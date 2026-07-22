মাকুমত ওলাল ২৪ নিযুত বছৰ পুৰণি কেতেকী ফুলৰ জীৱাশ্ম: অসমৰ ভূ-ঐতিহ্যৰ নতুন অধ্যায়
মাকুমৰ কয়লাখনিত উদ্ধাৰ হৈছে কোটি কোটি বছৰ পুৰণি কেতেকী ফুলৰ পাতৰ জীৱাশ্ম । বিশ্বৰ গৱেষকৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ ।
Published : July 22, 2026 at 1:40 PM IST
গুৱাহাটী : অসমত ২৪ নিযুত বছৰ পুৰণি কেতেকী ফুলৰ জীৱাশ্ম উদ্ধাৰ হৈছে । তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমৰ কয়লাখনিত উদ্ধাৰ হোৱা এই জীৱাশ্মই বিশ্বৰ বিজ্ঞান জগতত এক নতুন আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে । গৱেষকসকলৰ মাজতো তীব্ৰ খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাইও সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ।
Assam just unlocked a 24 million year old fossil, shedding light into the ancient floral ecosystem of the region.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 21, 2026
The Kewra (Pandanus) fossil discovered in Makum reflects how this 85 million year old plant reached Indian subcontinent 24 million years back and since then has made… pic.twitter.com/0y60z59FsR
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, "২৪ নিযুত বছৰ পুৰণি কেতেকী ফুলৰ পাতৰ জীৱাশ্মৰ উদ্ধাৰে অঞ্চলটোৰ প্ৰাচীন উদ্ভিদ জগতৰ এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় উন্মোচন কৰিছে ।" তেওঁ লগতে লিখিছে যে ই দেখুৱাইছে প্ৰায় ৮৫ নিযুত বছৰ পুৰণি এই উদ্ভিদৰ বংশ প্ৰায় ২৪ নিযুত বছৰ পূৰ্বে ভাৰত উপমহাদেশলৈ আহিছিল আৰু অসমৰ মাটিত পোৱা গৈছিল । তেওঁ লগতে কয় যে অসমৰ মাটিত এনে বহু অজানা ইতিহাস এতিয়াও লুকাই আছে ।"
Positive Headline of the Day!— Jayanta Mallabaruah (@jayanta_malla) July 22, 2026
A 24-Million-Year-Old Fossil Reveals Assam's Ancient Natural Heritage..
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma has said that Assam has unlocked a 24-million-year-old Kewra (Pandanus) plant fossil from the Makum Coalfield, offering a remarkable… pic.twitter.com/aCv7W6aR4E
বন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাইও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি এক্সত এটা পোষ্ট দিছে । তেওঁ ২৪ নিযুত বছৰ পুৰণি কেতেকী ফুলৰ জীৱাশ্ম উদ্ধাৰক অসমৰ প্ৰাকৃতিক আৰু ভূ-ঐতিহ্যৰ এক গৌৰৱময় অধ্যায় বুলি অভিঙিত কৰিছে । তেওঁৰ মতে এই জীৱাশ্ম অসমৰ প্ৰাচীন জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য, জলবায়ুৰ বিৱৰ্তন আৰু উদ্ভিদৰ মহাদেশীয় বিস্তাৰৰ ইতিহাস বুজিবলৈ বিজ্ঞানীসকলক এক নতুন তথ্য প্ৰদান কৰিব । ভূ-তাত্ত্বিক ঐতিহ্য সংৰক্ষণ, বৈজ্ঞানিক গৱেষণা আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অসমক অধিক শক্তিশালী কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰতো ই বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে লক্ষ্ণৌস্থিত বীৰবল সাহানী ইনষ্টিটিউট অৱ পালিঅ'ছায়েন্সেছৰ গৱেষকৰ এটা দলে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্ধাৰৰ কথা 'জিঅ'বাইঅ'ছ' নামৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গৱেষণা পত্ৰিকাত প্ৰকাশ কৰিছে ।
গৱেষণা অনুসৰি অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমৰ টিকক পৰ্বতৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা পাতৰ জীৱাশ্ম বিশ্লেষণ কৰি বিজ্ঞানীসকলে নিশ্চিত কৰিছে যে সেইবোৰ 'পেণ্ডানেচিয়া' বংশৰ আৰু বৰ্তমানৰ সুগন্ধি কেতেকী ফুলৰ বংশৰ ।
গৱেষক হৰ্ষিতা ভাটিয়া আৰু গৌৰৱ শ্ৰীবাস্তৱৰ নেতৃত্বত চলা এই গৱেষণাত আধুনিক কেৱড়া বা কেতেকী ফুল আৰু হাৰ্বেৰিয়ামৰ নমুনাৰ সৈতে জীৱাশ্মসমূহ তুলনা কৰা হয় । গৱেষণাত দেখা গৈছে যে জীৱাশ্মৰ পাতবোৰ দীঘল তৰোৱাল সদৃশ । সমান্তৰালকৈ কেতেকী ফুলৰ পাতৰ দৰে দুয়োফালে কাঁইটীয়া অংশ আছে । এই সামঞ্জস্যৰ ভিত্তিতে গৱেষকসকলে জীৱাশ্মবোৰ 'পেণ্ডানেচিয়া' বংশৰ বুলি নিশ্চিত কৰিছে ।
ইফালে গৱেষকসকলে ধাৰণা কৰিছে যে এই উদ্ভিদ মানৱ সভ্যতাৰ আৰম্ভণিৰো বহু পূৰ্বৰ । এই কেতেকী ফুলক দেশজুৰি বিভিন্ন নামেৰে জনা যায় । সুগন্ধিযুক্ত এই ফুলবোৰ অসমৰ বিভিন্ন স্থানত পোৱা যায় যদিও পূৰ্বৰ তুলনাত এই ফুলবোৰ এতিয়া বহু স্থানৰ পৰা হেৰাই যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । অধিক বৰষুণ হোৱা স্থানত এই ফুলবোৰ বেছি দেখা যায় । বিভিন্ন সুগন্ধি আতৰ, আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ আদি প্ৰস্তুত কৰিবলৈও ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।
অৱশ্যে মাকুমত এই ফুলৰ জীৱাশ্ম উদ্ধাৰ কেৱল অসমৰ বাবেই নহয় সমগ্ৰ বিশ্বৰ উদ্ভিদ বিৱৰ্তন আৰু প্ৰাকৃতিক ইতিহাসৰ গৱেষণাত এক যুগান্তকাৰী সংযোজন হিচাপে বিবেচিত হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
এফালৰ পৰা ডুবি গৈছে শিৱসাগৰ, উৱাদিহ পোৱা নাই প্ৰশাসনেও: বিধানসভা এৰি পুৱাই উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী