শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীয়ে মীন পালনত জড়িত হৈ সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰিছে । এয়া অসমৰ বাবে ভাল খবৰ বুলি কয় ড৹ ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাই ৷
লগতে পঢ়ক: বানপীড়িত শিক্ষাৰ্থীক ৫০ লাখৰো অধিক মূল্যৰ কিতাপ-বহী বিতৰণ সদৌ অসম পুথি প্ৰকাশ বিক্ৰেতা সংস্থাৰ