ETV Bharat / state

মাকুমত ওলাল ২৪ নিযুত বছৰ পুৰণি কেতেকী ফুলৰ জীৱাশ্ম: অসমৰ ভূ-ঐতিহ্যৰ নতুন অধ্যায়

মাকুমৰ কয়লাখনিত উদ্ধাৰ হৈছে কোটি কোটি বছৰ পুৰণি কেতেকী ফুলৰ পাতৰ জীৱাশ্ম । বিশ্বৰ গৱেষকৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ ।

24 Million Year Old Kewra Fossil Unearthed in Assam's Makum Coalfield
২৪ নিযুত বছৰ পুৰণি কেতেকী ফুলৰ জীৱাশ্ম উদ্ধাৰ (x@jayantamallabaruah/facebook)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 22, 2026 at 1:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অসমত ২৪ নিযুত বছৰ পুৰণি কেতেকী ফুলৰ জীৱাশ্ম উদ্ধাৰ হৈছে । তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমৰ কয়লাখনিত উদ্ধাৰ হোৱা এই জীৱাশ্মই বিশ্বৰ বিজ্ঞান জগতত এক নতুন আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে । গৱেষকসকলৰ মাজতো তীব্ৰ খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাইও সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, "২৪ নিযুত বছৰ পুৰণি কেতেকী ফুলৰ পাতৰ জীৱাশ্মৰ উদ্ধাৰে অঞ্চলটোৰ প্ৰাচীন উদ্ভিদ জগতৰ এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় উন্মোচন কৰিছে ।" তেওঁ লগতে লিখিছে যে ই দেখুৱাইছে প্ৰায় ৮৫ নিযুত বছৰ পুৰণি এই উদ্ভিদৰ বংশ প্ৰায় ২৪ নিযুত বছৰ পূৰ্বে ভাৰত উপমহাদেশলৈ আহিছিল আৰু অসমৰ মাটিত পোৱা গৈছিল । তেওঁ লগতে কয় যে অসমৰ মাটিত এনে বহু অজানা ইতিহাস এতিয়াও লুকাই আছে ।"

বন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাইও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি এক্সত এটা পোষ্ট দিছে । তেওঁ ২৪ নিযুত বছৰ পুৰণি কেতেকী ফুলৰ জীৱাশ্ম উদ্ধাৰক অসমৰ প্ৰাকৃতিক আৰু ভূ-ঐতিহ্যৰ এক গৌৰৱময় অধ্যায় বুলি অভিঙিত কৰিছে । তেওঁৰ মতে এই জীৱাশ্ম অসমৰ প্ৰাচীন জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য, জলবায়ুৰ বিৱৰ্তন আৰু উদ্ভিদৰ মহাদেশীয় বিস্তাৰৰ ইতিহাস বুজিবলৈ বিজ্ঞানীসকলক এক নতুন তথ্য প্ৰদান কৰিব । ভূ-তাত্ত্বিক ঐতিহ্য সংৰক্ষণ, বৈজ্ঞানিক গৱেষণা আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অসমক অধিক শক্তিশালী কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰতো ই বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে লক্ষ্ণৌস্থিত বীৰবল সাহানী ইনষ্টিটিউট অৱ পালিঅ'ছায়েন্সেছৰ গৱেষকৰ এটা দলে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্ধাৰৰ কথা 'জিঅ'বাইঅ'ছ' নামৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গৱেষণা পত্ৰিকাত প্ৰকাশ কৰিছে ।

গৱেষণা অনুসৰি অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমৰ টিকক পৰ্বতৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা পাতৰ জীৱাশ্ম বিশ্লেষণ কৰি বিজ্ঞানীসকলে নিশ্চিত কৰিছে যে সেইবোৰ 'পেণ্ডানেচিয়া' বংশৰ আৰু বৰ্তমানৰ সুগন্ধি কেতেকী ফুলৰ বংশৰ ।

গৱেষক হৰ্ষিতা ভাটিয়া আৰু গৌৰৱ শ্ৰীবাস্তৱৰ নেতৃত্বত চলা এই গৱেষণাত আধুনিক কেৱড়া বা কেতেকী ফুল আৰু হাৰ্বেৰিয়ামৰ নমুনাৰ সৈতে জীৱাশ্মসমূহ তুলনা কৰা হয় । গৱেষণাত দেখা গৈছে যে জীৱাশ্মৰ পাতবোৰ দীঘল তৰোৱাল সদৃশ । সমান্তৰালকৈ কেতেকী ফুলৰ পাতৰ দৰে দুয়োফালে কাঁইটীয়া অংশ আছে । এই সামঞ্জস্যৰ ভিত্তিতে গৱেষকসকলে জীৱাশ্মবোৰ 'পেণ্ডানেচিয়া' বংশৰ বুলি নিশ্চিত কৰিছে ।

ইফালে গৱেষকসকলে ধাৰণা কৰিছে যে এই উদ্ভিদ মানৱ সভ্যতাৰ আৰম্ভণিৰো বহু পূৰ্বৰ । এই কেতেকী ফুলক দেশজুৰি বিভিন্ন নামেৰে জনা যায় । সুগন্ধিযুক্ত এই ফুলবোৰ অসমৰ বিভিন্ন স্থানত পোৱা যায় যদিও পূৰ্বৰ তুলনাত এই ফুলবোৰ এতিয়া বহু স্থানৰ পৰা হেৰাই যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । অধিক বৰষুণ হোৱা স্থানত এই ফুলবোৰ বেছি দেখা যায় । বিভিন্ন সুগন্ধি আতৰ, আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ আদি প্ৰস্তুত কৰিবলৈও ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।

অৱশ্যে মাকুমত এই ফুলৰ জীৱাশ্ম উদ্ধাৰ কেৱল অসমৰ বাবেই নহয় সমগ্ৰ বিশ্বৰ উদ্ভিদ বিৱৰ্তন আৰু প্ৰাকৃতিক ইতিহাসৰ গৱেষণাত এক যুগান্তকাৰী সংযোজন হিচাপে বিবেচিত হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :

এফালৰ পৰা ডুবি গৈছে শিৱসাগৰ, উৱাদিহ পোৱা নাই প্ৰশাসনেও: বিধানসভা এৰি পুৱাই উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী

TAGGED:

কেতেকী ফুল
মাকুম কয়লা খনি
কেতেকী ফুলৰ জীৱাশ্ম
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
MAKUM KEWRA FOSSIL DISCOVERED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.